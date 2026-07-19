23 tuổi đã phải đeo máy trợ thính do thói quen đeo tai nghe 5-10 tiếng mỗi ngày

Từ làm việc, xem phim, nghe nhạc đến khi ngủ, nhiều người trẻ gần như không rời tai nghe, vô tình bào mòn thính lực và tự đẩy mình đến nguy cơ điếc.

Anh B.V.H (23 tuổi, Hà Nội) đi khám khi bắt đầu xuất hiện những cơn ù tai thoáng qua mỗi khi tháo tai nghe, kèm cảm giác đầy trong tai. Khoảng ba tuần gần đây, anh thường nghe không rõ khi họp hoặc ở nơi đông người, có lúc vẫn nghe thấy người khác nói nhưng khó phân biệt lời, ảnh hưởng đáng kể đến công việc và sinh hoạt.

Anh H. cho biết, anh thường xuyên dùng tai nghe để làm việc, giải trí suốt một năm với mức âm lượng gần như tối đa. Trung bình anh đeo tai nghe 10 giờ mỗi ngày, thậm chí cả khi ngủ.

Sau khi nội soi tai, bác sĩ chỉ định đo thính lực. Kết quả đo thính lực đơn âm trong phòng cách âm ghi nhận anh Hải bị giảm thính lực trung bình ở tần số cao (4000 Hz - 8000 Hz). Điều này khiến anh Hải rất khó nghe lời người đối diện trong đám đông, bị lỡ những âm thanh bíp từ thông báo điện thoại kèm ù tai.

Biểu đồ thính lực cũng xuất hiện khuyết sâu tại 4.000 Hz - dấu hiệu điển hình của mất thính lực do tiếp xúc tiếng ồn kéo dài. Điều này khiến anh gặp khó khăn khi nghe lời nói, đặc biệt trong các cuộc họp, nơi đông người hoặc có nhiều tiếng ồn nền.

Anh H. được bác sĩ định hướng mục tiêu điều trị là ngăn tổn thương tiến triển và bảo tồn sức nghe. Anh được chỉ định ngừng sử dụng tai nghe trong thời gian đầu, tránh tiếp xúc với môi trường tiếng ồn, đồng thời sử dụng thuốc theo chỉ định nhằm hỗ trợ chức năng tai trong cũng như đeo máy trợ thính để cải thiện sức nghe. Sau điều trị, người bệnh sẽ được đo thính lực định kỳ để theo dõi khả năng nghe.

Bác sĩ Trung đang đọc kết quả thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Anh L.T.T (26 tuổi, Hà Nội) cũng phải đi khám trong tình trạng ù tai nặng, liên tục nghe tiếng “iii” kéo dài khiến anh gần như không ngủ được và khó tập trung vào công việc.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận tối hôm trước anh đã đeo tai nghe liên tục khoảng 5 giờ với âm lượng tối đa để chơi điện tử. Dù cố gắng nghỉ ngơi ngay khi có cảm giác lạ ở tai, triệu chứng của anh vẫn không thuyên giảm khiến anh lo lắng thính lực có thể bị tổn hại vĩnh viễn nên đã chủ động đến bệnh viện thăm khám ngay sáng hôm sau.

Tại bệnh viện, anh T. được chỉ định đo thính lực đồ và các kiểm tra chuyên sâu nhằm đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy ngưỡng nghe ở dải tần số cao bị suy giảm rõ rệt - dấu hiệu điển hình của điếc đột ngột do chấn thương âm thanh.

Sử dụng tai nghe với nguyên tắc 60/60

Theo ghi nhận, chiếc tai nghe trở thành “vật bất ly thân” của nhiều người trẻ. Buổi sáng họp online bằng tai nghe, buổi trưa xem video ngắn, chiều nghe podcast khi làm việc, tối xem phim, chơi game rồi tiếp tục nghe nhạc để dễ ngủ. Với nhiều người, tai nghe chỉ được tháo ra khi tắm, sạc pin hoặc khi pin cạn.

Lối sống số khiến thời gian sử dụng tai nghe ngày càng kéo dài. Không ít người đeo tai nghe 8-12 giờ mỗi ngày, thậm chí lâu hơn nếu vừa làm việc vừa giải trí trên điện thoại, máy tính. Điều đáng nói là phần lớn không nhận ra đôi tai gần như không có thời gian nghỉ ngơi, trong khi các tổn thương thính giác vẫn âm thầm tích lũy qua từng ngày.

Nhiều người có thói quen tăng âm lượng lên mức rất cao để át tiếng xe cộ, quán cà phê, văn phòng đông người hay tiếng ồn trên các phương tiện công cộng. Một số khác còn đeo tai nghe khi ngủ hoặc sử dụng liên tục nhiều giờ liền mà không tháo ra. Việc tiếp xúc với âm thanh cường độ lớn trong thời gian dài khiến nguy cơ tổn thương thính giác tăng lên đáng kể, đặc biệt ở người trẻ.

Chiếc tai nghe trở thành “vật bất ly thân” của nhiều người trẻ.

Theo ThS.BS Nguyễn Chí Trung, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trong ốc tai có các tế bào lông đảm nhiệm việc tiếp nhận âm thanh và truyền tín hiệu lên não.

Đây là cấu trúc rất nhạy cảm. Khi phải hoạt động liên tục dưới cường độ âm thanh lớn, đặc biệt nhiều giờ liền hoặc cả khi ngủ, các tế bào lông sẽ bị quá tải. Khác với nhiều tế bào khác trong cơ thể, tế bào lông hầu như không thể tái tạo sau khi bị phá hủy.

Hậu quả, người bệnh xuất hiện ù tai, nghe kém và dần tiến triển thành mất thính lực do tiếng ồn, một dạng điếc thần kinh giác quan không thể phục hồi.

Điều đáng lo ngại là tổn thương thường diễn ra âm thầm. Người bệnh chỉ phát hiện khi đã khó nghe trong môi trường đông người, thường xuyên phải hỏi lại hoặc bỏ lỡ các âm thanh tần số cao như tiếng chuông điện thoại, tiếng thông báo. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, khả năng nghe có thể đã suy giảm đáng kể.

Để duy trì thính lực an toàn, bác sĩ Trung khuyến cáo: “Người trẻ nên tuân thủ nguyên tắc 60-60: chỉ đặt âm lượng ở khoảng 60% mức tối đa của thiết bị và không nghe liên tục quá 60 phút. Hạn chế sử dụng khi ngủ, tránh tăng âm lượng để lấn át tiếng ồn xung quanh. Việc cho tai nghỉ giữa các khoảng thời gian sử dụng giúp các cấu trúc trong ốc tai được hồi phục, giảm thiểu nguy cơ tổn thương âm thanh tích lũy”.