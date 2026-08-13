5 thói quen ăn cá cần bỏ ngay

Cá là thực phẩm tốt. Tuy nhiên, một số thói quen tưởng như vô hại lại có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng hoặc tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Ăn cá chiên rán quá thường xuyên

Cá vốn là thực phẩm tương đối lành mạnh nhưng khi được chiên ngập dầu, món ăn sẽ hấp thụ thêm một lượng chất béo và năng lượng đáng kể.

Đặc biệt, nếu sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần hoặc chiên cá ở nhiệt độ quá cao, chất lượng dầu có thể bị suy giảm. Món cá khi đó không còn là lựa chọn tối ưu cho một chế độ ăn lành mạnh.

Thay vì thường xuyên chiên cá, có thể chuyển sang các cách chế biến như hấp, luộc, nấu canh hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải.

Điều cần bỏ: Coi cá chiên là món cá "lành mạnh" dù ăn thường xuyên.

Cá chiên (Ảnh: Shutterstock).

Thích ăn cá nướng cháy xém

Phần da cá vàng giòn thường rất hấp dẫn, nhưng không nên để cá bị cháy đen hoặc có mùi khét.

Khi các thực phẩm giàu protein được nấu ở nhiệt độ cao, đặc biệt khi bị cháy xém, có thể hình thành một số hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, thay vì cố nướng cá thật vàng, nên kiểm soát nhiệt độ và thời gian nấu để cá chín vừa đủ.

Nếu một phần cá đã cháy đen, tốt nhất nên loại bỏ phần cháy thay vì cố ăn vì tiếc.

Điều cần bỏ: Thói quen ăn cả phần cá cháy xém vì cho rằng càng giòn càng ngon.

Ăn cá sống, tái

Cá sống hoặc chưa được xử lý đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn.

Đặc biệt, cá nước ngọt sống hoặc tái có thể chứa một số loại ký sinh trùng gây bệnh. Nguy cơ phụ thuộc vào loài cá, nguồn nước, quy trình nuôi, đánh bắt và xử lý thực phẩm.

Nhiều người cho rằng ăn sống sẽ giữ được toàn bộ chất dinh dưỡng, nhưng lợi ích này không đồng nghĩa với việc nên đánh đổi bằng nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc ký sinh trùng.

Điều cần bỏ: Ăn cá sống, cá tái không rõ nguồn gốc chỉ vì nghĩ "ăn sống bổ hơn".

Chỉ ăn một loại cá trong thời gian dài

Cá tốt cho sức khỏe nhưng không nên hiểu rằng loại cá nào cũng giống nhau về thành phần dinh dưỡng.

Vì vậy, thay vì ngày nào cũng ăn một loại cá, nên đa dạng hóa nguồn thực phẩm, luân phiên nhiều loại cá và lựa chọn cá từ những nguồn cung cấp đáng tin cậy.

Đây cũng là cách giúp cơ thể nhận được nhiều nhóm dưỡng chất khác nhau và hạn chế việc tiếp xúc kéo dài với một chất ô nhiễm có thể tích lũy trong một số loài cá.

Điều cần bỏ: Nghĩ rằng một loại cá tốt thì ăn càng nhiều càng tốt.

Ăn cá nhưng "quên" lượng muối trong món ăn

Cá hấp, luộc có thể là lựa chọn lành mạnh, nhưng cá kho mặn, cá khô, cá muối hoặc các món cá chế biến với nhiều nước mắm, muối lại là câu chuyện khác.

Một bữa cơm có cá kho đậm vị, thêm nước chấm và các món ăn mặn khác có thể khiến tổng lượng natri trong khẩu phần tăng cao.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày, tương đương dưới khoảng 2 g natri. Vì vậy, khi chế biến cá, nên giảm lượng muối, nước mắm và các loại gia vị mặn; ưu tiên sử dụng hành, gừng, tiêu, rau thơm và các gia vị tự nhiên để tăng hương vị.

Điều cần bỏ: Nghĩ rằng cá tốt cho sức khỏe nên ăn cá kho càng đậm vị càng tốt.

Ăn cá tốt nhưng phải đúng cách

Cá vẫn là một lựa chọn thực phẩm đáng có trong chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, lợi ích của cá phụ thuộc đáng kể vào loại cá, nguồn gốc, tần suất ăn và cách chế biến.

Thay vì chiên rán thường xuyên, nên ưu tiên hấp, luộc, nấu hoặc chế biến với ít dầu. Không ăn cá sống, tái không rõ nguồn gốc; tránh phần cá cháy đen và hạn chế các món cá quá mặn.

Quan trọng nhất, hãy ăn đa dạng các loại cá với khẩu phần hợp lý, thay vì tập trung quá nhiều vào một loại thực phẩm.