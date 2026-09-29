3 người 1 nhà lần lượt qua đời vì ung thư, bác sĩ nói thẳng: "Vứt ngay 3 loại rau trong tủ lạnh"

Tưởng chừng là chiếc

Bi kịch xảy ra với gia đình ông Lâm (tại Trung Quốc) đã để lại một bài học đắt giá và đầy xót xa cho tất cả mọi người. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, lần lượt 3 người thân trong cùng một mái nhà của ông đều phát hiện mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa nguy hiểm như ung thư dạ dày và ung thư gan rồi qua đời. Đáng đau lòng hơn, những người bệnh này tuổi đời đều còn rất trẻ: Người lớn tuổi nhất chưa tròn 50, còn người trẻ nhất chỉ mới vừa qua tuổi đôi mươi.

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Xét về lối sống, họ đều là những người sinh hoạt điều độ, không nghiện rượu bia, không thuốc lá và không có tiền sử bệnh nền mãn tính. Bản thân ông Lâm nghẹn ngào chia sẻ rằng gia đình ông vốn rất coi trọng sức khỏe, rất hiếm khi ăn đồ chế biến sẵn bên ngoài mà luôn tự đi chợ, nấu nướng tại nhà để đảm bảo vệ sinh.

Thế nhưng, chính thói quen tiếc rẻ thực phẩm, tích trữ rau củ lâu ngày trong tủ lạnh khi tự nấu nướng đã trở thành "bản án" tử hình âm thầm đeo bám cả gia đình. Khi họ nhận ra những bất thường về sức khỏe thì bệnh tình của cả 3 người đều đã tiến triển sang giai đoạn muộn.

Trực tiếp chứng kiến thảm kịch xót xa này, bác sĩ Hồ Tiểu Thúy (Hu Xiaocui),Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Ung thư tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép: "Chiếc tủ lạnh không phải là vạn năng. Giá như ai cũng hiểu rằng việc bảo quản rau củ sai cách có thể biến chúng thành độc tố, thì đã không có những câu chuyện đau lòng đến vậy".

Đồng thời, bác sĩ Hồ Tiểu Thúy cũng công khai chỉ đích danh 3 loại rau củ quen thuộc đang nằm trong tủ lạnh của rất nhiều gia đình mà bạn cần vứt bỏ ngay lập tức nếu không muốn ung thư sớm ghé thăm:

1. Khoai tây để lâu bị mọc mầm hoặc xanh vỏ

Nhiều người có thói quen mua cả can khoai tây về chất tích trữ trong ngăn mát tủ lạnh với niềm tin môi trường lạnh sẽ giữ củ tươi lâu. Tuy nhiên, độ ẩm cao trong tủ lạnh lại vô tình kích thích khoai tây nảy mầm nhanh hơn. Vì tiếc rẻ, hầu hết các bà nội trợ chỉ gọt bỏ đi phần mầm nhỏ hoặc khoét sâu vết xanh rồi mang đi chế biến.

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Bác sĩ Hồ Tiểu Thúy phân tích, khoai tây khi mọc mầm hoặc chuyển sang màu xanh vỏ sẽ tự sản sinh ra chất Solanine, một loại độc tố thần kinh cực mạnh. Khi đi vào cơ thể, Solanine trực tiếp gây kích ứng niêm mạc dạ dày và buộc gan phải hoạt động hết công suất để giải độc. Việc nạp Solanine liên tục dù ở hàm lượng nhỏ cũng sẽ bào mòn tế bào gan, gây hoại tử, xơ gan và tiến triển thành ung thư gan. Điều nguy hiểm là độc tố này không hề bị phân hủy hay tiêu biến dù bạn có đun nấu ở nhiệt độ cao đến đâu.

2. Rau củ muối chua lâu ngày hoặc dưa muối xổi bị khú

Rau củ muối chua như dưa cải, cà muối là những món ăn đưa cơm quen thuộc của người Việt. Không ít gia đình có thói quen muối một hũ lớn rồi cất vào tủ lạnh ăn dần tuần này sang tháng khác vì nghĩ rằng nhiệt độ thấp sẽ giữ dưa không bị chua quá.

"Các loại rau củ trong quá trình muối chua sẽ sản sinh ra hàm lượng Nitrit rất lớn. Khi rau muối bị để quá lâu trong tủ lạnh hoặc dưa để lâu, hàm lượng Nitrit này không những không giảm đi mà còn tăng vọt. Khi đi vào dạ dày, Nitrit kết hợp với các gốc amine trong thực phẩm giàu protein tạo thành Nitrosamine, là một hợp chất gây ung thư cực kỳ nguy hiểm đã được WHO xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu. Nitrosamine tấn công trực tiếp, làm biến đổi cấu trúc tế bào niêm mạc dạ dày, gây viêm loét mãn tính và dẫn tới ung thư dạ dày", bác sĩ Hồ Tiểu Thúy nói.

3. Các loại rau lá xanh đã nấu chín để qua đêm

Để tiết kiệm thời gian, nhiều người thường có thói quen nấu dư các món rau xào, rau luộc (như rau rau muống, cải cúc, bắp cải...) rồi bọc màng thực phẩm cất vào tủ lạnh để ngày hôm sau hâm lại ăn tiếp. Đây chính là một trong những thói quen nguy hiểm nhất đối với đường tiêu hóa.

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Bác sĩ Hồ Tiểu Thúy nhấn mạnh, các loại rau lá xanh vốn chứa hàm lượng Nitrat tự nhiên rất cao. Khi đã được nấu chín và bảo quản qua đêm trong tủ lạnh, dưới sự tác động của vi khuẩn phân hủy tích tụ dần theo thời gian, Nitrat sẽ bị chuyển hóa thành Nitrit độc hại. Dù bạn có mang ra đun sôi lại, hàm lượng Nitrit đã hình thành cũng không thể mất đi. Việc thường xuyên ăn rau lá xanh để qua đêm khiến độc tố tích tụ ngày qua ngày, bào mòn tế bào dạ dày và gan, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư ác tính cho cả gia đình.

Để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà, bác sĩ khuyên nên nhớ các "nguyên tắc vàng" khi sử dụng tủ lạnh để bảo quản rau củ: - Chỉ mua lượng rau củ vừa đủ dùng trong 2 - 3 ngày, tuyệt đối không mua tích trữ quá nhiều. - Khoai tây nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp và không nên cho vào tủ lạnh. Khi thấy khoai tây mọc mầm hoặc vỏ chuyển xanh, hãy dứt khoát vứt bỏ. - Các món rau lá xanh sau khi nấu chín nên ăn hết trong bữa hoặc không quá 4 tiếng ngoài nhiệt độ phòng, tuyệt đối không để qua đêm. - Với đồ muối chua, chỉ ăn khi dưa đã chín tới, không ăn dưa muối xổi còn tái hoặc dưa đã ngâm quá lâu bị nổi váng, đổi màu. Kiểm soát lượng rau củ muối chua chặt chẽ, không ăn hàng ngày hay ăn quá nhiều một lần.

Nguồn và ảnh: Sohu, The Paper