2 nữ sinh mất tích 47 ngày giữa rừng sâu: Tìm thấy chỉ còn da bọc xương, lời kể khiến nhiều người ám ảnh

Một chuyến đi tưởng như chỉ kéo dài vài giờ đã biến thành hành trình kéo dài gần hai tháng trong rừng sâu của 2 nữ sinh.

Nữ sinh biến mất sau một đêm bỏ trốn khỏi ký túc xá

Vụ việc hai nữ sinh xảy ra tại bang Kelantan, Malaysia, vào ngày 23/8/2015, từng khiến cả nước rúng động. Theo Sinar Harian và The Star, 7 học sinh người Orang Asli của Trường tiểu học SK Tohoi đã rời khỏi ký túc xá nằm gần khu rừng Bertam (Pos Tohoi, Gua Musang). Lý do được cho là các em lo sợ bị giáo viên trừng phạt vì tự ý xuống sông tắm. Không ai ngờ rằng, quyết định mang tính bộc phát ấy lại trở thành bước ngoặt định mệnh.

Theo Malay Mail, sau nhiều tuần tìm kiếm, đến ngày 9/10/2015, lực lượng cứu hộ phát hiện hai nữ sinh còn sống là Miksudiar Aluj (11 tuổi) và Norieen Yaakob (10 tuổi) đang trú ẩn dưới những bộ rễ cây ven sông Sungai Perias.

Vụ việc hai nữ sinh xảy ra tại bang Kelantan, Malaysia, vào ngày 23/8/2015, từng khiến cả nước rúng động. (Ảnh: The Star)

Cảnh tượng lúc đó khiến cả đội cứu hộ sững lại: hai em gầy đến mức gần như không còn sức đứng dậy, cơ thể chỉ còn da bọc xương sau gần hai tháng thiếu ăn, thiếu nước và sống hoàn toàn trong môi trường hoang dã.

Không xa vị trí hai em, một thi thể trong nhóm cũng được tìm thấy, xác nhận bi kịch đã xảy ra trong suốt quá trình mắc kẹt. Theo các báo địa phương, địa hình rừng rậm, mưa lớn kéo dài và sự thiếu kỹ năng sinh tồn đã khiến công tác tìm kiếm trước đó rơi vào bế tắc suốt nhiều tuần.

Trong thời gian mắc kẹt, hai em buộc phải ăn lá cây, trái rừng và uống nước từ các con suối nhỏ để cầm cự. Nhưng càng vào sâu, rừng càng như "nuốt chửng" mọi dấu hiệu của con người.

Lời kể "lạnh gáy" của nữ sinh sống sót sau hơn 10 năm im lặng

Điều khiến câu chuyện này ám ảnh không nằm ở khoảnh khắc được tìm thấy, mà ở những gì Miksudiar Aluj kể lại sau này.

Theo Sinar Harian, trong thời gian mắc kẹt, nhiều lần hai em nghe thấy rõ tiếng người gọi tên mình vọng từ trong rừng. Có lúc âm thanh rất gần, đến mức tưởng như chỉ cần bước thêm vài mét là sẽ được cứu.

Trong thời gian mắc kẹt, hai em buộc phải ăn lá cây, trái rừng và uống nước từ các con suối nhỏ để cầm cự. (Ảnh: The Star)

Nhưng rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Miksudiar kể rằng có những thời điểm cô gần như phát hoảng khi nghe tiếng gọi lặp đi lặp lại giữa rừng tối, nhưng không thấy bất kỳ ai xuất hiện. Cảm giác lúc đó, theo lời cô, giống như "ai đó đang ở ngay cạnh nhưng một bức tường vô hình ngăn lại".

"Chúng tôi nghe thấy tiếng họ… nhưng không thể ra ngoài," cô nói trong một cuộc phỏng vấn sau này.

Điều khiến nhiều người rùng mình hơn là chi tiết: tiếng gọi tìm kiếm nhiều lần xuất hiện đúng lúc hai em ở rất gần lực lượng cứu hộ, nhưng rừng rậm dày đặc đã khiến khoảng cách trở thành tuyệt vọng.

Những đứa trẻ không thể trở về và khoảng trống kéo dài nhiều năm

Trong nhóm 7 học sinh, 5 em còn lại gồm Ika Ayel, Haikal Yaakob, Sasa Sobrie, Linda Rosli và Juvina David đã không qua khỏi trong quá trình lạc rừng.

Theo The Star, có thông tin từ gia đình cho rằng một số em có thể đã bị dòng nước cuốn trôi khi di chuyển qua khu vực sông, nhưng đây không phải kết luận chính thức cuối cùng của cơ quan chức năng.

Trong nhóm 7 học sinh, 5 em còn lại gồm Ika Ayel, Haikal Yaakob, Sasa Sobrie, Linda Rosli và Juvina David đã không qua khỏi trong quá trình lạc rừng. (Ảnh: The Star)

Sau biến cố, hai người sống sót được đưa đi điều trị và chăm sóc tâm lý. Tuy nhiên, theo truyền thông Malaysia, cả Miksudiar và Norieen đều mang sang chấn kéo dài, nhiều năm sau vẫn hiếm khi nhắc lại toàn bộ sự việc.

Hiện tại, Miksudiar đã trưởng thành và quay lại cuộc sống bình thường, nhưng ký ức về 47 ngày trong rừng vẫn là một "vùng tối" không thể chạm tới trong tâm trí cô.

Câu chuyện của hai nữ sinh không chỉ là một vụ mất tích, mà còn là minh chứng lạnh lẽo cho sự mong manh giữa sống và chết – nơi chỉ một lựa chọn trong khoảnh khắc cũng có thể kéo theo một bi kịch kéo dài cả đời.

Theo Sinar Harian, The Star, Malay Mail