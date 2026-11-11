4 thói quen phá thận chẳng kém rượu bia: Nhiều người đang làm mỗi ngày

Không chỉ uống nhiều rượu bia, những thói quen tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể gây tổn thương thận nếu kéo dài.

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu, đào thải chất cặn bã và duy trì cân bằng nước, điện giải trong cơ thể. Tuy nhiên, không ít người đang duy trì những thói quen có thể ảnh hưởng đến chức năng thận mà không nhận ra.

Theo Family Doctor Online (Trung Quốc), bên cạnh việc uống không đủ nước hoặc sử dụng nhiều rượu bia, một số thói quen sinh hoạt và ăn uống cũng có thể làm gia tăng nguy cơ tổn thương thận.

4 thói quen có thể gây tổn thương thận

1. Thường xuyên nhịn tiểu

Thường xuyên nhịn tiểu có thể gây hại cho thận (Ảnh: Nothwell Health)

Nhịn tiểu là thói quen khá phổ biến, đặc biệt ở những người bận rộn, thường xuyên phải làm việc hoặc di chuyển trong thời gian dài.

Theo Family Doctor Online, việc giữ nước tiểu trong bàng quang quá lâu có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Trong một số trường hợp, vi khuẩn có thể di chuyển ngược từ bàng quang qua niệu quản lên thận, gây nhiễm trùng thận.

Nếu tình trạng nhiễm trùng tái phát nhiều lần, người bệnh có nguy cơ gặp những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe thận.

2. Thường xuyên thức khuya, thiếu ngủ

Giấc ngủ đầy đủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình nghỉ ngơi và phục hồi của cơ thể. Trong thực tế lâm sàng, nhiều bệnh nhân suy giảm chức năng thận có tiền sử thường xuyên thức khuya, làm việc quá sức hoặc thiếu ngủ kéo dài.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thức khuya trực tiếp gây suy thận.

Để bảo vệ sức khỏe, cần duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ, ngủ đủ và tránh để cơ thể thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, quá sức.

3. Lạm dụng thuốc

Lạm dụng thuốc có thể gây hại cho thận (Ảnh: Heal Medicine)

Lạm dụng thuốc là một trong những thói quen đáng lo ngại đối với sức khỏe thận. Theo Family Doctor Online, việc sử dụng kéo dài các loại thuốc có độc tính đối với thận có thể gây tổn thương ống thận và mô kẽ thận.

Đáng chú ý, một số loại thảo dược chứa axit aristolochic, chẳng hạn thanh mộc hương, có nguy cơ gây độc cho thận nếu sử dụng không đúng cách.

Bên cạnh đó, việc sử dụng không đúng cách một số thuốc giảm đau hoặc kháng sinh cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Vì vậy, không nên tự ý dùng thuốc kéo dài, tăng liều hoặc sử dụng các loại thuốc, dược liệu không rõ nguồn gốc.

4. Ăn quá nhiều hải sản, đặc biệt khi uống bia

Hải sản là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng một số loại cũng chứa lượng purin đáng kể. Khi cơ thể phân giải purin, axit uric được tạo thành và cần được thận đào thải. Việc thường xuyên ăn quá nhiều hải sản, nhất là khi kết hợp với uống nhiều bia, có thể làm tăng axit uric máu và ảnh hưởng đến sức khỏe thận.

Đặc biệt, người có axit uric máu cao hoặc mắc bệnh gout cần thận trọng với thói quen ăn uống này. Ngoài ra, việc thường xuyên ăn nhiều đồ nướng trong các bữa ăn đêm cũng có thể gây hại cho thận.

Có nên tự mua thực phẩm chức năng uống để bổ thận?

Không tự ý bổ sung thực phẩm chức năng với mục đích "bồi bổ thận" (Ảnh: Intrust Care)

Theo Family Doctor Online, nhiều người khi cảm thấy mệt mỏi, rụng tóc hoặc nghi ngờ bản thân bị "thận hư" thường tìm mua thuốc bổ và thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, bác sĩ Ngô Diễm Hoa, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Chữ thập đỏ Quảng Châu (Trung Quốc), khuyến cáo không nên tùy tiện sử dụng những sản phẩm này.

Theo nữ bác sĩ, trước khi bồi bổ cần xác định cơ thể có thực sự cần thiết hay không và tình trạng sức khỏe cụ thể.

"Không phải sản phẩm phù hợp với người khác cũng sẽ phù hợp với bản thân. Việc dùng thuốc bổ tùy tiện có thể gây tác dụng ngược, thậm chí làm tăng gánh nặng cho các cơ quan trong cơ thể", bác sĩ Ngô cho hay.

Bác sĩ Ngô nhấn mạnh, mệt mỏi hoặc rụng tóc không đồng nghĩa với tình trạng "thận hư". Khi có dấu hiệu bất thường, nên thăm khám để xác định nguyên nhân thay vì tự ý mua thuốc hoặc thực phẩm chức năng để bồi bổ.

Nguồn: Family Doctor Online