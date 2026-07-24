Nghe tiếng hét rợn người giữa núi, 2 mẹ con đánh liều đến gần: Hàng trăm vật thể nằm la liệt

Những âm thanh kỳ quái phá vỡ khung cảnh yên tĩnh tại một vùng núi ở Mỹ, dẫn hai mẹ con tới phát hiện khó tin.

Tiếng hét rợn người vọng ra từ sườn núi

Tiếng hét rợn người bất ngờ vang lên khi Karrie Ann Snure và con gái Jordan đang cưỡi ngựa tại khu vực gần núi Shasta, bang California, Mỹ.

Theo tờ San Francisco Chronicle, sự việc xảy ra vào một buổi chiều cuối tháng 6/2026 tại vùng đồi khô bên ngoài thị trấn Weed, hạt Siskiyou. Hai mẹ con đang tận hưởng chuyến đi yên bình thì nghe thấy những âm thanh giống tiếng người rên rỉ vọng ra từ khu đất xung quanh.

Karrie cho biết âm thanh từ xa rất khó xác định. Đó là sự pha trộn giữa tiếng nhiễu kéo dài, những giọng nói chồng chéo và âm thanh méo mó giống tiếng la hét. Cảnh tượng khiến cô liên tưởng tới bối cảnh "ngày tận thế" và tự hỏi liệu có ai đang thực hiện một nghi thức kỳ lạ.

Tiếng hét rợn người bất ngờ vang lên khi Karrie Ann Snure và con gái Jordan đang cưỡi ngựa tại khu vực gần núi Shasta, bang California, Mỹ. (Ảnh: San Francisco Chronicle)

Thay vì quay về, hai mẹ con quyết định lần theo nguồn phát. Khi rời khỏi đường mòn và tiến vào khu vực có nhiều bụi cây thấp, họ bắt đầu nhìn thấy những vật thể nhỏ màu đen nhô lên khỏi mặt đất.

Ban đầu chỉ có vài chiếc nằm rải rác. Tuy nhiên, càng đi sâu, số lượng càng tăng. Chúng xuất hiện thành từng cụm trên sườn đồi, có nơi nằm dày đặc giữa cỏ và bụi cây.

Theo video do Karrie đăng trên trang Karrie Ann Living Shasta, hai mẹ con sau đó nhận ra đây là các thiết bị phát âm thanh được gắn tấm pin năng lượng mặt trời. Cô ước tính có hơn 100, thậm chí gần 200 chiếc được bố trí trong khu vực.

Khi đứng cách xa, âm thanh từ toàn bộ hệ thống hòa vào nhau thành một lớp tiếng ồn hỗn loạn. Nhưng khi tiến sát từng thiết bị, Karrie có thể nghe rõ hơn nội dung riêng biệt đang được phát.

Họ nhìn thấy những vật thể nhỏ màu đen nhô lên khỏi mặt đất. (Ảnh: San Francisco Chronicle)

San Francisco Chronicle cho biết một số thiết bị phát tiếng ồn trắng, số khác phát thần chú, thánh ca hoặc những thông điệp mang màu sắc tôn giáo. Trong một đoạn ghi âm, người nói gửi lời ca ngợi và cảm tạ tới Đấng tối cao.

Video về phát hiện kỳ lạ nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt giả thuyết. Theo tạp chí Vice, có người nghi đây là thiết bị xua đuổi động vật, hệ thống bảo vệ một khu vực bí mật hoặc hoạt động liên quan tới các nhóm tâm linh. Một số ý kiến khác liên hệ phát hiện với Bigfoot, UFO và những câu chuyện huyền bí quanh núi Shasta.

Bí ẩn phía sau gần 200 thiết bị

Không dừng lại ở những suy đoán trên mạng, Karrie quay lại sườn đồi để kiểm tra. Cô tìm hiểu bản đồ khu vực và xác định dàn thiết bị nằm trên đất tư nhân, gần phần đất công, chứ không phải được đặt tùy tiện trong khu bảo tồn.

Theo đài KCRA 3, Karrie sau đó nhờ các mối quan hệ tại địa phương để tìm chủ sở hữu khu đất. Người này đã liên hệ với cô nhưng đề nghị giữ kín danh tính và vị trí chính xác, nhằm tránh những người hiếu kỳ kéo tới hoặc xâm nhập trái phép.

Lời giải cuối cùng không liên quan tới tà giáo, sinh vật bí ẩn hay một hệ thống cảnh báo nguy hiểm.

Những tiếng hét rợn người mà hai mẹ con nghe thấy thực chất là hiệu ứng ngoài dự kiến khi hàng trăm đoạn ghi âm hoạt động cùng lúc nhưng không đồng bộ. (Ảnh: San Francisco Chronicle)

Theo San Francisco Chronicle, chủ khu đất giải thích đây là một dự án tâm linh cá nhân. Ông cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt với núi Shasta ngay từ lần đầu tới đây và muốn dùng những chiếc loa để đưa lời cầu nguyện, ý niệm cùng các thông điệp tích cực "vào vũ trụ".

Karrie cho biết trọng tâm trong thông điệp của người này là lời cầu mong hòa bình thế giới và hy vọng con người đối xử với nhau bằng sự cảm thông hơn.

KCRA 3 dẫn lời cô cho biết từng thiết bị phát các nội dung riêng về hòa bình, lòng trắc ẩn hoặc lối sống thuần chay. Khi nghe riêng lẻ, mỗi thông điệp đều khá rõ ràng. Tuy nhiên, từ khoảng cách xa, toàn bộ âm thanh chỉ còn giống một lớp tiếng ồn kỳ quái.

Như vậy, những tiếng hét rợn người mà hai mẹ con nghe thấy thực chất là hiệu ứng ngoài dự kiến khi hàng trăm đoạn ghi âm hoạt động cùng lúc nhưng không đồng bộ.

Những thông điệp vốn mang ý nghĩa tích cực, khi vang lên từ nhiều vị trí khác nhau, lại hòa thành âm thanh giống tiếng rên rỉ giữa nơi hoang vắng. Điều này khiến người chưa biết rõ sự việc dễ nghĩ rằng có người gặp nạn hoặc một hoạt động bí ẩn đang diễn ra trên sườn núi.

Sau khi câu chuyện được làm sáng tỏ, Karrie cho rằng dự án được tạo ra với ý định tốt, dù cách thể hiện có thể khiến người ngoài khó hiểu hoặc cảm thấy sợ hãi.

Cô cũng nhận xét việc câu chuyện lan truyền trên mạng đã giúp thông điệp của chủ khu đất đi xa hơn nhiều so với khả năng của những thiết bị nhỏ bé nằm trên sườn núi.

Dù vậy, với bất kỳ ai vô tình đi ngang qua khi trời sắp tối, việc nghe tiếng hét rợn người vọng ra từ nơi không một bóng người rồi nhìn thấy hàng trăm vật thể nằm la liệt vẫn là trải nghiệm khó tránh khỏi cảm giác lạnh gáy.

Theo San Francisco Chronicle; KHSL/CNN Newsource; Scoop Upworthy