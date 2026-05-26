5 mẹo chống nóng cực hiệu quả khi Hà Nội nóng như “chảo lửa”

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng cao điểm, oi bức kéo dài khi nền nhiệt liên tục duy trì ở mức rất cao, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sức khỏe người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực tại Thủ đô đã ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, trong đó trạm Láng có thời điểm lên tới 40,7 độ C — mức cao nhất cả nước.

Không chỉ nhiệt độ ngoài trời tăng mạnh, cảm giác thực tế tại các khu đô thị còn khắc nghiệt hơn do hiệu ứng bê tông, đường nhựa hấp nhiệt và độ ẩm thấp, khiến nhiều tuyến phố trở nên ngột ngạt như “hầm nhiệt”. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng lần này thuộc nhóm gay gắt nhất trong nhiều năm gần đây, với thời gian nắng kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tối.

Thời tiết oi bức khiến việc sinh hoạt và nghỉ ngơi trong nhà trở nên bí bách, khó chịu. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn giải nhiệt, chống nóng cho căn nhà. Các mẹo này được chia sẻ bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ Vương quốc Anh.

1. Đừng vội mở rèm khi trời nắng

Khi thức dậy vào buổi sáng và thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua rèm cửa, nhiều người thường muốn mở tung cửa sổ để tận hưởng thời tiết đẹp.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đây lại là điều nên tránh.

Martin Garbutt, trưởng bộ phận kỹ thuật tại nền tảng dịch vụ gia đình Ding, cho biết: “Việc muốn mở rèm để tận hưởng thời tiết là điều hoàn toàn tự nhiên.”

“Tuy nhiên, điều này có thể phản tác dụng vì ánh nắng và nhiệt sẽ xuyên qua cửa kính, làm căn phòng nóng lên. Kính còn có thể giữ nhiệt và khuếch đại hơi nóng khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn.”

Ông khuyên nên đóng rèm vào thời điểm nắng gắt nhất trong ngày để ngăn ánh nắng trực tiếp và hạn chế tích tụ nhiệt. Nếu rèm quá mỏng, bạn có thể dùng chăn hoặc vải dày phủ lên cửa sổ để tăng hiệu quả cản nhiệt.

Quan điểm này cũng được Chris Michael đồng tình. Đồng sáng lập hãng thiết bị gia dụng Meaco nói: “Ánh nắng trực tiếp qua cửa sổ có thể khiến ngôi nhà nóng lên rất nhanh. Hãy đóng rèm, mành và cửa sổ trong khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, đặc biệt là các cửa hướng nam. Khi nhiệt độ giảm vào buổi tối, hãy mở cửa để không khí mát tràn vào.”

2. Mở cửa đúng cách để tạo luồng gió

Người dân cũng được khuyên nên thông minh hơn trong cách mở cửa sổ.

Martyn Bridges từ Worcester Bosch (nhà sản xuất các sản phẩm sưởi ấm và nước nóng) cho biết: “Sau khi mặt trời lặn, nếu điều kiện an toàn cho phép, hãy mở cửa sổ ở hai đầu ngôi nhà để tạo luồng gió xuyên phòng. Điều này giúp đẩy không khí nóng ra ngoài và đưa không khí mát buổi tối vào trong nhà. Đây là cách làm mát hiệu quả và tiết kiệm.”

3. Đặt bát nước đá trước quạt

Nếu buổi tối quá oi bức và gần như không có gió, quạt điện sẽ trở thành “cứu tinh”.

Noel Fok, CEO của EcoAir (nhà sản xuất máy hút ẩm, máy điều hòa, quạt và máy lọc không khí), chia sẻ mẹo đơn giản để tăng hiệu quả làm mát: “Vào những ngày không có gió tự nhiên, quạt điện tiết kiệm năng lượng là cách hiệu quả nhất để lưu thông không khí trong nhà. Đặt một bát nước đá trước quạt có thể giúp luồng khí thổi ra mát hơn khi lưu thông quanh phòng.”

4. Hạn chế dùng thiết bị tạo nhiệt

Không chỉ cần làm mát nhà, mọi người còn nên tránh các hoạt động khiến nhiệt tích tụ thêm.

Jamie Heath từ Build & Plumb (nhà cung cấp vật liệu xây dựng và vật liệu đường ống) khuyên: “Để tránh nhà quá nóng vào ban ngày, hãy hạn chế sử dụng các thiết bị tỏa nhiệt cao. Nấu ăn ngoài trời, dùng nồi chiên không dầu hoặc chuẩn bị các món ăn lạnh sẽ giúp giảm nhiệt trong nhà.”

Ông cũng khuyên nên tận dụng thời tiết nắng nóng để phơi quần áo ngoài trời thay vì dùng máy sấy.

5. Làm mát cơ thể để ngủ ngon hơn

Ngoài việc giữ nhà mát, duy trì thân nhiệt dễ chịu cũng rất quan trọng. Ruth MacEachern từ EnviroVent (nhà sản xuất quạt và hệ thống thông gió) gợi ý một mẹo đơn giản: Hãy đổ nước lạnh vào túi chườm, cho vào ngăn đá rồi đặt lên giường trước khi ngủ để làm mát cơ thể.

Bà cũng chia sẻ thêm: “Bạn có thể đặt khăn vào ngăn đá rồi chườm lên các điểm mạch đập để giảm nóng nhanh chóng. Tắm nước mát hoặc nước hơi ấm cũng giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng.”