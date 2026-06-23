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Lái ô tô trên đường cao tốc suốt 6 tiếng, khi bị phát hiện, cậu bé 12 tuổi đưa ra câu trả lời chấn động

Gia Linh
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Vụ việc cậu bé 12 tuổi tại Trung Quốc lấy trộm ô tô của hàng xóm, lái đi trên cao tốc suốt 6 tiếng đồng hồ đã khiến dư luận nước này xôn xao.

Mới đây, vụ việc một cậu bé 12 tuổi tại Quảng Tây, Trung Quốc bị phát hiện đã lấy trộm xe của hàng xóm và lái suốt 6 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc đã khiến dư luận nước này một phen sợ toát mồ hôi. Câu chuyện khiến người ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và làm nhiều người phải xem lại cách dạy con của mình.

Cậu bé 12 tuổi lái xe trên đường cao tốc và câu trả lời "chấn động"

Ngày 15 tháng 6 vừa qua, một tài xế tên Luo Moumou gây nghi ngờ cho nhân viên thu phí tại trạm thu phí Gaotian trên tuyến đường cao tốc G65 Baotou-Maoming vì không có đủ tiền trả phí. Nhân viên thu phí nhận thấy người ngồi ở ghế lái trông khá thấp bé, không giống một người trưởng thành đủ điều kiện lái xe ô tô nên đã hỏi tuổi.

Khi đó, Luo Moumou đã thản nhiên nói rằng mình đã là người trưởng thành, năm nay đã 22 tuổi, chẳng qua là mắc chứng lùn nên mới thấp bé như vậy. Vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhân viên thu phí lập tức thông báo cho lực lượng quan cảnh sát giao thông và cảnh sát phụ trợ thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Đường cao tốc số 3 của Sở Công an thành phố Quế Lâm về trường hợp này.

Lái ô tô trên đường cao tốc suốt 6 tiếng, khi bị phát hiện, cậu bé 12 tuổi đưa ra câu trả lời chấn động - Ảnh 1.

"Thanh niên" Luo nói rằng mình đã 22 tuổi nhưng bị mắc chứng lùn.

Sau đó, các sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã lập tức đến hiện trường và đưa người liên quan, Luo, cùng chiếc xe đến khu vực an toàn để điều tra. Đến lúc này, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Việc điều tra cho thấy hóa ra Luo chỉ mới 12 tuổi, là trẻ vị thành niên, và không có bằng lái xe, do đó đã lái xe không có giấy phép.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Luo vẫn liên tục nói dối. Đầu tiên, cậu ta nói rằng mình đang lái xe đến nhà bà ngoại; sau đó lại nói chiếc xe thuộc về dì của mình, và cậu ta đã lấy trộm chìa khóa khi người dì này không để ý. Luo cũng nói rằng đó là lần đầu tiên cậu ta lái xe và đã học lái trong suốt quá trình đi trên đường cao tốc. Sự việc buộc cảnh sát phải liên hệ gấp với người nhà của Luo để điều tra rõ ngọn ngành.

Sự thật được tiết lộ khiến các bậc phụ huynh giật mình

Cảnh sát đã liên lạc với cha của Luo và chủ xe thì mới phát hiện ra những sự thật ngỡ ngàng. Đầu tiên, người cha cũng vô cùng kinh ngạc khi biết con trai mình đã làm ra một việc tày trời như vậy.

Người đàn ông thừa nhận bản thân đã lơ là việc giám sát con trai mình, vì gia đình không có xe và cũng không ngờ con trai mình lại biết lái xe, lại còn dám lấy trộm chiếc xe của hàng xóm. Trong khi đó, người hàng xóm cũng không biết xe của mình bị đánh cắp, khi được cảnh sát liên lạc cũng mới ngớ ra. Lập tức cả bố của Luo và chủ xe đã được triệu tập đến đồn cảnh sát để phối hợp với việc điều tra.

Lái ô tô trên đường cao tốc suốt 6 tiếng, khi bị phát hiện, cậu bé 12 tuổi đưa ra câu trả lời chấn động - Ảnh 2.

Vụ việc của cậu bé Luo là lời cảnh báo để các bậc phụ huynh sát sao hơn trong việc dạy con.

Chỉ đến lúc đó cậu bé Luo mới thú nhận với cảnh sát rằng cậu ta và bạn bè đã tự học lái xe để tìm cảm giác mạnh và thỉnh thoảng có lái xe lén lút. Khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua, Luo đã lấy trộm chìa khóa xe của người hàng xóm khi ông này không để ý và lái chiếc xe ô tô của hàng xóm mà không được phép, đi vào đường cao tốc tại trạm thu phí Xiangshan ở Quế Lâm lúc 4 giờ 45 phút sáng.

Chiếc xe đã đi qua Yongfu, Luzhai, Lipu và các nơi khác, chạy trên đường cao tốc hơn 6 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Luo đã bị phát hiện tại trạm thu phí Gaotian khi tiền trong chiếc phong bì đỏ để trong xe đã hết và không đủ tiền trả phí. Toàn bộ quá trình này vô cùng nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng cho chính bản thân cậu bé cũng như những người tham gia giao thông khác. Rất may là chiếc xe chưa gây tai nạn và để lại hậu quả nặng nề nào. Tuy nhiên, cả Luo và cha của cậu đã bị các sĩ quan cảnh sát đã khiển trách và yêu cầu không được tái phạm hành vi này.

Gia Linh (Theo Mothership)

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12 tuổi

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