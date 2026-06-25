3 anh em cùng mắc xơ gan do một nguyên nhân: Hai người đã mất, phép màu đến với người em út

Khoa được chẩn đoán mắc xơ gan từ năm 2016. Điều đáng nói, anh trai và chị gái của Khoa từng mất vì căn bệnh này.

16 tuổi – độ tuổi được ví là thời kỳ sung sức nhất của tuổi trẻ - nhưng Đỗ Đăng Khoa (xã Cổ Đô, Hà Nội) lại gắn liền cuộc sống với những ngày dài điều trị trong bệnh viện. Em mắc xơ gan do đột biến gen di truyền và từng đứng trước nguy cơ tử vong nếu không được ghép gan.

Khoa được chẩn đoán mắc bệnh từ năm 2016. Trong suốt nhiều năm, em liên tục phải nhập viện vì các biến chứng nặng nề của xơ gan như xuất huyết tiêu hóa tái diễn nhiều lần, phải thắt tĩnh mạch thực quản, cắt lách và đặc biệt là hội chứng gan – phổi mức độ nặng khiến khả năng hấp thu oxy suy giảm nghiêm trọng.

Bi kịch không chỉ dừng lại ở riêng Khoa. Gia đình em có 5 anh chị em thì người anh cả và người chị thứ hai đều đã qua đời vì xơ gan. Mẹ em mắc bệnh tâm thần và mất năm 2020 sau một vụ tai nạn. Người cha làm nông trở thành trụ cột duy nhất của gia đình, gồng gánh nuôi các con và vay mượn khoảng 1 tỷ đồng để chạy chữa cho cậu con trai út. Khoa cũng được xác nhận là người khuyết tật do bệnh lý bẩm sinh.

Khoa được bác sĩ thăm khám.

Theo các bác sĩ, nếu không được ghép gan kịp thời, nguy cơ tử vong do các biến chứng của bệnh là rất cao.

ThS.BS Đỗ Hải Đăng, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, người bệnh đã được theo dõi và điều trị nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương trước khi được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép gan. Do không có người thân đủ điều kiện hiến gan, em được chỉ định ghép gan từ nguồn hiến phù hợp. Đây là cơ hội duy nhất giúp giải quyết căn nguyên bệnh lý và cải thiện hội chứng gan – phổi.

Ca phẫu thuật được đánh giá là thách thức lớn đối với ê-kíp ghép tạng, ngoại khoa và gây mê hồi sức. Người bệnh phát triển chậm hơn so với lứa tuổi, chỉ nặng khoảng 40kg, suy dinh dưỡng nặng, mắc xơ gan giai đoạn cuối kèm hội chứng gan – phổi mức độ nặng.

Trong suốt quá trình gây mê và phẫu thuật, các bác sĩ phải nỗ lực hạn chế mất máu, kiểm soát chặt chẽ lượng dịch truyền, huyết động và theo dõi sát độ bão hòa oxy nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chứng.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng các chuyên gia gan mật nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương trước, trong và sau phẫu thuật đã góp phần quan trọng làm nên thành công của ca ghép.

Sau 6 ngày ghép gan, chức năng gan của bệnh nhân đã hoạt động tốt, các chỉ số tim mạch và hô hấp ổn định. Tuy nhiên, do hội chứng gan – phổi tồn tại trong thời gian dài, tình trạng giảm oxy máu chưa thể cải thiện ngay mà có thể cần thêm vài tháng để hồi phục dần. Bên cạnh đó, việc nâng cao thể trạng và phục hồi chức năng cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục của em.

Theo ThS.BS Đỗ Hải Đăng, khi tiếp nhận Khoa từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển sang, ê-kíp điều trị đều cảm nhận rõ nghị lực và quyết tâm của gia đình trong hành trình giành giật sự sống cho em.

"Những bệnh nhi như Khoa còn cả tương lai phía trước. Chúng tôi luôn mong muốn các em có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục đến trường, khám phá thế giới và thực hiện những ước mơ của tuổi trẻ", bác sĩ Đỗ Hải Đăng chia sẻ.

Ca ghép gan thành công không chỉ mang lại cơ hội sống cho cậu bé 16 tuổi mà còn là món quà vô giá đối với người cha nghèo đã trải qua quá nhiều mất mát. Sau những năm tháng tưởng chừng tuyệt vọng, gia đình ấy cuối cùng cũng có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho người con út.