4 người lao xuống sông cứu 1 người bị đuối nước, cả 5 đều tử vong

Tất cả thiệt mạng khi lần lượt lao xuống nước với hy vọng giải cứu một thành viên trong nhóm đang vật lộn giữa dòng nước xiết.

Một vụ đuối nước nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Scioto thuộc bang Ohio, Mỹ, cướp đi sinh mạng của 5 người trưởng thành, trong đó có hai cặp vợ chồng. Tất cả thiệt mạng khi lần lượt lao xuống nước với hy vọng giải cứu một thành viên trong nhóm đang vật lộn giữa dòng nước xiết.

Sự việc đau lòng xảy ra vào tối Chủ nhật (19/7) khi một nhóm gồm 5 người lớn cùng các em nhỏ kéo ra khu vực sông Scioto để câu cá và thư giãn. Trong lúc sinh hoạt, một người lớn xuống sông bơi và nhanh chóng gặp nguy hiểm. Thấy vậy, hai người khác lập tức nhảy xuống ứng cứu nhưng cũng bị dòng nước cuốn đi. Hai người còn lại tiếp tục lao xuống hỗ trợ nhưng cuối cùng không một ai có thể tự mình quay trở lại bờ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Cơ quan chức năng chỉ phát hiện ra vụ việc sau khi một người đi đường nhìn thấy một đứa trẻ hoảng sợ chạy dọc theo con đường gần đó vào khoảng 9 giờ tối và gọi điện cho lực lượng cấp cứu. Đứa trẻ trong trạng thái hoảng loạn liên tục kêu cứu và cho biết gia đình em đang gặp nạn dưới lòng sông.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm tại hiện trường. Hai người phụ nữ được đưa lên khỏi mặt nước đầu tiên và chuyển đến bệnh viện gần đó, tuy nhiên cả hai đều được xác nhận đã tử vong. Đến ngày thứ Hai (20/7), thi thể của ba người đàn ông còn lại cũng đã được tìm thấy tại khu vực sông thuộc thị trấn Powell, phía bắc thành phố Columbus.

Cảnh sát trưởng quận Delaware, ông Jeffrey Balzer, xác nhận trong số 5 nạn nhân thiệt mạng có hai cặp vợ chồng. Hai đứa trẻ dưới 10 tuổi đi cùng nhóm hiện đã được đưa đến cơ quan dịch vụ gia đình để chăm sóc và hỗ trợ tâm lý.

Theo dữ liệu từ Trạm đo đạc địa chất Mỹ tại đập nước gần đó, vào thời điểm xảy ra tai nạn, mực nước sông Scioto dâng cao và chảy rất mạnh với lưu lượng gấp đôi so với mức trung bình thông thường, tạo ra những dòng chảy xiết cực kỳ nguy hiểm.

Đại diện cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuống nước. Ông Jeffrey Balzer nhấn mạnh: "Hãy biết rõ kỹ năng của bản thân trước khi xuống nước. Bạn có phải là người bơi giỏi không? Hãy chắc chắn rằng bạn có những người khác xung quanh để kịp thời thông báo cho ai đó nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra".

Trong số 5 người thiệt mạng, có hai cặp vợ chồng người Honduras. Theo nhà chức trách và người thân, những đứa con - lần lượt 8 và 10 tuổi của một trong hai cặp vợ chồng này đang mắc kẹt ở Mỹ mà không có người thân nào còn sống.

Nguồn: NYPost