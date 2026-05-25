2 quả thận bị “bóp nghẹt”, xuống cấp nhanh hơn chỉ vì thường xuyên ăn 5 loại bữa sáng này

Ăn sáng sai cách có thể âm thầm làm hại thận

Với nhịp sống bận rộn, nhiều người thường chọn bữa sáng theo tiêu chí nhanh, gọn, dễ mua, dễ ăn. Tuy nhiên, theo bác sĩ thận học Hong Yongxiang (Đài Loan, Trung Quốc), chức năng thận suy giảm thường không xảy ra chỉ sau một đêm. Tổn thương có thể tích lũy qua thời gian, đặc biệt khi người dân thường xuyên ăn những bữa sáng nhiều dầu mỡ, nhiều natri, nhiều phụ gia hoặc thiếu chất xơ.

Bác sĩ Hong Yongxiang chỉ ra 5 kiểu bữa sáng phổ biến có thể gây bất lợi cho thận nếu ăn thường xuyên. Theo ông, những lựa chọn này có thể khiến thận chịu áp lực kéo dài và làm tăng tốc độ suy giảm chức năng thận.

1. Hamburger kèm trà sữa

Thường xuyên ăn hamburger kèm trà sữa vào bữa sáng có thể gây hại cho thận.

Theo bác sĩ Hong Yongxiang, đây là kiểu bữa sáng đứng đầu trong nhóm gây hại cho thận. Phần thịt trong hamburger thường chứa nhiều chất béo bão hòa, lại đi kèm nhiều loại nước sốt. Trong khi đó, trà sữa thường được pha từ bột kem béo, có thêm đường hoặc các thành phần tạo vị.

Sự kết hợp này gần như không có chất xơ, cũng thiếu các chất béo tốt. Nếu ăn thường xuyên, cơ thể dễ nạp nhiều năng lượng rỗng, dầu mỡ và đường, tạo gánh nặng cho chuyển hóa. Bác sĩ khuyến nghị có thể thay trà sữa bằng trà xanh không đường hoặc sữa đậu nành không đường để giảm áp lực cho cơ thể.

2. Mì xào chảo gang

Mì xào chảo gang.

Mì xào chảo gang là món ăn phổ biến tại Đài Loan, Trung Quốc. Món này thường gồm mì đã qua chế biến, được làm nóng trên chảo gang hoặc mặt gang phẳng, sau đó trộn cùng nước sốt đậm vị. Tùy quán, món có thể ăn kèm trứng, thịt, xúc xích hoặc các loại topping khác.

Theo bác sĩ Hong Yongxiang, một số loại mì chế biến sẵn có thể chứa hàm lượng phosphate cao. Khi kết hợp với phần nước sốt thường nhiều dầu, nhiều natri, món ăn này dễ trở thành bữa sáng “nặng gánh” với thận.

Ngoài ra, các loại sốt có thể chứa thêm màu caramel, chất làm đặc hoặc phụ gia giúp tăng hương vị, độ sánh và màu sắc. Nếu dùng thường xuyên, những yếu tố này có thể làm tăng áp lực chuyển hóa và không có lợi cho chức năng thận.

3. Bánh trứng cá ngừ phô mai

Bánh trứng cá ngừ phô mai.

Bánh trứng cá ngừ phô mai là món được nhiều người yêu thích vì vừa no bụng, vừa tiện lợi. Loại bánh này gồm lớp bánh mỏng kiểu crepe/bánh tráng mềm, bên trong có trứng, cá ngừ và phô mai, thường được áp chảo rồi cuộn hoặc gấp lại, ăn kèm nước sốt. Tuy nhiên, bác sĩ Hong Yongxiang cho rằng cần thận trọng với món ăn này, đặc biệt khi phần cá ngừ được sử dụng là cá ngừ ngâm dầu, đã tẩm ướp sẵn.

Theo ông, loại cá ngừ này có thể khiến người ăn khó kiểm soát nguồn dầu nạp vào cơ thể. Ngoài ra, quá trình chế biến, tạo vị có thể kèm theo hương liệu, chất tạo ngọt hoặc phosphate. Khi kết hợp thêm phô mai và lớp bánh, món ăn dễ trở thành bữa sáng giàu chất béo, nhiều gia vị, không thật sự lý tưởng nếu dùng hằng ngày.

4. Cháo trắng ăn với ruốc

Cháo trắng ăn kèm ruốc.

Cháo trắng ăn kèm ruốc là bữa sáng tưởng nhẹ bụng, nhưng theo bác sĩ Hong Yongxiang, đây cũng là sự kết hợp cần lưu ý. Ông cho rằng cháo trắng sau khi tinh bột được hồ hóa sẽ hấp thu nhanh, dễ làm đường huyết tăng.

Trong khi đó, ruốc là thực phẩm đã qua tẩm ướp, chế biến và rang ở nhiệt độ cao. Quá trình này có thể làm hao hụt dinh dưỡng, đồng thời làm tăng hàm lượng natri. Bác sĩ nhận định, khi kết hợp cháo trắng với ruốc, bữa sáng không chỉ dễ thiếu cân bằng dinh dưỡng mà còn có thể khiến đường huyết tăng, từ đó ảnh hưởng bất lợi đến chức năng thận nếu thường xuyên ăn.

5. Bánh sandwich tiện lợi

Bánh sandwich tiện lợi.

Nhiều người vì muốn ngủ thêm vài phút buổi sáng nên chọn mua sandwich tại cửa hàng tiện lợi để ăn nhanh. Tuy nhiên, bác sĩ Hong Yongxiang cảnh báo không ít loại sandwich có chứa thịt chế biến sẵn. Để tăng hương vị, sản phẩm cũng có thể được bổ sung hương liệu hoặc chất tạo ngọt.

Vấn đề không nằm ở việc thỉnh thoảng ăn một chiếc sandwich, mà là thói quen dùng thường xuyên trong thời gian dài. Khi bữa sáng phụ thuộc quá nhiều vào thực phẩm chế biến sẵn, cơ thể dễ nạp thêm muối, chất béo và phụ gia, không có lợi cho thận.

Thận không “kêu cứu” ngay, nhưng tổn thương có thể tích lũy

Theo bác sĩ Hong Yongxiang, tác hại từ bữa sáng sai cách thường không biểu hiện lập tức. Chính vì vậy, nhiều người dễ chủ quan và tiếp tục duy trì thói quen ăn uống tiện đâu ăn đó.

Để bảo vệ thận, bữa sáng nên ưu tiên thực phẩm ít chế biến, giảm dầu mỡ, giảm muối, hạn chế đồ uống nhiều đường và tăng chất xơ. Những thay đổi nhỏ như thay trà sữa bằng đồ uống không đường, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, chọn nguồn đạm lành mạnh hơn có thể giúp giảm gánh nặng cho thận theo thời gian.

Nguồn: China Times