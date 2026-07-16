3 kịch bản sử dụng Patriot để bắn hạ Su-35S đã được tiết lộ

Ba Lan đã vạch ra 3 kịch bản khả thi cho việc sử dụng hệ thống phòng không Patriot để chống lại tiêm kích Su-35 của Nga.

Theo kênh Telegram Military Chronicle, Quân đội Ba Lan đã vạch ra 3 kịch bản khả thi để sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot chống lại các mục tiêu tiềm năng, bao gồm cả máy bay chiến đấu Su-35S của Nga.

Kịch bản A, giả định tầm bắn tối đa của Patriot là 107km khi cho rằng máy bay đánh chặn bay theo quỹ đạo có lợi nhất về mặt năng lượng đó là quỹ đạo đạn đạo hướng tới mục tiêu.

Trong kịch bản B, liên quan đến việc đánh chặn từ sườn ở khoảng cách 64km, mục tiêu khi đó bay song song và tên lửa đánh chặn phải dần dần chuyển hướng, do đó tiêu hao động năng vào các thao tác cơ động.

Kịch bản C được coi là "trường hợp xấu nhất", liên quan đến việc đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách chỉ 44km "trong quá trình truy đuổi" hoặc "trong khu vực mà tên lửa phải chịu tải trọng quá lớn ngay sau khi phóng".

Những kịch bản trên giúp Ba Lan xây dựng tình huống chi tiết cho việc đánh chặn, dĩ nhiên cách thức cụ thể là bí mật và chỉ có thể được nhận biết trong tình huống thực chiến.

Ba Lan có vẻ đã nghiên cứu khá kỹ trận chiến vừa diễn ra tại Ukraine, khi Ukraine điều động 2 tiêm kích F-16 làm "mồi nhử" buộc Su-35 lộ diện và bị Patriot phục kích sẵn bắn hạ.

Tiêm kích Su-35 chịu thách thức lớn từ hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Trước đó, cổng thông tin TWZ của Mỹ nhận định việc sản xuất hệ thống tên lửa Patriot ở Ukraine, trong trường hợp tốt nhất, cũng phải mất nhiều tháng mới được khởi động.

Cũng trong tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo muốn cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn cho tổ hợp Patriot. Đây được xem như thế trận Mỹ giăng sẵn nhằm chờ đón Không quân Nga.