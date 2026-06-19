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Hàng loạt ao tôm "biến mất" chỉ sau 1 đêm, mặt nước đen đặc loài vật này khiến người dân bất lực cầu cứu

Nguyệt Phạm
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Chỉ sau một đêm, nhiều ao tôm rơi vào cảnh trống rỗng bất thường, khiến sinh kế của người dân bị ảnh hưởng.

Ao tôm gần như "biến mất" chỉ sau một đêm

Theo Khaosod Online, vụ việc xảy ra tại tiểu khu Yi San, huyện Amphawa, tỉnh Samut Songkhram, miền Trung Thái Lan. Trong những ngày giữa tháng 6/2026, nhiều hộ nuôi tôm tại đây cho biết chỉ sau một đêm xả nước chuẩn bị thu hoạch, những ao nuôi vốn được kỳ vọng mang lại hàng tấn tôm thương phẩm lại gần như không còn gì.

Hàng loạt ao tôm "biến mất" chỉ sau 1 đêm, mặt nước đen đặc loài vật này khiến người dân bất lực cầu cứu - Ảnh 1.

Chỉ sau một đêm, nhiều ao tôm rơi vào cảnh trống rỗng bất thường, khiến sinh kế của người dân bị ảnh hưởng. (Ảnh: Khaosod)

Thay vào đó, mặt ao dày đặc cá rô phi cằm đenloài cá ngoại lai đang sinh sôi mạnh tại khu vực này. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người ví von rằng "ao tôm đã biến mất chỉ sau một đêm", bởi toàn bộ sản lượng tôm gần như bị xóa sổ, thay bằng loài cá có giá trị kinh tế thấp.

Bà Amolwan Suksophon, 61 tuổi, chủ hơn 50 rai ao nuôi tại xã Yi San, là một trong những nạn nhân điển hình. Trong vụ thu hoạch gần nhất, thay vì thu được lượng tôm như dự kiến, bà vớt lên hơn 5 tấn cá rô phi cằm đen. Toàn bộ số cá này chỉ bán được với giá khoảng 8 baht/kg, mang về khoảng 40.000 baht, thấp hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư bỏ ra.

Loài cá ngoại lai sinh sôi chóng mặt, khiến tôm và cua gần như biến mất

Theo bà Amolwan, hơn 20 năm trước, bà chuyển tới khu vực này để phát triển nghề nuôi tôm và từng có nhiều vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, vài năm gần đây, sản lượng liên tục sụt giảm do sự xuất hiện của cá rô phi cằm đen.

"Ban đầu số lượng cá chưa nhiều, nhưng sau khi chúng sinh sản, mỗi lần tháo ao thu hoạch tôi chỉ thấy toàn cá rô phi cằm đen. Những loài thủy sản khác gần như biến mất", bà kể.

Hàng loạt ao tôm "biến mất" chỉ sau 1 đêm, mặt nước đen đặc loài vật này khiến người dân bất lực cầu cứu - Ảnh 2.

Cá rô phi cằm đen đang gây tác động tiêu cực tới toàn bộ ngành nuôi trồng địa phương. (Ảnh: Khaosod)

Không còn lựa chọn nào khác, người phụ nữ này buộc phải chuyển sang nuôi chính loài cá từng khiến mình thua lỗ. Tuy nhiên, đầu ra hạn chế và giá bán thấp khiến đây chỉ là giải pháp cầm cự.

Theo bà Netchanok Srichong, một thương lái thu mua thủy sản lớn trong vùng, cá rô phi cằm đen đang gây tác động tiêu cực tới toàn bộ ngành nuôi trồng địa phương. Tôm, cua và nhiều loài thủy sản khác khó phát triển do bị loài cá xâm lấn này săn mồi ngay từ giai đoạn còn nhỏ.

Người dân bất lực cầu cứu trước nguy cơ mất sinh kế

Hiện phần lớn cá rô phi cằm đen chỉ được thu mua để làm thức ăn chăn nuôi hoặc mồi câu, với giá tại ao chỉ khoảng 5-6 baht/kg. Trong khi đó, chi phí thuê nhân công đánh bắt rất cao, khiến nhiều hộ càng thu hoạch càng thua lỗ.

Hàng loạt ao tôm "biến mất" chỉ sau 1 đêm, mặt nước đen đặc loài vật này khiến người dân bất lực cầu cứu - Ảnh 3.

Hiện phần lớn cá rô phi cằm đen chỉ được thu mua để làm thức ăn chăn nuôi hoặc mồi câu, với giá tại ao chỉ khoảng 5-6 baht/kg. (Ảnh: Khaosod)

Trước thực trạng ngày càng nghiêm trọng, người dân địa phương đã kêu gọi chính phủ Thái Lan sớm triển khai các biện pháp hỗ trợ như trợ giá thu mua, tổ chức chiến dịch đánh bắt cá rô phi cằm đen trên diện rộng và hỗ trợ giống thủy sản cho nông dân.

Theo các hộ nuôi, nếu không kiểm soát hiệu quả loài xâm lấn này, ngành nuôi tôm và cua một trong những trụ cột kinh tế của tỉnh Samut Songkhram – có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng, kéo theo những hệ lụy lớn đối với đời sống của người dân địa phương.

Theo Khaosod Online, Line, Tnews

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