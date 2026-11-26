Tuổi tác tăng lên không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ đời sống tình dục. Tuy nhiên, nam giới tuổi trung niên cần chú ý một số nguy cơ và duy trì thói quen phù hợp để bảo vệ sức khỏe.

2 điều cần lưu ý khi làm “chuyện ấy” tuổi trung niên

Khi tuổi tác tăng lên, vấn đề không nằm ở việc có nên tiếp tục đời sống tình dục hay không, mà là làm thế nào để duy trì hoạt động này an toàn. Không ít nam giới trung niên và cao tuổi hoặc cố gắng chứng tỏ bản thân, hoặc hoàn toàn né tránh chuyện chăn gối. Cả hai cách ứng xử này đều không thực sự có lợi.

Có hai vấn đề cần đặc biệt lưu ý: khả năng chịu đựng của hệ tim mạch và phản ứng của tuyến tiền liệt cùng hệ tiết niệu. Trước hết là vấn đề tim mạch.

Trong khi quan hệ tình dục, nhịp tim tăng nhanh và huyết áp tăng lên, cường độ vận động gần tương đương một hoạt động thể lực ở mức trung bình. Một số nghiên cứu đưa ra mức tham chiếu tương đối: nhịp tim trong lúc quan hệ có thể tương đương khi đi bộ nhanh hoặc leo liên tiếp hai tầng cầu thang.

Ảnh minh họa

Nếu bình thường chỉ leo ba tầng cầu thang đã cảm thấy tức ngực, khó thở, nguy cơ khi quan hệ tình dục cũng không thể xem nhẹ. Không nên chỉ dựa vào cảm giác của bản thân để đánh giá mức độ an toàn. Người mắc bệnh mạch vành, tăng huyết áp chưa được kiểm soát ổn định hoặc mới đặt stent động mạch vành cần trao đổi với bác sĩ tim mạch để được đánh giá trước khi quan hệ.

Việc dùng đồng thời thuốc nhóm nitrat và thuốc hỗ trợ cương dương có thể khiến huyết áp giảm đột ngột. Đây là chống chỉ định rõ ràng, tuyệt đối không nên chủ quan. Ngoài ra, cũng cần tránh quan hệ sau khi uống rượu bia, ăn quá no hoặc thức khuya, mệt mỏi, bởi vào những thời điểm này, tim vốn đã phải chịu áp lực lớn hơn.

Một chi tiết khác dễ bị bỏ qua là thời tiết và thời điểm trong ngày. Khi trời lạnh, mạch máu co lại; vào sáng sớm, huyết áp thường có xu hướng cao hơn. Vì vậy, đây không phải là thời điểm thích hợp để quan hệ tình dục.

Vấn đề thứ hai là tuyến tiền liệt.

Nam giới lớn tuổi thường gặp tình trạng phì đại tuyến tiền liệt. Sau khi xuất tinh, một số người có thể xuất hiện tình trạng đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp hoặc cảm giác nặng tức vùng đáy chậu. Nếu thấy tinh dịch có máu hoặc tình trạng tiểu khó trở nên nghiêm trọng hơn, đừng tự cho rằng đó chỉ là biểu hiện “nóng trong người”. Hãy đến chuyên khoa tiết niệu để kiểm tra.

Về tần suất quan hệ, không có một tiêu chuẩn chung áp dụng cho tất cả mọi người. Cách đánh giá phù hợp hơn là sau khi quan hệ không cảm thấy kiệt sức và ngày hôm sau vẫn duy trì được trạng thái tinh thần, thể lực bình thường. Điều này đáng tin cậy hơn bất kỳ con số cụ thể nào.

4 việc cần làm để bảo vệ sức khỏe sinh lý nam

Để duy trì sức khỏe sinh lý nam giới, việc đầu tiên là ngủ đủ giấc.

Thiếu ngủ sâu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiết testosterone. Đi ngủ trước 23 giờ và ngủ đủ 7 tiếng dễ duy trì hơn nhiều so với việc sử dụng hàng loạt sản phẩm bổ sung sức khỏe.

Việc thứ hai là vận động, nhưng cần lựa chọn hình thức phù hợp. Đi bộ nhanh, chạy bộ chậm hoặc bơi lội đều là những lựa chọn có thể cân nhắc. Điều quan trọng là chú ý rèn luyện sức mạnh của các nhóm cơ ở chi dưới và cơ vùng trung tâm cơ thể.

Ngồi lâu khiến tuần hoàn máu ở vùng sàn chậu kém đi. Vì vậy, cứ ngồi khoảng một tiếng, nam giới nên đứng dậy vận động vài phút. Thói quen này có lợi thiết thực đối với tuyến tiền liệt.

Việc thứ ba là ăn uống hợp lý.

Kẽm và protein chất lượng cao có vai trò hỗ trợ hệ sinh sản. Nam giới có thể thường xuyên bổ sung các thực phẩm như thịt nạc, cá, tôm và các loại hạt. Trong khi đó, chế độ ăn nhiều dầu mỡ và muối có thể làm tăng gánh nặng cho mạch máu. Khi sức khỏe mạch máu suy giảm, chức năng cương dương cũng có thể bị ảnh hưởng.

Việc thứ tư là khám sức khỏe định kỳ, không đợi đến khi triệu chứng trở nên rõ rệt mới đến bệnh viện. Nam giới cần chú ý theo dõi ba chỉ số gồm huyết áp, đường huyết và mỡ máu.

Xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) nên được thực hiện theo khuyến nghị của bác sĩ; xét nghiệm nước tiểu cũng không nên bỏ qua. Phát hiện sớm luôn tốt hơn việc cố chịu đựng khi bệnh đã tiến triển.

Tuổi tác tăng lên không có nghĩa là nam giới phải từ bỏ đời sống tình dục, cũng không cần phải cố chứng minh điều gì. An toàn, điều độ và duy trì phù hợp mới là những yếu tố quan trọng. Ghi nhớ hai nhóm nguy cơ kể trên và thực hiện tốt bốn việc cần làm sẽ giúp đời sống thường ngày ổn định hơn, đồng thời hạn chế những vấn đề sức khỏe không mong muốn.