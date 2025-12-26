Hóa ra đây là lý do bạn không nên nhổ tóc bạc

Hỏi: Tôi 25 tuổi và đã xuất hiện những sợi tóc bạc đầu tiên. Mỗi khi thấy tóc bạc, tôi thường nhổ vì sợ bị lộ và cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, tôi nghe nhiều ý kiến cho rằng nhổ tóc bạc có thể khiến tóc bạc mọc nhiều hơn, gây tổn thương da đầu hoặc ảnh hưởng tới nang tóc. Xin hỏi ở độ tuổi còn trẻ, việc nhổ tóc bạc có nên hay không? Thói quen này có gây hại cho tóc hoặc da đầu không?

TS.BS Nguyễn Thị Hà Vinh, Phó trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, Phụ trách Phòng khám bệnh rụng tóc thể mảng và Bệnh lý về tóc, Bệnh viện Da liễu Trung ương: Thói quen nhổ tóc bạc mang lại cảm giác giải tỏa tức thời nên nhiều người coi đó là phản xạ khi nhìn thấy tóc bạc. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp lâu dài và thực tế có thể gây hại. Khi nhổ tóc, lực giật mạnh lặp đi lặp lại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nang tóc, khiến sợi tóc mọc lại ngày càng mảnh và yếu hơn trước.

Nếu nhổ nhiều, vùng tóc bạc dễ trở nên thưa, mỏng, làm tóc nhìn xấu hơn. Ngoài ra, nhổ tóc nhiều lần còn gây cảm giác ngứa, khó chịu khi tóc mọc trở lại.

Vì vậy, chúng ta nên tránh nhổ tóc bạc và tìm hiểu nguyên nhân, kết hợp chăm sóc tóc đúng cách để hạn chế tình trạng bạc sớm.