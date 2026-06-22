Dưới góc nhìn của tử vi, đây là 3 con giáp sẽ có một khởi đầu suôn sẻ và may mắn nhất trong ngày đầu tuần, thứ Hai, 22/6/2026.

Ngày thứ Hai, 22/6/2026, tức ngày 8 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm là Lư Trung Hỏa , tức là ngọn lửa rực cháy trong lò luyện, mang nguồn năng lượng ấm áp và vô cùng bền bỉ.

Năng lượng này đại diện cho ý chí kiên cường, lòng nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ giúp con người vượt qua mọi nghịch cảnh. Trong ngày này, những công việc liên quan đến nghiên cứu, lên ý tưởng chiến lược hoặc cải tổ hệ thống cũ sẽ dễ dàng gặt hái được thành công vang dội.

Tuy nhiên, do bản chất của lửa trong lò có sức nóng rất lớn và dễ bộc phát, bạn cần chú ý tiết chế cảm xúc để tránh những va chạm không đáng có trong giao tiếp. Việc hành sự điềm tĩnh và biết lắng nghe sẽ giúp bạn biến sức nóng của ngọn lửa thiêng thành nguồn tài lộc dồi dào và bền vững.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp sẽ có vận trình tài lộc khác biệt và bùng nổ mạnh mẽ nhất trong ngày Đinh Mão, 22/6.

Con giáp tuổi Hợi

Cục diện Tam Hợp Hợi - Mão - Mùi giúp tuổi Hợi là con giáp mở đầu tuần mới bằng những tin vui tài chính liên tiếp dội về.

(Ảnh minh họa)

Khả năng quan sát nhạy bén giúp bạn đón đầu xu hướng thị trường, tìm thấy những ngách kiếm tiền độc quyền mà đối thủ chưa kịp nhận ra. Dòng tiền từ các dự án góp vốn hoặc kinh doanh tự do bắt đầu luân chuyển mượt mà, đem lại nguồn lợi nhuận đều đặn ngoài mong đợi.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bản mệnh thực hiện các cuộc đàm phán quan trọng, dễ dàng giành được phần lợi thế và nâng cao giá trị bản thân. Chiếc ví tiền rủng rỉnh ngay ngày đầu tuần tạo bước đệm tâm lý vững chắc, giúp con giáp này ung dung triển khai các kế hoạch tích lũy tài sản dài hạn.

Con giáp tuổi Mùi

Nhờ sự tương trợ từ địa chi ngày tạo thành thế cục Tam Hợp cát lành, tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp bước vào ngày Đinh Mão với tư duy quản lý tài chính vô cùng thông tuệ.

(Ảnh minh họa)

Những bế tắc trong công việc hay các khoản chi phí phát sinh trước đó đều được giải quyết triệt để nhờ dòng vốn lưu động mới đổ về. Người làm công ăn lương có một ngày làm việc hiệu suất cao, dễ dàng nhận được sự tán thưởng từ cấp trên thông qua những đề xuất tăng lương, thưởng nóng.

Mạng lưới mối quan hệ xã giao chất lượng giúp bạn tiếp cận được với những cơ hội đầu tư bất động sản hoặc chứng khoán đầy tiềm năng. Khép lại ngày thứ Hai, tuổi Mùi có thể hoàn toàn an tâm với số dư tài khoản liên tục nhảy số và một nền tảng kinh tế vững vàng.

Con giáp tuổi Tuất

Sự xuất hiện của cục diện Nhị Hợp giúp con giáp tuổi Tuất hóa giải được mọi điềm báo hao tài, biến những thách thức trên thương trường thành lợi thế kiếm tiền.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh phát huy tối đa năng lực lãnh đạo và sự kiên định, giúp các kế hoạch bán hàng hay ký kết hợp tác diễn ra trôi chảy vượt bậc. Doanh thu từ cửa hàng hoặc công việc tay trái tăng trưởng rõ rệt nhờ lượng khách hàng mới tự tìm đến qua những lời giới thiệu uy tín.

Tuổi Tuất không chỉ thu hồi được những khoản công nợ tưởng chừng đã mất mà còn có duyên nhận được quà tặng hoặc lộc ăn uống từ người thân. Thần Tài gõ cửa ngay đầu tuần chính là phần thưởng xứng đáng cho sự tận tụy của con giáp này, mở ra một chu kỳ tài lộc hứa hẹn.

*Lưu ý chung:

Trong ngày Đinh Mão với nạp âm Lư Trung Hỏa, cả 3 con giáp tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc để tránh sự nóng nảy nhất thời làm hỏng các mối quan hệ làm ăn quan trọng.

Dù vận trình tài lộc ngày đầu tuần đang rất hanh thông, các bạn vẫn tuyệt đối không được chủ quan mà phải rà soát thật kỹ mọi điều khoản giấy tờ trước khi ký kết. Việc giữ kín các kế hoạch kinh doanh cốt lõi sẽ giúp bạn phòng ngừa hiệu quả sự dòm ngó hoặc chơi xấu từ những kẻ tiểu nhân ghen ghét. Do năng lượng Hỏa khí trong ngày cực vượng, bản mệnh cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe, bổ sung đủ nước và tránh làm việc quá sức dưới thời tiết nắng nóng.

Cuối cùng, hãy học cách chia sẻ bớt thành quả tài chính với những người xung quanh bằng cách làm việc thiện hoặc mời đồng nghiệp ăn uống để tích thêm phúc đức, giúp may mắn được bền vững lâu dài.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.