3 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo suy thận

Có dấu hiệu "lạ" trên móng tay, người phụ nữ đi khám, phát hiện suy thận giai đoạn cuối.

Theo China Times, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Hung Yung-hsiang) chia sẻ trường hợp một nữ quản lý doanh nghiệp khoảng 40 tuổi, có lối sống điều độ, không hút thuốc, không uống rượu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người phụ nữ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Một lần, đồng nghiệp nhận thấy móng tay của cô có biểu hiện khác thường và hỏi: "Tại sao nửa dưới móng tay của chị lại trắng hoàn toàn, trong khi nửa trên có màu đỏ sẫm?".

Ban đầu, người phụ nữ cho rằng tình trạng mệt mỏi xuất phát từ áp lực công việc, còn sự thay đổi màu sắc móng tay có thể liên quan đến việc uống nhiều cà phê gây thiếu canxi.

Tuy nhiên, sau khi đi khám, cô được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 5, tức giai đoạn cuối, đứng trước nguy cơ phải chạy thận nhân tạo. Ngoài móng tay nửa đỏ nửa trắng, bệnh nhân còn có biểu hiện đi tiểu nhiều bọt và mệt mỏi kéo dài.

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, sự tích tụ các chất thải urê trong máu cùng những rối loạn chuyển hóa khác có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của móng tay, gây ra một số thay đổi bất thường.

3 dạng bất thường ở móng tay cần chú ý

Móng tay nửa đỏ nửa trắng (Lindsay's nails)

Đây là một trong những biểu hiện được bác sĩ đề cập ở người phụ nữ nói trên. Đặc điểm của tình trạng này là phần móng gần gốc, sát vùng bán nguyệt, có màu trắng nhạt, trong khi phần móng gần đầu ngón tay chuyển sang màu nâu đỏ hoặc hồng.

Hai vùng màu sắc có ranh giới tương đối rõ ràng, khiến móng tay trông như được chia thành hai phần. Đáng chú ý, khi ấn vào móng, màu nâu đỏ ở phần đầu móng không biến mất.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, hiện tượng này thường được ghi nhận ở người mắc bệnh thận mạn và hội chứng urê huyết cao.

Phần móng gần gốc chuyển màu trắng nhợt có thể liên quan đến tình trạng phù nề mô bên dưới móng và những thay đổi ở hệ thống mạch máu nhỏ khi chức năng thận suy giảm.

Trong khi đó, phần móng gần đầu ngón tay chuyển màu nâu đỏ có thể liên quan đến sự tích tụ sắc tố melanin do ảnh hưởng của các chất độc urê hoặc tình trạng giãn các mạch máu nhỏ.

Móng tay xuất hiện rãnh ngang (Beau's lines)

Dấu hiệu thứ hai là những đường rãnh hoặc vết lõm chạy ngang trên bề mặt móng tay. Khi móng tiếp tục phát triển, các đường này sẽ dần dịch chuyển về phía đầu ngón tay.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết đường Beau là biểu hiện của tình trạng quá trình phát triển móng bị gián đoạn tạm thời.

Khi chức năng thận suy giảm nhanh chóng, xuất hiện hội chứng urê huyết cao nghiêm trọng hoặc nhiễm toan chuyển hóa nặng, quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể có thể bị ảnh hưởng. Khi đó, quá trình phát triển móng có thể tạm thời ngừng lại trong vài ngày.

Sau khi tình trạng sức khỏe ổn định hơn, móng tiếp tục phát triển, để lại những đường rãnh ngang có thể quan sát được trên bề mặt.

Móng tay trắng nhợt, mất hình bán nguyệt (Terry's nails)

Dấu hiệu thứ ba là phần hình bán nguyệt màu trắng ở gốc móng tay, thường được gọi là trăng lưỡi liềm, trở nên mờ nhạt hoặc biến mất hoàn toàn. Toàn bộ nền móng cũng có thể chuyển sang màu trắng nhợt.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, người mắc bệnh thận mạn thường có nguy cơ thiếu máu do thận không sản xuất đủ erythropoietin (EPO) – hormone kích thích tủy xương tạo hồng cầu.

Ngoài ra, một số bệnh nhân mắc hội chứng thận hư có thể mất lượng lớn protein qua nước tiểu, dẫn đến giảm protein trong máu.

Các nghiên cứu cho thấy tình trạng thiếu máu và giảm protein máu có thể làm thay đổi cấu trúc mô liên kết ở nền móng, đồng thời ảnh hưởng đến lượng máu cung cấp cho khu vực này. Hậu quả là nền móng trở nên trắng nhợt, khiến ranh giới của vùng bán nguyệt bình thường bị mờ đi hoặc không còn nhìn thấy rõ.

Những thay đổi bất thường ở móng tay có thể là biểu hiện liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh thận mạn. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào màu sắc hay hình dạng móng để kết luận một người mắc suy thận.

Đặc biệt, mệt mỏi kéo dài và nước tiểu nhiều bọt cũng không phải những dấu hiệu đặc hiệu của suy thận giai đoạn cuối. Người có biểu hiện bất thường kéo dài nên đi khám để được đánh giá chức năng thận và xác định nguyên nhân.