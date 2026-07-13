3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 13/7/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Hai đầu tuần, 13/7, cũng là ngày cuối cùng của tháng 5 âm sẽ mang lại những tin vui tài chính cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Hai, 13/7/2026), tức ngày 29 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Tích Lịch Hỏa, nghĩa là nguồn năng lượng mạnh mẽ và bộc phát như tia chớp hay luồng điện từ sấm sét giữa trời mưa bão. Luồng hỏa khí thiên giới này mang sức mạnh vô cùng lớn, đại diện cho những tư duy đột phá, hành động quyết liệt và khả năng giải quyết dứt điểm các vấn đề bế tắc.

Trong ngày này, những công việc đòi hỏi sự bứt phá, thay đổi chiến lược nhanh chóng hoặc các ý tưởng sáng tạo độc đáo sẽ có cơ hội gặt hái thành công vang dội. Tuy nhiên, vì bản chất của lửa sấm sét rất dữ dội và bộc phát nhanh, bạn cần chú ý kiềm chế sự nóng nảy, tránh hành sự bốc đồng để giữ trọn vẹn nguồn tài lộc hiện có.

Tử vi học có nói, 3 con giáp dưới đây sẽ đón nhận cát khí vây quanh và có vận trình tài lộc rực rỡ nhất nhờ thế cục Tam Hợp và Nhị Hợp trong ngày Mậu Tý.

Con giáp tuổi Thìn

Nhờ cục diện Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) nâng đỡ vững chắc, người tuổi Thìn sẽ là con giáp đón nhận ngày thứ Hai đầu tuần, 13/7, cũng là ngày cuối cùng của tháng 5 âm lịch - tháng Giáp Ngọ, với dòng tài lộc chảy về túi vô cùng hanh thông.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh được cát tinh soi chiếu giúp tư duy tài chính của tuổi Thìn trở nên nhạy bén, đầu tư thông minh và kinh doanh thuận lợi. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc quà tặng bất ngờ từ cấp trên nhờ những đóng góp xuất sắc.

Mọi kế hoạch hợp tác hay ký kết hợp đồng trong ngày này đều diễn ra suôn sẻ, mang lại lợi nhuận vượt xa mức mong đợi. Số dư tài khoản liên tục nhảy số giúp con giáp tuổi Thìn thoải mái mua sắm, tích lũy tài sản và khởi đầu tuần mới vô cùng viên mãn.

Con giáp tuổi Thân

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi ngày Tý, người tuổi Thân cũng sẽ là con giáp bước vào ngày mới với thế như rồng gặp mây, tiền bạc tự tìm đến tận cửa.

(Ảnh minh họa)

Sự nhạy bén và khéo léo trong giao tiếp giúp bản mệnh dễ dàng chinh phục được những khách hàng khó tính, đem về doanh thu bùng nổ. Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư cũ bỗng nhiên sinh lời mạnh mẽ ngoài dự tính.

Người làm chủ doanh nghiệp có duyên gặp gỡ quý nhân tầm cỡ, mở ra cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh lâu dài. Chiếc ví căng phồng tiền bạc ngay đầu tuần chính là phần thưởng xứng đáng cho sự thông tuệ, kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp tuổi Thân.

Con giáp tuổi Sửu

Thế cục Lục Hợp (Tý - Sửu) mang lại cho con giáp tuổi Sửu một ngày đại cát đại lợi, giúp bạn quét sạch những vận xui và gom hết tài lộc của thiên hạ.

(Ảnh minh họa)

Công việc diễn ra vô cùng thuận lợi khi khó khăn đến đâu cũng có người tương trợ, giúp biến nguy thành an một cách ngoạn mục. Dòng tiền đổ về túi rủng rỉnh từ cả công việc chính lẫn các dự án kinh doanh bên ngoài, giúp bạn giải quyết triệt để các áp lực chi tiêu.

Có thể nói, đây là thời điểm vàng để tuổi Sửu mạnh dạn thực hiện các giao dịch lớn, mua bán tài sản hoặc mở rộng mạng lưới đối tác. Con giáp này hoàn toàn có thể khép lại ngày Mậu Tý với tâm thế ung dung, tự tại và tràn ngập niềm vui bên gia đình.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Mậu Tý với nạp âm Tích Lịch Hỏa, cả 3 con giáp Thìn, Thân, Sửu cần đặc biệt chú ý kiểm soát tính nóng nảy để tránh đưa ra những quyết định tài chính bốc đồng theo cảm xúc. Dù vận trình tài lộc ngày đầu tuần đang vô cùng hanh thông, các bạn vẫn tuyệt đối không được chủ quan mà phải rà soát thật kỹ các điều khoản giấy tờ trước khi đặt bút ký kết. Việc bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh cốt lõi là điều bắt buộc phải làm để phòng ngừa sự dòm ngó hay chơi xấu từ những kẻ tiểu nhân ghen ghét.

Do năng lượng lửa sấm sét bộc phát rất mạnh, bản mệnh nên chú ý chăm sóc sức khỏe, bổ sung đủ nước và tránh làm việc quá sức dưới thời tiết nắng nóng. Cuối cùng, hãy học cách sẻ chia bớt thành quả cát lành với người xung quanh bằng cách làm việc thiện để tích thêm phúc đức, giúp cho tài lộc luôn được hanh thông bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.