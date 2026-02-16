5 màu sắc may mắn nhất cho năm Bính Ngọ được chuyên gia phong thủy khuyên dùng

Năm mới là thời điểm lý tưởng để làm mới không gian sống và nạp vào đó nguồn năng lượng tích cực cho cả năm. Dù có người cho rằng may mắn không thể sắp đặt, các nguyên tắc phong thủy về thiết kế và màu sắc vẫn mang đến những cách giúp thu hút tài lộc và thịnh vượng, rất phù hợp để chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.



Dù là thay đổi cách bố trí nội thất hay thêm cây xanh để cải thiện phong thủy, có rất nhiều cách để chuẩn bị cho một năm tích cực. Màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng; một số gam màu gắn liền với may mắn và sức khỏe, giúp tài lộc ở lại lâu dài, theo tạp chí Anh Homes and Gardens.

Chia sẻ với tạp chí này, chuyên gia phong thuỷ Suzanne Roynon, cho biết: "Năm 2026 – năm Bính Ngọ – là thời điểm của nguồn năng lượng sôi động và bất an, vì vậy việc tạo ra một không gian bình yên và nuôi dưỡng khi trở về nhà càng trở nên quan trọng. Phong thủy có nhiều cách để thu hút may mắn, và màu sắc là một trong số đó."

5 màu may mắn cho năm Bính Ngọ 2026

Từ trắng ngà cân bằng nguồn năng lượng lửa mạnh mẽ đến xanh lam đậm biểu trưng cho thịnh vượng, năm gam màu sau sẽ giúp tạo sự hài hòa tích cực và thu hút may mắn suốt năm Bính Ngọ 2026.

1. Tông màu đất

Năm trước (năm Tỵ) nhấn mạnh sự chiêm nghiệm và phát triển theo yếu tố "mộc". Năm 2026 lại gắn với đam mê, năng lượng và tốc độ – đặc trưng của yếu tố "hỏa".

Chuyên gia Suzanne cảnh báo rằng dù có xu hướng sử dụng màu sắc rực rỡ, nóng bỏng để phù hợp với năm Hỏa, việc này cần thận trọng để tránh cảm giác quá tải hoặc kiệt sức. Thay vì dùng các gam đỏ chói, bà khuyên nên chọn bảng màu tự nhiên hoặc tối giản cho tường, sàn và trần, sau đó điểm xuyết màu sắc tinh tế bằng tông đất, vàng đất (ochre), mocha và các sắc dịu hơn, kết hợp chút sắc nóng để cân bằng nguồn năng lượng của hành Hoả.

2. Trắng phấn

Do đặc tính "hỏa" của năm nay, nên đưa những gam màu nhẹ nhàng hơn vào nhà để tạo thế cân bằng. Các màu trung tính giúp giảm bớt sự áp đảo của năng lượng mạnh mẽ.

Chuyên gia phong thủy Anjie Cho cho rằng màu trắng giúp kết nối với yếu tố "kim", mang lại sự tĩnh tại đối lập với tính sôi động. Trắng phấn – sắc trắng nhẹ – gợi sự tinh tế, giống như quá trình lửa tinh luyện kim loại thành trang sức quý. Có thể đưa màu này vào nhà qua sơn tường, đồ trang trí hoặc gốm sứ.

Nếu muốn tạo cảm giác yên bình, hãy chọn các gam trung tính như trắng ngà để làm "điểm tĩnh giữa hỗn loạn".

3. Ánh kim

Không chỉ màu trung tính mới mang lại may mắn; các gam ánh kim cũng tượng trưng cho thịnh vượng.

Theo phong thủy, hướng Nam của ngôi nhà liên quan đến danh tiếng và sự công nhận, và trong năm 2026 cần giữ khu vực này yên tĩnh, trung tính. Các màu thuộc hành kim – như bạc, vàng, trắng kem, xám nhạt, pastel và ánh kim – sẽ giúp duy trì cân bằng và bảo vệ vận may, đặc biệt khi bố trí ở phía Nam.

Không cần sơn cả tường màu vàng hay bạc; chỉ cần điểm xuyết qua đèn, đồ bày bàn ăn hoặc phụ kiện trang trí.

4. Xanh lam đậm

Gam xanh lam đậm, gợi bầu trời đêm, mang cảm giác sang trọng và chiều sâu. Trong phong thủy, màu này liên quan đến tâm linh, tu dưỡng bản thân và tri thức. Sự kết hợp giữa xanh dương (tăng trưởng, chữa lành) và đen (trí tuệ) giúp khơi gợi nội lực để khai thác tối đa năng lượng của năm Bính Ngọ.

Có thể sử dụng qua thảm xanh đậm, đá trang trí hoặc sơn tường xanh trầm để tăng chiều sâu và thu hút vận may.

5. Vàng hướng dương

Vàng tươi luôn gắn liền với sự vui vẻ và tích cực. Trong phong thủy, vàng rực rỡ liên quan đến sức khỏe tổng thể và yếu tố "thổ", giúp tạo sự ổn định và vững vàng. Truyền thống còn xem đây là "màu vàng hoàng gia", biểu tượng của thịnh vượng và giàu có.

Không cần "nhuộm vàng" cả căn phòng; chỉ cần gối tựa, khăn trải bàn, tranh treo tường hay hoa tươi – đặc biệt là hoa hướng dương – cũng đủ mang lại hiệu quả.

Tổng thể, nguyên tắc chính của năm 2026 là tạo sự cân bằng giữa năng lượng mạnh mẽ của hành Hỏa với các gam màu trung tính, tự nhiên và ổn định, từ đó xây dựng không gian hài hòa và thu hút may mắn lâu dài.



