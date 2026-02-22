3 loại cây nên trồng trước cổng nhà năm Bính Ngọ để đón tài lộc, vượng khí

Năm Bính Ngọ – năm con Ngựa theo lịch Âm – là thời điểm nhiều gia đình Việt chú trọng phong thủy nhà ở. Không chỉ dọn dẹp, bài trí nội thất, nhiều người còn quan tâm đến việc chọn cây trồng trước cổng nhà để vừa tạo không gian xanh mát, vừa mang mong ước về tài lộc, may mắn và bình an cho cả năm.



Dưới đây là 3 loại cây nên trồng trước cổng nhà trong năm mới để đón vượng khí và tạo điểm nhấn cho mặt tiền ngôi nhà.

1. Cây Cau cảnh – biểu tượng của may mắn và bình an

Một trong những cây đầu tiên được khuyên nên trồng trước cổng nhà chính là cây cau cảnh – loại cây xanh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Theo thông tin trên VTC News, cau cảnh không chỉ tạo vẻ đẹp thanh thoát, cao ráo mà còn mang ý nghĩa may mắn và thu hút năng lượng tích cực vào nhà.

Cấu tạo của cau cảnh với thân cây thẳng, tán gọn giúp không cản trở ánh sáng cũng như luồng khí lưu thông vào ngôi nhà – điều rất quan trọng trong phong thủy. Không chỉ thế, việc cây luôn xanh tươi quanh năm còn mang hàm ý bình an, tài lộc đến với gia chủ qua từng ngày.

Nhiều chuyên gia phong thủy Việt Nam cho rằng khi trồng cau cảnh ở hai bên lối vào hoặc trước cổng, gia chủ sẽ cảm nhận được sự thoáng đãng, tự nhiên và tinh thần nhẹ nhàng, sảng khoái mỗi khi trở về nhà.

2. Cây nho – biểu tượng sung túc, giàu có và viên mãn

Cây nho là gợi ý tiếp theo cho vị trí trước nhà vì ý nghĩa phong thủy sâu sắc và vẻ đẹp tự nhiên của nó. Nho cho ra trái mọng thành chùm, tượng trưng cho sự đông đúc, sung túc và viên mãn trong gia đình.

Nếu khu vực trước cổng đủ rộng, trồng nho theo giàn sẽ không chỉ tạo bóng mát, làm mát không gian mà còn mang đến hình ảnh mùa màng bội thu, sự thịnh vượng trong đời sống hàng ngày. Ngoài ý nghĩa phong thủy, cảnh quan nho xanh mướt cũng mang lại vẻ đẹp tươi mát, bắt mắt cho mặt tiền ngôi nhà.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu khu vực trước cổng quá nhỏ hẹp, nên cân nhắc kỹ vì giàn nho có thể khiến không gian bị rối mắt và giảm tính thẩm mỹ tổng thể.

3. Cây mộc hương – mang hương thơm thanh khiết, xua tà khí

Một lựa chọn khác rất được khuyên dùng trong phong thủy trước cổng là cây mộc hương – loài cây nổi bật với những chùm hoa nhỏ và hương thơm dịu nhẹ. Mộc hương mang ý nghĩa thanh cao và bền vững, gắn liền với phẩm chất tinh tế và cảm giác thư thái cho không gian sống.

Trong phong thủy, hương thơm tự nhiên được xem như một công cụ xua đuổi tà khí và thu hút khí lành vào nhà. Vì thế, đặt cây mộc hương ngay trước cổng hoặc sát hiên nhà có thể mang đến cảm giác bình yên và hòa thuận cho gia đình.

Cây mộc hương cũng khá dễ trồng, ít sâu bệnh và chịu được nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, nên rất phù hợp để trồng làm cảnh kết hợp phong thủy năm mới.

Lưu ý khi trồng cây trước cổng

Mặc dù trồng cây xanh trước cổng được xem là một cách thu hút năng lượng tốt và làm đẹp không gian sống, các chuyên gia phong thủy nhấn mạnh rằng cần chọn cây phù hợp, không trồng cây thân gỗ quá lớn hoặc tán rậm ngay sát cổng, vì điều này có thể chắn ánh sáng và cản vận khí đi vào nhà.

Bên cạnh đó, cây trồng trước nhà nên luôn giữ xanh tươi, gọn gàng; cây bị chết khô hoặc quá rậm rạp nên được thay thế để tránh ảnh hưởng tới phong thủy tổng thể.

Kết luận

Trong năm Bính Ngọ, trồng cây trước cổng nhà không chỉ giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc — từ việc đón tài lộc, giữ bình an cho đến tạo sinh khí tốt cho cả gia đình. Cây cau cảnh, cây nho và cây mộc hương là ba lựa chọn đáng cân nhắc bởi ý nghĩa phong thủy tích cực và vẻ đẹp dễ chăm. Khi biết kết hợp đúng vị trí và quan tâm đến cách chăm sóc, những mảng xanh này sẽ là điểm nhấn góp phần mang vận khí mới cho ngôi nhà trong năm mới.