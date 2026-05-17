Lời khuyên cho những ai ngủ trưa hơn 1 tiếng/ngày

Với nhiều người, ngủ trưa là “liều thuốc hồi sức” sau một buổi sáng làm việc căng thẳng. Chỉ cần chợp mắt một lúc, cơ thể dường như tỉnh táo và dễ chịu hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên ngủ trưa hơn 1 tiếng mỗi ngày, các chuyên gia cho rằng đây có thể là thói quen cần xem lại.

Bởi ngủ trưa quá lâu không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe như nhiều người nghĩ.

Theo Sleep Foundation, giấc ngủ trưa lý tưởng thường chỉ kéo dài khoảng 20-30 phút. Khoảng thời gian này đủ để cơ thể phục hồi sự tỉnh táo mà không khiến não bộ rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Khi ngủ quá lâu, đặc biệt trên 60 phút, cơ thể dễ bước vào giai đoạn ngủ sâu. Điều này khiến nhiều người sau khi thức dậy cảm thấy choáng váng, uể oải, đau đầu hoặc mất tập trung — hiện tượng được gọi là “sleep inertia” (quán tính giấc ngủ).

Ngủ trưa văn phòng.

Có lẽ nhiều người từng trải qua cảm giác này: ngủ trưa rất lâu nhưng khi tỉnh dậy lại mệt hơn trước.

Theo Cleveland Clinic, ngủ trưa kéo dài còn có thể làm gián đoạn đồng hồ sinh học tự nhiên, khiến bạn khó ngủ vào buổi tối hoặc ngủ không sâu giấc ban đêm.

Đây là lý do một số người rơi vào vòng luẩn quẩn: tối ngủ muộn vì ban ngày ngủ quá nhiều, rồi hôm sau lại mệt và tiếp tục cần ngủ trưa dài hơn.

Không chỉ ảnh hưởng giấc ngủ, một số nghiên cứu còn cho thấy việc ngủ trưa quá lâu thường xuyên có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe khác.

Theo Harvard Health Publishing, nhiều nghiên cứu quan sát cho thấy ngủ trưa kéo dài có liên quan đến nguy cơ cao hơn về bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và rối loạn chuyển hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng ngủ quá nhiều đôi khi là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn chứ không hẳn là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh.

Nói cách khác, nếu bạn luôn buồn ngủ vào ban ngày dù đã ngủ đủ ban đêm, cơ thể có thể đang phát tín hiệu rằng chất lượng giấc ngủ hoặc sức khỏe tổng thể đang có vấn đề.

Theo Mayo Clinic, ngủ ngày quá nhiều có thể liên quan đến stress kéo dài, thiếu ngủ mạn tính, ngưng thở khi ngủ hoặc một số vấn đề tâm lý như lo âu và trầm cảm.

Ngủ trưa đúng cách

Dù vậy, điều này không có nghĩa ngủ trưa là xấu. Ngược lại, ngủ trưa đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho não bộ và tinh thần.

Theo Johns Hopkins Medicine, một giấc ngủ ngắn vào đầu giờ chiều có thể giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giảm căng thẳng.

Một giấc ngủ ngắn vào đầu giờ chiều có thể giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giảm căng thẳng

Điều quan trọng là thời lượng và thời điểm ngủ. Các chuyên gia thường khuyên nên ngủ trưa trước 3 giờ chiều và giới hạn khoảng 20-30 phút. Nếu cần ngủ lâu hơn do thiếu ngủ nghiêm trọng, bạn nên xem xét lại lịch sinh hoạt hoặc chất lượng giấc ngủ ban đêm thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giấc ngủ trưa.

Ngoài ra, một số thói quen nhỏ cũng có thể giúp cơ thể bớt mệt vào buổi chiều mà không cần ngủ quá lâu:

- Đi ngủ sớm hơn vào ban đêm

- Uống đủ nước trong ngày

- Hạn chế ăn quá no vào buổi trưa

- Tăng vận động nhẹ sau bữa ăn

- Tránh dùng điện thoại liên tục khiến não bộ mệt mỏi

Theo WebMD, chất lượng giấc ngủ ban đêm vẫn là yếu tố quan trọng nhất quyết định mức năng lượng ban ngày của cơ thể.

Một giấc ngủ trưa ngắn có thể là “bộ sạc nhanh” cho cơ thể. Nhưng nếu ngày nào bạn cũng cần ngủ hơn 1 tiếng mới đủ tỉnh táo, có lẽ đã đến lúc lắng nghe cơ thể mình kỹ hơn.