Khoảng một phần ba nước Pháp đang nằm trong tình trạng "báo động đỏ" về nắng nóng.

Pháp cũng như châu Âu hiện đang phải hứng chịu nhiệt độ nóng cực đoan, nhất là vào vào Chủ Nhật (21/6) vừa qua, với nhiều chuyến tàu, buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao bị hủy bỏ, trong khi các cơ quan chức năng tiến hành trấn áp việc uống rượu bia tại nơi công cộng khi một đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt tràn qua các khu vực của châu Âu.

Nhiều trường hợp đuối nước đã được báo cáo khi người dân tìm kiếm sự giải nhiệt ở bất kỳ vùng nước nào họ có thể tìm thấy.

Khoảng một phần ba nước Pháp đang nằm trong tình trạng "báo động đỏ" về nắng nóng, và nhiệt độ cao đã lên tới 40 độ C (104 độ F) ở một số khu vực, tại một quốc gia mà điều hòa nhiệt độ không được sử dụng phổ biến.

Cách người Pháp tránh nóng

Tháp Eiffel và các địa điểm khác ở Paris đã thiết lập các trạm phun sương để làm mát cho đám đông, nằm trong một loạt biện pháp được các cơ quan chức năng đưa ra nhằm giảm thiểu rủi ro. Người dân tụ tập rất đông tại các bờ sông và bất cứ nơi nào có nước.

Trong bốn năm qua, hơn 200.000 người trên khắp châu Âu đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng, và hầu hết các trường hợp tử vong đều có thể ngăn ngừa được, văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong tháng này. Nhiều mức nhiệt độ trên mức trung bình dự kiến sẽ xuất hiện trong mùa hè này, có thể gây ra kiệt sức vì nóng và sốc nhiệt đe dọa đến tính mạng.

Biến đổi khí hậu do con người gây ra có liên quan đến việc gia tăng thời tiết cực đoan và các dự báo của cơ quan khí hậu Liên Hợp Quốc cho thấy năm năm tới sẽ phá vỡ thêm nhiều kỷ lục nắng nóng. Một nghiên cứu nhanh cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến khoảng 1.500 người tử vong trong một đợt nắng nóng bất thường diễn ra sớm ở châu Âu vào tháng Năm.

Trong đợt nóng mới nhất này ở châu Âu, truyền thông Pháp đưa ra tin tức rằng 4 trẻ em đã bị đuối nước. Đuối nước vào mùa hè là một vấn đề hàng năm mà các cơ quan y tế cho biết sẽ trở nên tồi tệ hơn trong các đợt nắng nóng.

Các bữa tiệc thu hút đám đông lớn trong thời tiết nắng nóng cực đoan

Ngày Hội âm nhạc hàng năm của Pháp vào Chủ Nhật là một mối lo ngại đặc biệt. Lễ kỷ niệm hạ chí trên toàn quốc bao gồm hàng ngàn buổi hòa nhạc tại các quảng trường làng, các địa điểm âm nhạc điện tử và các câu lạc bộ ở Paris, gắn kết cộng đồng lại với nhau và ngày càng thu hút nhiều du khách Anh cũng như quốc tế. Một số buổi hòa nhạc bên ngoài Paris đã bị hủy bỏ.

Trong khi một số thành phố của Pháp đã hủy bỏ các sự kiện đường phố, thì các lễ hội ở những thành phố khác - bao gồm Paris, Lyon và Strasbourg - phần lớn vẫn diễn ra như thường lệ.

Tuy nhiên, bảo tàng Louvre ở Paris đã thông báo rằng buổi hòa nhạc miễn phí dự kiến dưới kim tự tháp kính nổi tiếng của bảo tàng đã bị hủy bỏ do đợt nắng nóng.

Chính phủ Pháp đã cấm uống rượu bia tại các vùng "báo động đỏ", và yêu cầu các nhà tổ chức sự kiện ngày hội âm nhạc hạn chế tiêu thụ rượu để "bảo vệ các dịch vụ khẩn cấp và cho phép các nhân viên y tế tập trung vào việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất."

Những hình ảnh tại Paris nóng nực những ngày qua

Hàng loạt chuyến tàu ở Pháp đã bị hủy, và cơ quan đường sắt quốc gia đã cử thêm hàng ngàn nhân viên để xử lý các sự cố tiềm ẩn khi nắng nóng đe dọa các đường ray và cáp điện.

Các nhà chức năng đặc biệt lo lắng về những người đang sống trên các con phố nóng như thiêu, và những người lớn tuổi trong các viện dưỡng lão hoặc bị cô lập tại nhà của họ. Khoảng 15.000 người lớn tuổi đã tử vong tại Pháp trong một đợt nắng nóng năm 2003, sự kiện đã trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh cho quốc gia.

Chính phủ đã huy động các dịch vụ khẩn cấp và lực lượng quân đội để tăng cường sẵn sàng ứng phó với cháy rừng, thắt chặt giám sát nguồn cung cấp nước cho nhiều lò phản ứng hạt nhân của Pháp, và lệnh cho 845 trường học đóng cửa vào Thứ Hai.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã triệu tập một cuộc họp mới của chính phủ về khủng hoảng nắng nóng vào Chủ Nhật, và yêu cầu các bộ trưởng chính phủ lên kế hoạch để thích ứng tốt hơn với các đợt nắng nóng trong tương lai ở Pháp — bao gồm cả "thông qua điều hòa nhiệt độ, nếu cần thiết."