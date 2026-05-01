3 thói quen "vắt kiệt" sức khỏe của 2 quả thận: Nhiều người Việt đang làm mỗi ngày

Thận đóng vai trò như một bộ lọc tinh vi, giúp loại bỏ độc tố và duy trì sự cân bằng nội môi cho cơ thể. Tuy nhiên, theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trương Công Thế Lực, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học và Y học giới, Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm, chức năng thận đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi lối sống hiện đại.

Những "sát thủ" thầm lặng tàn phá nhu mô thận

Qua thực tế điều trị, bác sĩ Lực nhận thấy có ba nhóm thói quen điển hình đang trực tiếp "vắt kiệt" sức khỏe của đôi thận. Đáng nói, đây là những điều mà nhiều người Việt thường làm mỗi ngày.

- Thứ nhất là việc uống thuốc bổ vô tội vạ. Nhiều người có xu hướng tự ý sử dụng các loại thực phẩm chức năng, chế phẩm "mát gan, bổ thận" hoặc Đông y không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm này thường chứa các tạp chất hoặc hoạt chất chưa qua kiểm chứng, tạo ra gánh nặng đào thải cực lớn, thậm chí gây ngộ độc tế bào thận.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trương Công Thế Lực (ảnh: BSCC).

- Thứ hai là chế độ ăn "Mặn - Ngọt - Cồn". Thói quen ăn mặn và lạm dụng đồ uống có đường, rượu bia không chỉ tàn phá hệ tim mạch mà còn làm tăng đào thải canxi qua nước tiểu. Đây là cơ chế cốt lõi thúc đẩy quá trình kết tinh sỏi, dẫn đến tắc nghẽn và tổn thương thận lâu dài.

- Thứ ba là sai lầm của dân văn phòng khi "ngồi điều hòa nhưng thiếu nước". Trong môi trường máy lạnh, cơ thể không phát tín hiệu khát rõ rệt như khi ở ngoài trời. Tuy nhiên, quá trình trao đổi chất vẫn diễn ra, việc thiếu hụt nước khiến nước tiểu cô đặc, trở thành môi trường lý tưởng để sỏi thận hình thành và làm giảm mức lọc cầu thận.

Triệu chứng mờ nhạt: Đừng để "quá muộn" mới đi khám

Một trong những thách thức lớn nhất là suy thận giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ rệt. Bệnh nhân có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi nhẹ, tăng huyết áp hoặc phù nhẹ ở các chi. Những dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với sự thay đổi thời tiết hoặc mệt mỏi do công việc.

Bác sĩ Lực đặc biệt cảnh báo: “Tình trạng sỏi thận biến chứng kéo dài, đặc biệt khi xuất hiện ở cả hai bên, nếu không xử lý kịp thời sẽ gây tổn thương nhu mô thận vĩnh viễn. Ngoài ra, việc không kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp hay tim mạch cũng là con đường ngắn dẫn đến suy giảm chức năng thận”.

Để duy trì một hệ bài tiết khỏe mạnh, bác sĩ Lực đưa ra lộ trình chăm sóc sức khỏe chủ động:

Mỗi người trưởng thành nên duy trì uống trên 2,5 lít nước mỗi ngày. Hãy coi việc uống nước là một phần của quy trình làm việc, đặc biệt là với những người ngồi văn phòng điều hòa. Bên cạnh đó, việc hạn chế muối và đường trong khẩu phần ăn chính là cách trực tiếp nhất để giảm áp lực cho thận.

Bên cạnh đó, việc tầm soát định kỳ là chìa khóa vàng bảo vệ chức năng thận. “Người khỏe mạnh nên thực hiện kiểm tra chức năng thận ít nhất 1 lần/năm. Với những người đã có tiền sử bệnh lý, tần suất này nên là 3-6 tháng/lần”, bác sĩ Lực khuyến cáo.

Các xét nghiệm cơ bản như tổng phân tích nước tiểu, đo nồng độ Ure và Creatinin máu là những chỉ số cực kỳ quan trọng. Các xét nghiệm này giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức lọc cầu thận và phát hiện sớm các bất thường trước khi bệnh tiến triển sang giai đoạn không thể hồi phục. Đừng đợi đến khi cơ thể suy kiệt mới tìm đến bác sĩ, bởi lúc đó cơ hội cứu vãn chức năng thận đã giảm đi rất nhiều.