3 loại hải sản phổ biến có nguy cơ "ngậm" vi nhựa cao

Các nghiên cứu về hải sản ghi nhận vi nhựa trong nhiều loài cá, tôm và động vật hai mảnh vỏ, những thực phẩm vốn rất quen thuộc trên mâm cơm.

Dưới đây là 3 nhóm hải sản đáng chú ý.



Cá có nhiều hạt vi nhựa (Ảnh minh họa).

Tôm

Tôm là một trong những loại hải sản phổ biến nhất và cũng nằm trong nhóm được ghi nhận có vi nhựa.

Trong công trình nghiên cứu: Vi nhựa trong hải sản Việt Nam và nguy cơ phơi nhiễm ở người của nhóm tác giả Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hàm lượng vi nhựa trung bình được ghi nhận ở tôm khoảng 0,73 hạt/g trọng lượng ướt.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Oregon, Mỹ và công bố trên tạp chí khoa học cũng cho thấy mức độ nhiễm các hạt có nguồn gốc nhân tạo ở hải sản khá phổ biến. Trong 182 mẫu hải sản được kiểm tra, 180 mẫu có các hạt nhân tạo; tôm là nhóm có mức phát hiện vi nhựa cao nhất trong nghiên cứu này.

Điều này không có nghĩa mọi con tôm đều chứa lượng vi nhựa giống nhau. Mức độ nhiễm phụ thuộc vào môi trường sống, nguồn nước, thức ăn, mùa vụ.

Nghêu, sò, hàu và các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Đây là nhóm đặc biệt đáng chú ý vì chúng thường lọc nước để lấy thức ăn.

Các sinh vật nhuyễn thể trên lọc lượng nước lớn hằng ngày để lấy dinh dưỡng. Trong quá trình đó, chúng vô tình nuốt phải vi nhựa trong môi trường nước. Nghiên cứu của Đại học Hull (Vương quốc Anh) cho thấy nhuyễn thể có thể chứa đến 10,5 hạt vi nhựa mỗi gram mô. Các mẫu nhuyễn thể từ những vùng biển châu Á, nơi ô nhiễm nhựa đặc biệt nghiêm trọng, thường có nồng độ vi nhựa cao nhất.

Cá

Cá cũng là nhóm được phát hiện vi nhựa ở nhiều nghiên cứu trên thế giới.

Một tổng quan quốc tế về tác động của vi nhựa đối với ngành thủy sản cũng cảnh báo rằng cá tươi, cá nguyên con, cá khô hoặc cá đóng hộp có thể trở thành một trong những con đường đưa vi nhựa từ môi trường vào chuỗi thực phẩm.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng phát hiện vi nhựa trong cá không đồng nghĩa với việc thịt cá chắc chắn chứa lượng vi nhựa cao. Vi nhựa có thể nằm ở đường tiêu hóa, mang hoặc các mô khác tùy loài và phương pháp phân tích. Cách sơ chế cũng có thể ảnh hưởng đến lượng hạt mà con người thực sự ăn vào.

Có cần bỏ hải sản vì sợ vi nhựa?

Câu trả lời hiện nay là không nên cực đoan loại bỏ hải sản khỏi chế độ ăn chỉ vì lo ngại vi nhựa.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết vi nhựa có thể đi vào cơ thể thông qua thực phẩm và đã có nhiều nghiên cứu về khả năng gây stress oxy hóa, ảnh hưởng miễn dịch cũng như tác động lên hệ vi sinh đường ruột.

Vì vậy, thay vì kiêng hải sản, người tiêu dùng nên ưu tiên nguồn hải sản có kiểm soát, bảo đảm vệ sinh, đa dạng các loại thực phẩm và hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần.

Điều các nhà khoa học muốn nhấn mạnh không phải là "đừng ăn hải sản", mà là cần tiếp tục kiểm soát ô nhiễm nhựa từ môi trường để hạn chế vi nhựa quay trở lại bàn ăn.