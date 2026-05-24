1 thói quen giải khát "bức tử" lá gan: Nhiều người Việt đang làm mỗi ngày

Lam Chi
|

Đừng để cơ thể phải trả giá, lá gan “lâm nguy” chỉ vì kiểu giải khát này!

Vào mùa hè, khi thời tiết oi bức kéo dài, những cốc bia mát lạnh thường được nhiều người xem như cách nước giải khát” thông thường. Khi được đưa vào cơ thể thường xuyên, đặc biệt với lượng lớn, gan sẽ là cơ quan phải âm thầm làm việc để chuyển hóa và xử lý rượu bia.

Đáng nói, thói quen uống bia để “giải khát” trong ngày hè rất dễ bị xem nhẹ vì nhiều người nghĩ “bia nhẹ hơn rượu, uống vài cốc không đáng ngại”. Nhưng nếu lặp lại mỗi ngày, kiểu giải khát này có thể trở thành gánh nặng lớn với lá gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Giải khát bằng bia, gan phải nhận “trái đắng”

Giải khát bằng bia, gan phải nhận “trái đắng” (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ VnExpress, dưới góc độ khoa học, uống bia không giúp giải cơn khát, không giúp giải nhiệt ngày hè và cũng không thể bổ sung nước. Ngược lại, do có tính lợi tiểu, rượu bia khiến cơ thể mất nhiều nước và muối hơn bình thường. Khi uống nhiều, người dùng càng dễ rơi vào tình trạng “càng uống càng khát”.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thủy, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết dù trong thành phần bia có 80-90% là nước, bia vẫn là thức uống có cồn. Trung bình 100ml bia chứa khoảng 4-6g cồn, tạo ra nguồn “năng lượng rỗng”. Nếu dùng thường xuyên, lượng năng lượng này có thể góp phần gây rối loạn chuyển hóa, thừa cân, béo bụng, đồng thời làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu, xơ gan, ung thư.

Đáng chú ý, gan là cơ quan phải “gánh” phần lớn lượng cồn đi vào cơ thể. Theo thông tin từ báo Dân trí, gan là cơ quan chủ yếu đảm nhận chức năng giải độc. Khi uống rượu bia, khoảng 90% lượng cồn sẽ đến gan để được xử lý, chỉ khoảng 10% còn lại đào thải qua nước tiểu, mồ hôi và hơi thở.

Tuy nhiên, khả năng xử lý cồn của gan có giới hạn. Khi uống quá nhiều, gan bị quá tải, cồn chuyển hóa thành acetaldehyde - một chất độc có thể gây hại cho tế bào gan. Nếu chất độc tích tụ lâu ngày, nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan sẽ tăng lên.

TTND.PGS.TS.BS Đoàn Hữu Nghị, chuyên khoa Ngoại Ung bướu, Bệnh viện Bắc Hà, cũng cảnh báo khi uống bia, cồn được niêm mạc dạ dày và ruột hấp thu nhanh, sau đó đi qua gan để chuyển hóa. Nếu nạp quá nhiều bia, gan không thể thải hết độc chất, khiến mô gan bị tổn thương, chức năng gan suy giảm.

Vì vậy, uống bia để giải khát ngày hè là thói quen nên thay đổi. Khi trời nóng, cơ thể cần nước lọc, nước đun sôi để nguội, trái cây hoặc các thức uống lành mạnh phù hợp hơn. Còn với bia, cảm giác “mát” chỉ là tạm thời, trong khi lá gan có thể phải trả giá bằng những tổn thương âm thầm kéo dài.

Tổng hợp

