Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp được cho là sẽ đón sóng tài lộc, có cuộc sống thịnh vượng, dư dả trong tháng 6 âm sắp tới không nhé.

Tháng 6 âm lịch, còn gọi là tháng Ất Mùi mang địa chi Mùi thuộc hành Thổ, khi kết hợp với địa chi Ngọ (hành Hỏa) của năm 2026 sẽ tạo nên cục diện Lục Hợp (Ngọ - Mùi) vô cùng cát tường. Mối quan hệ Hỏa sinh Thổ tương sinh này giúp làm dịu đi sự nóng nảy, oi bức của năng lượng Hỏa vượng, mang lại trạng thái cân bằng, hanh thông cho đất trời.

Trong phong thủy, thế cục này mang ý nghĩa chuyển hung thành cát, thúc đẩy sự hòa hợp trong các mối quan hệ xã giao và mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để vạn vật tích lũy nội lực, hóa giải các mâu thuẫn tồn đọng và tạo bước đà vững chắc cho những thành công rực rỡ ở giai đoạn tiếp theo.

Tử vi học có nói, tháng 6 âm sẽ mang đến vận trình thăng hoa đỉnh cao cho 3 con giáp may mắn nhất dưới đây.

Con giáp tuổi Ngọ

Nhờ vòng quay kỳ diệu của thế cục Lục Hợp nâng đỡ, chỉ khoảng 20 ngày nữa, tuổi Ngọ sẽ là con giáp bước vào tháng Ất Mùi với tư thế uy nghiêm như thiên mã sải bước giữa đồng hoa rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Đường sự nghiệp của bản mệnh thăng tiến vù vù khi mọi nút thắt, khúc mắc từ thời gian trước bỗng chốc tan biến như làn khói mỏng dưới ánh bình minh. Cát tinh cao chiếu giúp bạn liên tiếp đón nhận những cơ hội hợp tác mang tính tầm cỡ, khẳng định được vị thế độc tôn và uy tín vững chắc trong lòng đối tác.

Dòng chảy tài lộc hanh thông đổ về túi nườm nượp khi các khoản đầu tư dài hạn bỗng chốc sinh lời bùng nổ vượt ngoài mọi sự kỳ vọng. Tiền bạc rủng rỉnh giúp chiếc ví của tuổi Ngọ luôn căng phồng, xua tan mọi nỗi lo toan thường nhật và đem lại một cuộc sống tự tại, viên mãn. Tóm lại, con giáp này hoàn toàn có thể tự hào đón nhận một tháng mới tràn ngập hào quang thịnh vượng, an khang và vinh hoa phú quý.

Con giáp tuổi Hợi

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) đầy quyền năng với địa chi của tháng, tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp như chú cá kình vượt vũ môn, đón nhận nguồn sinh khí dồi dào từ biển lớn.

(Ảnh minh họa)

Sự nghiệp của bạn chuyển mình rực rỡ với những bước nhảy vọt mang tính lịch sử nhờ có sự đồng hành và chỉ đường dẫn lối của quý nhân phương xa. Những ý tưởng sáng tạo độc đáo của bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, mở ra con đường thăng quan tiến chức đi kèm những mức đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh.

Vận trình tài lộc sáng rực như trăng rằm khi nguồn thu nhập chính lẫn phụ cùng dắt tay nhau tăng trưởng mạnh mẽ, mang lại nguồn vốn lưu động dồi dào. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, khách hàng tự tìm đến tấp nập giúp doanh thu trong tháng liên tục nhảy số chóng mặt. Tuổi Hợi hãy tự tin sải bước trên con đường nhung lụa này, bởi Thần Tài đang dành trọn sự ưu ái để bảo hộ cho hành trình giàu sang của bạn.

Con giáp tuổi Mão

Bước vào tháng bản mệnh của thế cục Tam Hợp cát lành, tuổi Mão - con giáp hiền hòa bỗng chốc gặp thời đổi vận, hóa thân thành phượng hoàng tung cánh giữa trời xanh.

(Ảnh minh họa)

Công danh sự nghiệp của bạn phát triển rực rỡ rực rỡ nhờ sự nâng đỡ tuyệt đối từ các cát tinh, giúp biến mọi thách thức thành bàn đạp vươn tới thành công. Khả năng ngoại giao khéo léo và trực giác nhạy bén giúp con giáp này dễ dàng chinh phục được các hợp đồng giá trị lớn, mang lại tiếng vang lớn trong ngành.

Đường tài chính bừng sáng khi những khoản công nợ tưởng chừng đã mất nay bất ngờ quay trở lại, giúp tài sản tích lũy tăng trưởng rõ rệt. Dòng tiền luân chuyển mượt mà từ các công việc tay trái giúp bạn xua tan mọi áp lực tài chính, ung dung tận hưởng thành quả ngọt ngào sau chuỗi ngày nỗ lực. Khép lại tháng Ất Mùi, tuổi Mão có thể mỉm cười mãn nguyện với một cuộc sống an nhàn, gia đạo bình an và tiền tài dư dả khiến nhiều người ngưỡng mộ.

* Lưu ý chung:

Trong tháng Ất Mùi, cả 3 con giáp tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Mão cần giữ sự điềm tĩnh và khiêm tốn để không bị hào quang chiến thắng làm mờ mắt. Dù vận trình sự nghiệp và tài lộc đang trên đà thăng hoa rực rỡ, các bạn vẫn tuyệt đối tránh đầu tư mạo hiểm hoặc tin người quá mức để phòng kẻ tiểu nhân quấy phá. Việc bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh cốt lõi và kiểm tra kỹ lưỡng mọi giấy tờ pháp lý trước khi đặt bút ký kết là điều vô cùng quan trọng. Cuối cùng, hãy chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, đồng thời tích cực chia sẻ thành quả với cộng đồng để tích thêm phúc đức, giữ gìn may mắn luôn được bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.