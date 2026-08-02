5 dấu hiệu ở miệng cảnh báo đái tháo đường: Dấu hiệu số 2 gặp ở 49% người bệnh

Nhiều người nghĩ đái tháo đường type 2 chỉ gây tăng đường huyết hoặc ảnh hưởng đến tim, thận và mắt. Tuy nhiên, căn bệnh này cũng có thể để lại nhiều dấu hiệu ngay trong khoang miệng mà không phải ai cũng để ý.

Theo các chuyên gia, lượng đường trong máu tăng cao không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh răng miệng mà còn có thể khiến người bệnh mất răng nếu không được kiểm soát tốt. Việc duy trì đường huyết ổn định, vệ sinh răng miệng đúng cách và khám nha khoa định kỳ sẽ góp phần giảm nguy cơ gặp các biến chứng này.

Dưới đây là 5 dấu hiệu ở miệng có thể cảnh báo đái tháo đường type 2

Khát nước liên tục

Khát nước quá mức (đa khát) là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh đái tháo đường. Người bệnh thường xuyên cảm thấy khát, dù đã uống đủ nước, hoặc luôn có cảm giác khô miệng.

Nguyên nhân là khi lượng đường trong máu tăng cao, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu. Quá trình này khiến cơ thể mất nhiều nước, đồng thời não bộ phát tín hiệu thúc đẩy người bệnh uống nhiều hơn để bù lại lượng dịch đã mất.

Đái tháo đường, ảnh: Thehealthsite.

Khô miệng là biểu hiện khá phổ biến ở người mắc đái tháo đường type 2.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One cho thấy gần một nửa (49%) số bệnh nhân đái tháo đường type 2 tham gia nghiên cứu gặp tình trạng khô miệng ở mức trung bình đến nặng.

Các chuyên gia cho biết, uống đủ nước là biện pháp đơn giản giúp cải thiện triệu chứng này. Ngoài ra, chế độ ăn uống lành mạnh và nhai kẹo cao su không đường cũng có thể hỗ trợ kích thích tiết nước bọt. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng các biện pháp điều trị.

Dấu hiệu mất nước

Người mắc đái tháo đường có nguy cơ mất nước cao hơn do lượng đường trong máu tăng khiến cơ thể đào thải nhiều nước qua nước tiểu.

Khô miệng thường đi kèm với các biểu hiện khác như khát nước dữ dội, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu và khô mắt.

Trong trường hợp mất nước nghiêm trọng, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như huyết áp thấp, mắt trũng, tim đập nhanh, mệt lả hoặc lú lẫn. Đây là những tình trạng cần được thăm khám và xử trí sớm.

Thay đổi vị giác

Nếu đột nhiên cảm thấy vị giác thay đổi, đây cũng có thể là dấu hiệu liên quan đến đường huyết tăng cao.

Các nghiên cứu cho thấy rối loạn vị giác khá phổ biến ở người mắc đái tháo đường. Người bệnh có thể xuất hiện cảm giác chua, mặn hoặc vị khó chịu kéo dài trong miệng.

Bên cạnh đó, nhiều người mắc đái tháo đường type 2 còn giảm khả năng cảm nhận vị ngọt, khiến vị mặn của thức ăn trở nên rõ rệt hơn bình thường.

Dễ bị nhiễm trùng miệng

Tiểu đường làm suy giảm khả năng miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn, trong đó có nhiễm nấm Candida ở miệng.

Nấm Candida phát triển thuận lợi trong môi trường có lượng đường cao trong nước bọt, tạo thành các mảng trắng trên lưỡi hoặc mặt trong của má. Những người sử dụng răng giả có nguy cơ mắc nấm miệng cao hơn.

Ngoài cảm giác khó chịu, tình trạng này còn có thể gây thay đổi vị giác hoặc đau rát trong khoang miệng. Nếu nghi ngờ bị nấm miệng hoặc các bệnh nhiễm trùng răng miệng khác, người bệnh nên đến cơ sở y tế hoặc nha sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Theo Thehealthsite