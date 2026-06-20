Đến nghĩa trang làm việc, nhóm công nhân hoảng loạn khi nghe tiếng thét phát ra từ ngôi mộ bị bịt kín

Một âm thanh vang lên giữa nghĩa trang vắng lặng đã dẫn tới phát hiện khiến nhóm công nhân rùng mình.

Nhóm công nhân phát hiện tiếng thét từ ngôi mộ vừa xây

Theo tờ Khaleej Times dẫn thông tin từ cảnh sát Brazil, vụ việc xảy ra vào ngày 28/3/2023 tại nghĩa trang thuộc thành phố Visconde do Rio Branco, bang Minas Gerais. Khi tới làm việc từ sáng sớm, một số nhân viên và nhóm công nhân nghĩa trang phát hiện một ngôi mộ xây nổi vừa được bịt kín bằng gạch và xi măng còn khá mới.

Ban đầu, họ nhận thấy xung quanh phần mộ xuất hiện những vết máu bất thường. Trong lúc lại gần kiểm tra, những người có mặt bất ngờ nghe thấy tiếng la hét yếu ớt cùng tiếng đập phát ra từ bên trong.

Một số nhân viên và nhóm công nhân nghĩa trang phát hiện một ngôi mộ xây nổi vừa được bịt kín bằng gạch và xi măng còn khá mới. (Ảnh: Independent)

Không dám tin vào tai mình, họ lập tức báo cảnh sát và lực lượng cứu hộ. Sau khi phá lớp gạch bịt kín, tất cả đều kinh hãi khi phát hiện một người phụ nữ vẫn còn sống bên trong.

Theo Plataforma Media và The Peninsula Qatar, nạn nhân 36 tuổi được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương ở đầu, trên cơ thể có nhiều vết cắt và mất sức nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết người phụ nữ có thể đã bị nhốt trong ngôi mộ khoảng 10 giờ trước khi được giải cứu.

Hé lộ nguyên nhân phía sau vụ việc như phim kinh dị

Theo lời khai của nạn nhân được truyền thông địa phương đăng tải, trước đó hai người đàn ông đeo mặt nạ đã xông vào nhà, hành hung cô và chồng. Người chồng may mắn chạy thoát, còn cô bị bắt đi và gần như không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Chỉ đến khi tỉnh lại trong bóng tối, người phụ nữ mới nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp. Trong cơn hoảng loạn, cô liên tục la hét và đập vào xung quanh để cầu cứu.

Chỉ đến khi tỉnh lại trong bóng tối, người phụ nữ mới nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp. (Ảnh: Independent)

Theo Khaleej Times, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ trả thù liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy tại địa phương. Hai nghi phạm 20 và 22 tuổi sau đó đã được xác định danh tính để phục vụ công tác điều tra.

Điều khiến nhiều người rùng mình là nạn nhân không bị chôn dưới lòng đất mà bị nhốt trong một hầm mộ xây nổi rồi bị bịt kín bằng gạch và xi măng. Nếu những tiếng kêu cứu không được phát hiện kịp thời, hậu quả có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế bởi diễn biến giống như một bộ phim kinh dị, đồng thời khiến không ít người ám ảnh khi nghĩ tới khoảnh khắc tiếng la hét vang lên giữa nghĩa trang vắng lặng.

Nguồn: Khaleej Times, Plataforma Media, The Peninsula Qatar.

