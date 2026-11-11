1 dấu hiệu bất thường khi đi bộ có thể cảnh báo phổi đang suy yếu: Nhiều người dễ bỏ qua

Ít ai biết rằng nếu thường xuyên xuất hiện dấu hiệu này khi đi bộ có thể là tín hiệu cho thấy phổi đang suy yếu.

Đi bộ là hoạt động quen thuộc, từ đi chợ, leo cầu thang đến dạo quanh nhà. Tuy nhiên, nếu một ngày bạn nhận thấy mình dễ hụt hơi, phải đi chậm lại hoặc thường xuyên dừng nghỉ dù chỉ vận động nhẹ, đây có thể là dấu hiệu sức khỏe cần chú ý.

Chia sẻ trên Times of India, bác sĩ Raj Kumar, chuyên gia cao cấp về hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa ISIC (Ấn Độ), cho biết những thay đổi về tốc độ đi bộ, sức bền và khả năng kiểm soát hơi thở có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe tim phổi.

Hụt hơi bất thường khi đi bộ có thể cảnh báo chức năng phổi suy giảm

Hụt hơi bất thường khi đi bộ có thể cảnh báo chức năng phổi suy giảm (Ảnh: University of Utah Health)

Theo bác sĩ Raj Kumar, nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến sức khỏe phổi khi xuất hiện tình trạng khó thở trong những hoạt động thường ngày như đi bộ nhanh hoặc leo cầu thang.

Thông thường, khi vận động, nhu cầu oxy của cơ thể tăng lên, đòi hỏi phổi, tim và cơ bắp phải phối hợp hoạt động hiệu quả hơn. Nếu phổi không đáp ứng tốt nhu cầu oxy khi vận động, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác khó thở, hụt hơi hoặc giảm sức bền.

Đáng chú ý, một người có thể cảm thấy hoàn toàn bình thường khi nghỉ ngơi nhưng lại khó thở lúc đi bộ.

Bác sĩ nhấn mạnh, dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý là đột nhiên hụt hơi khi đi trên quãng đường trước đây vẫn có thể hoàn thành dễ dàng.

Tuy nhiên, khó thở khi đi bộ không đồng nghĩa với việc chắc chắn mắc bệnh phổi. Tình trạng này còn có thể liên quan đến sức khỏe tim mạch, thể lực và những yếu tố khác.

Bài kiểm tra đi bộ 6 phút giúp đánh giá sức khỏe phổi

Theo Times of India, các bác sĩ thường sử dụng nghiệm pháp đi bộ 6 phút để đánh giá khả năng đáp ứng của cơ thể với hoạt động thể chất.

Trong bài kiểm tra này, người tham gia đi bộ trong 6 phút với tốc độ thoải mái, thường trên hành lang bằng phẳng. Mục tiêu là xác định quãng đường có thể đi được trong khoảng thời gian đó.

Bài kiểm tra đi bộ 6 phút giúp đánh giá sức khỏe phổi (Ảnh: 6MWT)

Trước khi bắt đầu, nhân viên y tế có thể đo độ bão hòa oxy trong máu, nhịp tim và mức độ khó thở. Những chỉ số này có thể được kiểm tra lại sau khi kết thúc. Trong quá trình thực hiện, người tham gia được phép giảm tốc độ, dừng lại hoặc nghỉ ngơi khi cần thiết.

Theo bác sĩ Raj Kumar, kết quả không chỉ phụ thuộc vào quãng đường đi được mà còn dựa trên tình trạng khó thở và sự thay đổi nồng độ oxy.

Chẳng hạn, một người đi được quãng đường ngắn nhưng độ bão hòa oxy ổn định có thể có tình trạng sức khỏe khác với người đi xa hơn nhưng bị hụt hơi nhiều hoặc giảm oxy máu.

Tuy nhiên, bài kiểm tra này không thể tự xác định một người có mắc bệnh phổi hay không. Tùy kết quả, bác sĩ có thể chỉ định đo chức năng hô hấp, chẩn đoán hình ảnh lồng ngực hoặc kiểm tra tim mạch.

Khi nào cần đi khám nếu thường xuyên hụt hơi?

Theo bác sĩ Raj Kumar, những thay đổi rõ rệt trong khả năng đi bộ không nên bị xem nhẹ hoặc đơn giản quy cho tuổi tác, tăng cân hay ít vận động.

Đặc biệt, cần chú ý những trường hợp sau:

Khả năng đi bộ giảm: Dễ hụt hơi khi đi quãng đường trước đây vẫn hoàn thành bình thường.

Xuất hiện triệu chứng đi kèm: Thở khò khè, suy nhược nghiêm trọng, chóng mặt hoặc đau ngực.

Khó thở không rõ nguyên nhân: Cần được nhân viên y tế đánh giá thay vì tự thực hiện nghiệm pháp đi bộ 6 phút tại nhà.

Bác sĩ nhấn mạnh, nghiệm pháp đi bộ 6 phút cần được thực hiện và đánh giá bởi nhân viên y tế được đào tạo. Việc tự kiểm tra không đủ để kết luận tình trạng sức khỏe phổi. Nhận biết sớm những thay đổi bất thường khi đi bộ và thăm khám kịp thời có thể giúp phát hiện nguyên nhân gây khó thở, từ đó có hướng xử trí phù hợp.

Nguồn: Times of India