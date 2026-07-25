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3 lý do vì sao nên trồng một cây sung trong vườn nhà

Ánh Lê
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Dễ trồng, ít tốn công chăm sóc nhưng mang lại nhiều giá trị sử dụng, cây sung là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích.

Từ một loài cây dân dã, cây sung đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình khi thiết kế sân vườn. Dưới đây là 3 lý do khiến loại cây này đáng có mặt trong khuôn viên mỗi gia đình Việt:

1. Quả và lá đều là thực phẩm bổ dưỡng

Quả sung tươi là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng tương đối ít calo, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh. Một quả sung tươi cỡ nhỏ (khoảng 40 g) chỉ cung cấp khoảng 30 kcal nhưng chứa nhiều chất xơ cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin A, C, K, vitamin B1, B2, B6, kali, magie, canxi, sắt và đồng. Bên cạnh đó, quả sung còn giàu các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, việc bổ sung quả sung với lượng hợp lý có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, góp phần kiểm soát cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch, bổ sung khoáng chất có lợi cho xương, hỗ trợ kiểm soát đường huyết khi kết hợp với chế độ ăn cân bằng.

Không chỉ quả, lá non của cây sung cũng là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt. Lá sung thường được ăn kèm nem, chả, thịt luộc, gỏi cá hay các món cuốn, tạo vị chát nhẹ đặc trưng, giúp cân bằng hương vị và giảm cảm giác ngấy.

Nhờ giá trị dinh dưỡng cao cùng khả năng chế biến đa dạng, cả quả và lá sung đều là những thực phẩm dân dã nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

2. Là vị thuốc trong y học cổ truyền

Không chỉ được sử dụng làm thực phẩm, quả và lá sung còn được ứng dụng trong nhiều bài thuốc dân gian. Theo y học cổ truyền, quả sung có vị ngọt, hơi chát, tính bình, thường được dùng để hỗ trợ nhuận tràng, cải thiện táo bón, hỗ trợ người mắc tiểu đường, mỡ máu cao và một số bệnh ngoài da. Dưới góc nhìn của y học hiện đại, nhiều nghiên cứu cho thấy quả sung nổi bật với lợi ích đối với hệ tiêu hóa. Từ lâu, loại quả này đã được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào. Nhờ đó, việc bổ sung quả sung với lượng hợp lý có thể góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và hỗ trợ chức năng tiêu hóa.

Trong khi đó, lá sung chứa nhiều hoạt chất sinh học như flavonoid, triterpenoid, alkaloid, tanin và beta-sitosterol. Theo một số nghiên cứu, các hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa, kháng viêm, hỗ trợ tuần hoàn máu, góp phần kiểm soát đường huyết và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong lá và nhựa cây sung có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại.

Việc sử dụng lá sung dưới dạng trà hoặc chế biến trong bữa ăn hằng ngày có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và phòng ngừa bệnh tim mạch một cách tự nhiên, an toàn.

3. Làm đẹp không gian sống, mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy

Bên cạnh giá trị làm thực phẩm và dược liệu, cây sung còn được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong sân nhà nhờ giá trị cảnh quan và ý nghĩa phong thủy. Với tán lá xanh quanh năm, thân cây khỏe, bộ rễ đẹp và những chùm quả mọc dày đặc bám sát thân, cây sung tạo nên vẻ đẹp mộc mạc nhưng ấn tượng, phù hợp với nhiều không gian từ sân vườn, biệt thự đến các khuôn viên nhà phố. Đặc biệt, những cây sung bonsai lâu năm với dáng cổ kính, bộ rễ nổi và sai quả luôn được giới chơi cây cảnh đánh giá cao.

Trong quan niệm dân gian, cây sung là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy, viên mãn và sum vầy. Ngay từ tên gọi "sung" đã gợi liên tưởng đến cuộc sống no đủ, phát đạt và gia đình hạnh phúc. Chính vì vậy, quả sung thường xuất hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết của nhiều địa phương như một lời cầu chúc cho năm mới nhiều tài lộc và thịnh vượng.

(Tổng hợp)

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