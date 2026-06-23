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Người phụ nữ nhảy xuống biển để tự tử, vẫn sống sót sau nhiều giờ đồng hồ trôi nổi ngoài biển khơi

Gia Linh
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Người phụ nữ tại Thái Lan được cho là đã nhảy xuống biển ở Phuket tự tử, nhưng nhiều tiếng đồng hồ sau vẫn sống sót và được cứu hộ đưa lên bờ.

Mới đây, câu chuyện về một người phụ nữ Thái Lan nhảy xuống biển để tự tử nhưng nhiều tiếng sau... vẫn may mắn sống sót đã thu hút được sự chú ý của người dân nước này.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra hôm thứ Năm, 18/6 vừa qua tại Phuket, Thái Lan. Các sĩ quan từ đồn cảnh sát Thachatchai đã được người dân gọi đến cầu Sarasin vào sáng sớm hôm đó, sau khi một chiếc xe ô tô hiệu Honda màu đen được tìm thấy bị bỏ lại tại hiện trường. Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng người lái xe đã đậu xe trước khi nhảy xuống biển vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng.

Người phụ nữ nhảy xuống biển để tự tử nhưng không hiểu sao vài tiếng sau vẫn sống sót - Ảnh 1.

Chiếc ô tô màu đen bị cô Kanlayanee bỏ lại hiện trường.

Thông tin này đã khiến các nhân viên từ Quỹ Kusol Dham Phuket và các lực lượng cứu hộ khẩn cấp khác vô cùng lo lắng và bắt đầu một chiến dịch tìm kiếm. Các nhà điều tra sau đó đã xác định chủ nhân của chiếc xe là cô Kanlayanee, 37 tuổi, một phụ nữ đến từ tỉnh Phatthalung của Thái Lan.

Các nỗ lực tìm kiếm tiếp tục suốt buổi sáng và đến chiều trước khi lực lượng cứu hộ đã may mắn tìm thấy cô cách bờ biển khoảng 7 đến 8 km. Các quan chức cho biết cô được tìm thấy đang trôi nổi ở một vùng nước sâu hơn 37 mét.

Người phụ nữ nhảy xuống biển để tự tử nhưng không hiểu sao vài tiếng sau vẫn sống sót - Ảnh 2.

Nạn nhân vẫn sống sót sau khi trôi nổi ngoài biển nhiều tiếng đồng hồ.

Các đội cứu hộ đã tìm thấy người phụ nữ và đưa cô an toàn trở lại bờ tại bãi biển Pak Phra thuộc quận Thalang. Sau đó, cô được chuyển đến bệnh viện để điều trị và kiểm tra y tế thêm. Cảnh sát cho biết động cơ đằng sau vụ việc vẫn đang được điều tra. Các sĩ quan dự định sẽ nói chuyện với người phụ nữ khi tình trạng sức khỏe của cô được cải thiện.

Trong khi đó, khi câu chuyện cô Kanlayanee dù nhảy xuống biển tự tử mà vẫn không hề hấn gì sau nhiều tiếng đồng hồ trôi nổi ngoài biển khơi lạnh giá với độ sâu khá lớn như vậy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Một số người cho rằng có lẽ sau khi nhảy xuống nước, người phụ nữ đã hối hận và không muốn tự tử nữa nên đã tìm mọi cách để sống sót. Số khác thì cho rằng có lẽ người phụ nữ có kỹ năng bơi lội rất giỏi cùng sức bền đáng nể thì mới có thể vật lộn nhiều tiếng đồng hồ ở ngoài khơi mà vẫn có thể sống sót kỳ diệu như vậy.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

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