Cần hiểu thế nào về con số đi bộ 10.000 bước/ngày?

Theo Mayo Clinic, đi bộ 10.000 bước mỗi ngày có thể giúp đốt cháy khoảng 300-500 calo. Đây là một ước tính tương đối, không nhất thiết phản ánh chính xác lượng năng lượng mỗi người thực sự tiêu hao.

Với phần lớn mọi người, 10.000 bước tương đương khoảng 7-8 km nếu đi bộ ở tốc độ vừa phải, khoảng 100 bước mỗi phút.

Tuy nhiên, lượng calo thực tế được đốt cháy còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

Ảnh minh họa

Vì sao 10.000 bước trở thành "con số kỳ diệu"?

Trọng lượng cơ thể: Lượng calo tiêu hao khi vận động phụ thuộc vào kích thước và trọng lượng cơ thể. Nhìn chung, người có trọng lượng cơ thể lớn hơn sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn khi thực hiện cùng một hoạt động. Tốc độ và địa hình: Đi bộ với tốc độ nhanh, đi lên dốc hoặc trên địa hình không bằng phẳng sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với đi bộ chậm trên địa hình bằng phẳng. Yếu tố di truyền: Gen cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khối lượng cơ bắp, thành phần cơ thể và cách cơ thể sử dụng năng lượng.

Nhiều người cho rằng mục tiêu 10.000 bước bắt nguồn từ các nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, điều này không chính xác. Con số 10.000 bước thực chất bắt nguồn từ một chiến dịch tiếp thị và không được xây dựng dựa trên một nghiên cứu xác định đây là mức vận động lý tưởng cho sức khỏe.

Nguồn gốc của con số này nhiều khả năng liên quan đến năm 1965, khi công ty Nhật Bản Yamasa Clock and Instrument Co. giới thiệu một thiết bị đếm bước có tên Manpo-kei, nghĩa là "máy đo 10.000 bước".

Tại sao lại là 10.000? Bởi đây là một con số dễ nhớ và có sức hấp dẫn về mặt tiếp thị, chứ không phải vì các nhà nghiên cứu đã xác định 10.000 bước là mức tối ưu cho sức khỏe.

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên JAMA Internal Medicine, theo dõi gần 17.000 phụ nữ lớn tuổi, cho thấy nguy cơ tử vong giảm khi số bước đi mỗi ngày tăng lên. Tuy nhiên, lợi ích có xu hướng chững lại ở khoảng 7.500 bước/ngày. Việc đi nhiều hơn mức này không đem lại thêm lợi ích đáng kể trong nghiên cứu.

Một phân tích tổng hợp năm 2022 trên The Lancet Public Health, dựa trên dữ liệu của 15 nhóm nghiên cứu quốc tế, cũng cho kết quả tương tự. Nguy cơ sức khỏe có xu hướng ổn định ở khoảng 6.000-8.000 bước/ngày đối với người từ 60 tuổi trở lên và 8.000-10.000 bước/ngày đối với người dưới 60 tuổi.

Một nghiên cứu đánh giá mối quan hệ liều lượng-đáp ứng được công bố trên The Lancet Public Health năm 2025 còn cho thấy khoảng 7.000 bước/ngày có thể là mục tiêu thực tế để mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ tử vong, bệnh tim mạch và suy giảm nhận thức.

Vì vậy, 10.000 bước vẫn là một mục tiêu tốt nếu con số này giúp bạn duy trì thói quen vận động. Tuy nhiên, không nên coi đây là một "con số kỳ diệu", bởi 10.000 bước chưa bao giờ được chứng minh là mức bắt buộc hoặc tối ưu cho tất cả mọi người.

Có nên tin hoàn toàn vào số calo trên đồng hồ thông minh?

Trong một nghiên cứu năm 2017, Đại học Stanford đã đánh giá độ chính xác của một số thiết bị đeo thông minh phổ biến trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Kết quả cho thấy các thiết bị theo dõi nhịp tim tương đối tốt, nhưng khả năng ước tính lượng calo tiêu hao lại kém chính xác hơn nhiều. Ngay cả thiết bị hoạt động tốt nhất cũng có mức sai lệch trung bình khoảng 27%, trong khi thiết bị kém chính xác nhất có thể sai lệch tới 93%.

Do đó, các chỉ số về lượng calo tiêu hao trên đồng hồ thông minh chỉ nên được xem là số liệu tham khảo, bởi lượng năng lượng thực tế cơ thể tiêu hao có thể khác đáng kể.

Theo Thehealthsite