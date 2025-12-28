4 thói quen buổi sáng âm thầm tàn phá gan - thận, hại dạ dày đàn ông

Dưới đây là 4 thói quen buổi sáng phổ biến mà đàn ông nên sớm từ bỏ.

Bỏ bữa sáng hoặc chỉ uống cà phê khi bụng đói

Vì muốn ngủ thêm, bận rộn công việc hoặc đơn giản là không có thói quen ăn sáng, nhiều nam giới bỏ qua bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Sau một đêm dài, dạ dày ở trạng thái trống rỗng và tiết nhiều axit hơn. Việc không ăn sáng khiến axit này tấn công trực tiếp vào niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ viêm loét, trào ngược và rối loạn tiêu hóa.

Không ít người chọn cà phê hoặc trà thay cho bữa sáng. Tuy nhiên, caffeine khi đi vào dạ dày rỗng có thể kích thích tăng tiết axit, gây cồn cào, đau thượng vị, tim đập nhanh và bồn chồn. Tiêu thụ caffeine quá mức còn làm tăng huyết áp, tạo áp lực lên thận và tim mạch.

Các chuyên gia khuyến cáo, nam giới nên ăn sáng nhẹ hoặc ít nhất uống một cốc nước trước khi dùng cà phê để bảo vệ dạ dày.

Ảnh minh họa.

Không uống nước ngay sau khi thức dậy

Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ, cơ thể nam giới cần khoảng 3,7 lít nước mỗi ngày. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ, khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, uể oải, khó tập trung.

Việc không uống nước buổi sáng làm quá trình đào thải độc tố diễn ra chậm hơn, ảnh hưởng đến chức năng thận và trao đổi chất.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Lâm sàng của Hiệp hội Thận học Mỹ cho thấy, uống không đủ nước làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận và rối loạn chuyển hóa.

Một cốc nước ấm ngay khi thức dậy giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, giảm axit dạ dày và hỗ trợ cơ thể "đánh thức" một cách tự nhiên.

Nhịn tiểu và ngồi lâu trong nhà vệ sinh để xem điện thoại



Thức dậy muộn, vội vã đi làm khiến nhiều nam giới có thói quen nhịn tiểu. Sau một đêm, bàng quang đầy nước tiểu và cần được đào thải sớm. Việc nhịn tiểu kéo dài làm tăng áp lực lên bàng quang, dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu và ảnh hưởng chức năng thận.

Bên cạnh đó, thói quen vừa đi vệ sinh vừa xem điện thoại cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ảnh minh họa.

Theo Men's Health, ngồi trong nhà vệ sinh quá 15 phút làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ do máu ứ đọng quanh trực tràng và hậu môn. Nhà vệ sinh cũng là môi trường chứa nhiều vi khuẩn, dễ lây nhiễm sang điện thoại và quay trở lại cơ thể.

Hút thuốc hoặc uống rượu bia ngay đầu ngày

Một số nam giới hút thuốc ngay khi vừa thức dậy để "tỉnh táo", nhưng đây lại là thời điểm nicotine xâm nhập cơ thể nguy hiểm nhất.

Nghiên cứu cho thấy, người hút thuốc trong vòng 30 phút sau khi ngủ dậy có nguy cơ ung thư phổi cao gần gấp đôi so với người hút muộn hơn trong ngày.

Trong khi đó, uống rượu bia vào buổi sáng, đặc biệt khi chưa ăn gì, khiến cồn hấp thu nhanh vào máu, gây tổn hại gan, dạ dày và làm rối loạn chuyển hóa. Lượng calo từ rượu bia khi bụng đói cũng dễ chuyển hóa thành mỡ, làm tăng nguy cơ béo phì và gan nhiễm mỡ.

Thay đổi những thói quen nhỏ vào buổi sáng có thể tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe đàn ông về lâu dài. Một bữa sáng đúng cách, uống đủ nước, sinh hoạt khoa học không chỉ giúp ngày mới tràn đầy năng lượng mà còn là cách đầu tư bền vững cho sức khỏe tương lai.