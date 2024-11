3 điểm chung khi ăn của người có tuổi thọ thấp

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng những người ăn uống khoa học có thể sống lâu hơn 10%. Theo Aboluowang người có tuổi thọ thấp thường có 3 đặc điểm chung trong vấn đề ăn uống hàng ngày dưới đây.

Sống trường thọ là mong muốn của rất nhiều người. (Nguồn: Aboluowang)

Thường xuyên nhịn ăn sáng

Một bữa sáng cân bằng và bổ dưỡng có thể đánh thức cơ thể sau một giấc ngủ đêm, tiếp thêm sức sống, năng lượng cho công việc và cuộc sống trong ngày. Nhịn ăn sáng sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, dẫn đến rối loạn chuyển hóa, gây suy nhược cơ thể.

Bữa sáng là bữa đầu tiên trong ngày, giúp bạn nạp năng lượng cho ngày mới. Nếu bạn bỏ bữa sáng, cơ thể không được nạp năng lượng cần thiết cho các hoạt động trong ngày, dễ dẫn tới các vấn đề về sức khỏe như tim mạch, đường trong máu giảm. Những người bỏ bữa sáng lâu ngày, tỷ lệ mắc sỏi túi mật cao hơn khoảng 30% so với những người ăn thường xuyên.

Ăn trưa quá no

Nhiều người có thói quen bỏ bữa sáng, bữa trưa sẽ ăn thật nhiều để bù đắp lại cho cơ thể. Tuy nhiên, việc ăn quá no lại khiến dạ dày bị căng phồng, ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa, từ đó gây ra những khó chịu trong bụng như đầy hơi.

Nhật Bản là nơi được mệnh danh là vùng đất sống thọ trên thế giới, người dân nơi đây thường áp dụng nguyên tắc chỉ ăn no khoảng 80%. Lý do, dạ dày cần một khoảng thời gian nhất định để gửi tín hiệu cho não về lượng thức ăn cơ thể đã nạo vào. Nếu bạn ăn tới lúc no căng, khi đó lượng thức ăn được hấp thụ vào trong cơ thể đã quá nhiều, gây những tác động xấu tới sức khỏe.

Ăn tối quá muộn

Ăn tối muộn có nghĩa là ăn vào khoảng thời gian gần lúc đi ngủ. Từ 21h trở đi, cơ thể chúng ta cần được nghỉ ngơi, nếu lúc này bạn ăn tối, lượng calo nạp vào cơ thể khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động liên tục. Thường xuyên ăn tối muộn khiến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng, dễ gây béo phì, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài ra, việc ăn tối muộn cũng ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của bạn. Theo các nghiên cứu, nếu chúng ta thường xuyên ăn tối quá muộn sẽ có hại cho sức khỏe tim mạch, dễ gây đột quỵ và rút ngắn tuổi thọ.