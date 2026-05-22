Lời khuyên đến những người hay uống trà đá

Ở Việt Nam, trà đá gần như là một “phần không thể thiếu” trong đời sống thường ngày.

Từ quán ăn vỉa hè, quán cà phê cho tới bữa cơm gia đình, rất nhiều người có thói quen uống trà đá để giải khát, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Có người uống vài cốc mỗi ngày, thậm chí thay hoàn toàn nước lọc bằng trà đá.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, việc lạm dụng trà đá hoặc uống không đúng cách có thể gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt cho cơ thể.

Theo VnExpress, uống trà thay hoàn toàn nước lọc là thói quen không có lợi cho sức khỏe. Việc lạm dụng trà có thể gây táo bón, ảnh hưởng khả năng hấp thu vi chất và làm cơ thể mất cân bằng nước.

Nhiều người nghĩ trà càng đặc càng “đã khát”, nhưng đây lại là điều các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế.

Theo Vietnamnet, uống quá nhiều trà đặc có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến thận, đặc biệt với những người từng có tiền sử sỏi thận hoặc uống ít nước. Các chuyên gia giải thích rằng trà chứa oxalat — hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi thận nếu tiêu thụ quá mức trong thời gian dài.

Đặc biệt, nhiều người có thói quen uống trà đá liên tục ngoài trời nắng nhưng lại không uống đủ nước lọc. Điều này có thể khiến cơ thể thiếu nước mà bản thân không nhận ra.

Trà có nhiều chất chống oxy hóa và mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Tuy nhiên, đồ uống này cũng có khả năng kích thích thần kinh trung ương và làm tim đập nhanh hơn nếu sử dụng quá nhiều.

Đó là lý do nhiều người uống trà đá đậm vào chiều tối thường dễ mất ngủ, bồn chồn hoặc tim đập nhanh.

Ngoài ra, một vấn đề khác được nhắc đến nhiều là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán trà đá vỉa hè.

Theo Vietnamnet, các chuyên gia từng cảnh báo một số quán trà đá có nguy cơ sử dụng nguồn nước hoặc đá lạnh không đảm bảo vệ sinh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột.

Với những người thường xuyên uống trà đá ngoài hàng quán, việc lựa chọn nơi sạch sẽ và đảm bảo nguồn nước là điều rất quan trọng.

Nhiều chuyên gia cũng khuyên không nên uống trà đá khi bụng quá đói hoặc ngay sau bữa ăn. Điều này có thể gây ảnh hưởng dạ dày và hệ tiêu hóa. Ngoài ra, chất tannin trong trà có thể ảnh hưởng quá trình hấp thu sắt nếu uống ngay sau ăn, đặc biệt với những người có nguy cơ thiếu máu.

Vậy uống trà đá thế nào cho hợp lý?

Theo khuyến nghị từ các chuyên gia được đăng tải trên Vietnamnet, mọi người nên ưu tiên trà pha loãng thay vì quá đặc, đồng thời duy trì việc uống đủ nước lọc mỗi ngày thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trà.

Những người có bệnh lý về thận, tim mạch, mất ngủ hoặc dạ dày cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu thường xuyên uống trà đậm.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyên nên hạn chế uống trà đá quá muộn vào buổi tối để tránh ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Trà đá không phải thức uống “xấu”. Ngược lại, nếu sử dụng hợp lý, trà vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích nhờ chứa chất chống oxy hóa và giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Nhưng cũng giống nhiều loại đồ uống khác, điều quan trọng nhất vẫn là mức độ và cách sử dụng. Đôi khi, một cốc trà vừa phải sẽ tốt cho cơ thể hơn rất nhiều so với thói quen uống trà đá liên tục cả ngày mà không kiểm soát.