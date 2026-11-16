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22 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: Nhiều mẫu thực phẩm nhiễm vi sinh vật

Thanh Ba/VTC News
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Trong số các mẫu thực phẩm được kiểm nghiệm, chả bò, bơ, nước chan, chà bông và nước sốt đều phát hiện vi khuẩn Salmonella spp.

Ngày 16/11, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã có báo cáo kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn.

Trước đó, từ ngày 3 đến 7/11, 3 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 22 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại bốn điểm bán, gồm: Bánh mì que Ông Bảy, bánh mì bà Đô (xã Tịnh Khê) và bánh mì bà Thu, bánh mì bà Hà (xã Đông Sơn).

- Ảnh 1.

Trong số các mẫu thực phẩm được kiểm nghiệm, chả bò, bơ, nước chan, chà bông và nước sốt đều phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. (Ảnh minh họa)

Theo khai báo, các bệnh nhân đã ăn bánh mì có nhân trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 4/11. Sau đó, họ xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt và phải đến bệnh viện điều trị.

Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, lấy 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy 2/3 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Trong số các mẫu thực phẩm được kiểm nghiệm, chả bò, bơ, nước chan, chà bông và nước sốt đều phát hiện vi khuẩn Salmonella spp.

Riêng mẫu bánh mì xíu và mẫu bơ phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus, đồng thời có chủng vi khuẩn sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Một số mẫu khác cũng ghi nhận sự hiện diện của vi khuẩn Bacillus cereus và Escherichia coli.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu vực chế biến thực phẩm tại điểm bán bánh mì que Ông Bảy chưa được tách biệt với nhà vệ sinh. Một số điểm bán khác chưa chứng minh được đầy đủ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức về an toàn thực phẩm và tình trạng sức khỏe của người chế biến.

Các cơ sở liên quan đã được yêu cầu tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa những vụ việc tương tự.

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Tags

Quảng Ngãi

Ngộ độc thực phẩm

bánh mì

Salmonella

Viện Pasteur Nha Trang

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