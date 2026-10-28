3 loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh dễ thành "đồng phạm" của ung thư

Tủ lạnh có thể là "kho chứa đồ" an toàn, cũng có thể là "ổ nuôi mầm mống ung thư". Tùy vào cách bạn và gia đình đang sử dụng nó.

3 thứ để lâu trong tủ lạnh tưởng vô hại nhưng gây bệnh

Kiểm tra tủ lạnh nhà bạn ngay, nếu có 3 "đồng phạm" ung thư dưới đây thì nên dọn sạch sớm:

1. Thức ăn thừa

Ở nhiều hộ gia đình, thức ăn thừa thường được bảo quản trong tủ lạnh thời gian dài để tránh lãng phí. Tuy nhiên, những thứ này để trong thời gian dài, dù đã được hâm nóng lại vẫn có thể gây hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa

Việc để thức ăn lâu dài trong tủ có thể dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn và tích tụ độc tố trong thực phẩm, đặc biệt nếu nhiệt độ không được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình bảo quản và hâm nóng.

Ngoài ra, một số loại thực phẩm có thể tạo ra chất gây ung thư như acrylamide sau khi đun nóng nhiều lần, đặc biệt là những thực phẩm chứa nhiều carbohydrate.

2. Đồ khô để hết hạn

Nhiều người tưởng rằng có thể giữ tươi ngon mọi thứ chỉ bằng cách cho vào tủ lạnh. Thậm chí có những đồ đóng gói như cà phê bột, ngũ cốc nguyên hạt... cũng được bảo quả trong một năm, thậm chí vài năm mà vẫn tiếp tục sử dụng.

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng việc cho thực phẩm vào tủ lạnh sẽ giúp chúng không bị ẩm mốc. Trên thực tế, thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh lâu ngày cũng dễ bị nấm mốc, đặc biệt là trái cây, ngũ cốc. Thực phẩm bị mốc tạo ra aflatoxin, một chất có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho tế bào gan, đặc biệt là dễ gây ung thư đã được WHO cảnh báo.

3. Thịt tích trữ quá lâu

Trên thực tế, tủ lạnh là môi trưởng ẩm ướt và một số vi khuẩn, nấm mốc vẫn có thể dễ dàng phát triển và gây độc hại cho người dùng.

Ảnh minh họa

Thông thường có hai loại thịt mua ngoài chợ và siêu thị: Một là thịt đã được cấp đông và hai là thịt tươi mới được giết mổ. Với loại thịt đã được cấp đông, nếu trải qua nhiều đợt xử lý, khử trùng khi mua về tiếp tục bảo quản trong ngăn đông lạnh từ hai đến ba tháng vẫn có thể tiếp tục ăn.

Tuy nhiên, nếu những loại thịt này đã tích trữ quá lâu, khoảng hơn nửa năm thì không nên tiếp tục ăn bởi khi đó thịt sẽ chuyển sang màu nâu và còn có thể sinh ra các chất độc hại cho sức khoẻ.

Những sai lầm khi sử dụng tủ lạnh gây bệnh tật

Bên cạnh việc để các thực phẩm bên trên quá lâu trong tủ, thì còn có rất nhiều thói quen xấu khi dùng tủ lạnh làm tăng nguy cơ bệnh tật nhưng lại vô cùng phổ biến. ví dụ như:

Không đặt thực phẩm ở vị trí thích hợp

Hầu hết mọi người khi đặt thức ăn vào tủ lạnh sẽ để vào bất cứ chỗ nào còn trống. Tuy nhiên, việc làm này sẽ vô tình tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi và lây nhiễm chéo giữa các loại thực phẩm.

Trên thực tế, việc phân chia ngăn tủ lạnh không chỉ để phân biệt không gian nhiệt độ khác nhau mà còn đảm bảo hiệu quả bảo quản thực phẩm.

Kệ cửa tủ lạnh thích hợp đựng các loại thực phẩm có đặc tính kháng khuẩn mạnh như dưa chua, các loại đồ chua, mứt... Do cửa tủ lạnh thường xuyên mở nên vị trí này thường phải chịu ảnh hưởng của không khí bên ngoài, không thích hợp để bảo quản thwucj phẩm dễ hỏng như thịt đã nấu chín hay sữa đã mở nắp.

