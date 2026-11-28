Khi sơ chế cá, có một số bộ phận cần được làm sạch hoặc loại bỏ.

Cá mua ngoài chợ thường được người bán hỗ trợ đánh vảy, mổ bụng để tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Tuy nhiên, trước khi đem cá đi nấu, các gia đình vẫn nên kiểm tra lại một số vị trí dễ bị bỏ sót. Việc sơ chế kỹ không chỉ giúp món cá bớt tanh, tránh vị đắng mà còn góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm.

1. Mang cá

Nhiều gia đình có thói quen giữ lại đầu cá để nấu canh chua, nấu lẩu hoặc kho cùng phần thân. Điều này hoàn toàn bình thường, nhưng trước khi chế biến, nên kiểm tra và loại bỏ hết phần mang nằm bên trong đầu cá. Mang là cơ quan hô hấp của cá, thường chứa nhiều vi khuẩn và máu. Nếu không được loại bỏ, bộ phận này có thể khiến cá nhanh hư hỏng hơn trong quá trình bảo quản, đồng thời ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Khi sơ chế, hãy lật phần nắp mang, dùng kéo cắt những vị trí nối mang với đầu cá rồi lấy toàn bộ mang ra ngoài.

2. Ruột cá

Ruột cá có thể chứa thức ăn chưa tiêu hóa, vi khuẩn và ký sinh trùng. Khi cá chết, các enzyme tiêu hóa và vi sinh vật trong đường ruột cũng góp phần làm thịt cá nhanh xuống cấp. Vì vậy, khi mua các loại cá nguyên con như cá chép, cá trắm, cá rô phi, bạn nên yêu cầu người bán làm sạch ruột hoặc tự sơ chế ngay khi về nhà. Trong quá trình mổ cá, cần thao tác nhẹ nhàng, tránh làm vỡ ruột khiến chất chứa bên trong tràn ra khoang bụng.

3. Túi mật cá

Đây là bộ phận cần đặc biệt cẩn thận khi sơ chế. Túi mật thường có màu xanh hoặc xanh sẫm, nằm gần gan cá. Nếu vô tình làm vỡ túi mật, dịch mật có thể tràn ra khiến thịt cá bị đắng. Không chỉ ảnh hưởng đến hương vị, mật của một số loại cá nước ngọt như cá trắm, cá chép còn chứa độc tố có khả năng gây tổn thương gan và thận. Một số độc tố trong mật cá không bị phá hủy ở nhiệt độ nấu nướng thông thường. Do đó, khi mổ cá, cần lấy nguyên túi mật ra ngoài, tránh làm vỡ. Nếu mật tràn ra, nên loại bỏ phần thịt bị dính dịch mật. Tuyệt đối không ăn hoặc nuốt mật cá với mục đích bồi bổ sức khỏe, chữa bệnh.

4. Phần thận và máu đọng sát xương sống cá

Sau khi bỏ nội tạng, nếu quan sát kỹ bên trong bụng cá, bạn có thể thấy một dải mô màu đỏ sẫm hoặc nâu đen nằm sát xương sống. Tùy từng loài cá, đây có thể là phần mô thận và máu còn sót lại sau khi sơ chế. Vị trí này khá dễ bị bỏ qua khi làm cá. Nếu không được vệ sinh kỹ, phần máu và mô còn sót lại có thể ảnh hưởng đến mùi vị và chất lượng bảo quản của cá. Bạn có thể dùng một chiếc thìa nhỏ để nhẹ nhàng cạo sạch dọc theo xương sống, sau đó rửa lại bằng nước sạch, tránh làm nước bắn ra các khu vực xung quanh.

Một số lưu ý khi mua và chế biến cá

Khi đi chợ, các gia đình nên chọn cá có nguồn gốc rõ ràng, thịt săn chắc, không có mùi ôi bất thường. Nếu nhờ người bán sơ chế, khi về nhà vẫn nên kiểm tra lại phần mang, khoang bụng và xương sống trước khi nấu. Không nên vì lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm mà bỏ đi cả đầu cá, da cá hay trứng cá. Những bộ phận này vẫn có thể sử dụng đối với các loại cá ăn được thông thường, có nguồn gốc đảm bảo và được chế biến đúng cách.

Nếu chưa có nhu cầu nấu ngay, cá sau khi sơ chế nên được bảo quản lạnh hoặc cấp đông, thay vì để lâu ở nhiệt độ phòng. Dao, thớt và các dụng cụ tiếp xúc với cá sống cũng cần được vệ sinh kỹ để tránh lây nhiễm chéo sang thực phẩm khác.