Ảnh minh họa

Ngăn đông lạnh thích hợp bảo quản những loại thịt đã nấu chín, thịt xông khói, sữa chua, phô mai... Ngăn mát nên lưu trữ các thực phẩm có thể được hâm nóng dễ dàng như thức ăn thừa, trứng đã luộc, các loại rau và trái cây...

Không chú ý thời gian bảo quản

Tủ lạnh chỉ đóng vai trò trì hoãn sự hư hỏng của thực phẩm chứ không thể tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn và giữ thực phẩm tươi ngon mãi mãi. Vì vậy, thực phẩm sau khi cho vào tủ lạnh cũng có thời gian lưu trữ nhất định, không nên sử dụng thực phẩm đã bảo quản quá lâu.

Ví dụ: Trứng gà tươi có thể bảo quản từ 30 - 60 ngày, trứng gà đã luộc có thể giữ trong 6 - 7 ngày. Cà chua chín giữ được trong 12 ngày. Cá giữ trong ngăn đông lạnh từ 90 - 180 ngày, trong ngăn mát là từ 1 - 2 ngày. Các loại thịt gia súc, gia cầm có thể giữ trong ngăn mát tủ lạnh từ 2 - 3 ngày và khoảng 90 ngày trong ngăn đông lạnh.

Lấy đồ trong tủ ra ăn ngay

Dù thời tiết nóng đến đâu cũng không nên lấy thức ăn trong tủ và trực tiếp sử dụng ngay. Đồng thời cũng không nên ăn quá no khi đang tiết nhiều mồ hôi. Nên hâm nóng hoàn toàn trước khi ăn để đảm bảo an toàn, tránh sự xâm nhập của các loại vi khuẩn nguy hiểm.

Dùng hộp nhựa, màng bọc thực phẩm chất lượng kém

Nhiều gia đình thường dùng hộp nhựa hay màng bọc thực phẩm để trữ đồ ăn trong tủ lạnh giúp tránh ám mùi và lây nhiễm khuẩn chéo. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm kém chất lượng hoặc sai chất liệu có thể phản tác dụng nghiêm trọng. Các loại nhựa không đạt chuẩn như PVC dễ giải phóng chất dẻo và hóa chất độc hại, thấm trực tiếp vào thực phẩm ngay cả ở nhiệt độ thường lẫn nhiệt độ lạnh, về lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn cần kiểm tra kỹ nhãn mác và hướng dẫn sử dụng trước khi mua. Hãy ưu tiên chọn hộp nhựa làm từ chất liệu Polypropylene (dấu hiệu nhận biết là nhựa PP số 5) và màng bọc làm từ Polyetylen (PE). Đây là những chất liệu có độ bền hóa học cao, tương đối an toàn và không giải phóng độc tố khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh.

Không thường xuyên vệ sinh tủ lạnh

Khi mở tủ lạnh, nếu ngửi thấy mùi khó chịu rất có thể là dấu hiệu cảnh báo vi khuẩn đang "xâm chiếm". Những vi khuẩn sống được trong môi trường đông lạnh sẽ không ngừng sản sinh và tạo ra những chất khí có mùi hôi khó chịu như trimethylamine, hydro sulfide, methyl mercaptan, methylamine... Hỗn hợp của nhiều khí độc hại trong tủ sẽ làm tăng tốc độ hư hỏng của các nguyên liệu tươi trong tủ lạnh.

Ảnh minh họa

Bạn có thể áp dụng 2 mẹo nhỏ khử mùi hôi tủ lạnh nhanh chóng:

- Lau sạch bên trong tủ bằng miếng vải nhúng giấm. Không chỉ có tác dụng khử mùi mà còn có thể khử trùng.

- Đặt một miếng dứa hoặc gừng nhỏ vào góc tủ lạnh để khử mùi hôi.

Lưu ý: Không sử dụng nước khử trùng hoặc các loại chất tẩy rửa để vệ sinh tủ lạnh. Những chất chất khử trùng này sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến vệ sinh thực phẩm, gây nguy hiểm cho người dùng. Cùng với đó, nhiệt độ tủ lạnh nên đảm bảo nhiệt độ tủ lạnh ở ngăn mát vào khoảng 4 độ C và ngăn đông đá vào khoảng âm 18 độ C.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor