Ăn hành tây mỗi ngày trong 3 tháng để "chặn" ung thư, người đàn ông 45 tuổi "ngã ngửa" khi đến bệnh viện

Sau khi kiểm tra sức khỏe, câu đầu tiên bác sĩ hỏi người đàn ông này là: "Anh đã ăn gì vậy?".

Người đàn ông đang được nhắc đến là ông Lưu (45 tuổi, Trung Quốc). Trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ năm ngoái, bác sĩ phát hiện phổi của ông xuất hiện một nốt mờ dạng kính mờ. Dù được chẩn đoán nguy cơ thấp và chỉ cần tái khám định kỳ, nỗi lo lắng ám ảnh về căn bệnh ung thư khiến ông Lưu ăn không ngon, ngủ không yên.

Quyết "không ngồi chờ chết", ông bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng và đọc được hàng loạt bài viết ca ngợi hành tây là "thần dược chống ung thư". Tin rằng đây là phương pháp giúp loại bỏ nốt mờ ở phổi mà không tốn nhiều tiền hay dùng thuốc, ông Lưu lập tức tự áp dụng tại nhà. Mỗi ngày, ông đều ăn đều đặn một củ hành tây sống trước bữa trưa, thậm chí còn nhai trực tiếp như món ăn nhẹ khi rảnh rỗi.

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Nốt mờ chưa mất, dạ dày đã thủng

Duy trì thói quen ăn hành tây sống chưa đầy 3 tháng, cơ thể ông Lưu bắt đầu phát ra những tín hiệu lạ. Ông liên tục chịu đựng những cơn đau bụng âm ỉ, trào ngược axit và tiêu chảy.

Đỉnh điểm là vào một sáng sớm, ông Lưu thức dậy với cảm giác nóng rát cuộn trào ở vùng thượng vị rồi nôn ra máu. Gia đình hoảng loạn đưa ông vào phòng cấp cứu ngay trong đêm.

Nằm trên giường bệnh sau khi kết quả nội soi cho thấy vết loét dạ dày diện rộng đang chảy máu, ông Lưu không khỏi bàng hoàng hỏi bác sĩ: "Chẳng phải hành tây chống ung thư sao? Sao tôi ăn vào lại bị xuất huyết dạ dày?"

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Bác sĩ trực cấp cứu thở dài giải thích, hành tây chứa rất nhiều hợp chất lưu huỳnh và có tính kích thích mạnh. Khi nạp hành sống vào dạ dày rỗng mỗi ngày, các chất này sẽ kích thích niêm mạc tăng tiết axit liên tục, làm bào mòn lớp màng bảo vệ. Với một người ăn liên tục 3 tháng, việc niêm mạc bị tổn thương, loét sâu và dẫn đến biến chứng xuất huyết dạ dày cấp tính là điều khó tránh khỏi.

Hành tây có thực sự chống được ung thư?

Trên thực tế, tin đồn về khả năng phòng chống bệnh tật của hành tây không hoàn toàn là vô căn cứ. Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra loại củ này mang lại không ít giá trị cho sức khỏe. Nổi bật như:

- Bảo vệ tim mạch: Hành tây chứa quercetin, prostaglandin A cùng các hợp chất diallyl và disulfide. Những hoạt chất này giúp làm sạch mạch máu, giảm cholesterol xấu, hạ huyết áp và ngăn ngừa hình thành mảng xơ vữa động mạch.

- Tiềm năng ngừa ung thư trong phòng thí nghiệm: Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Dịch tễ học Châu Âu (European Journal of Epidemiology) theo dõi gần 60.000 nam giới cho thấy tiêu thụ hành tây giúp giảm nguy cơ ung thư gan. Các chất chống oxy hóa như selen, flavonoid và allyl sulfide trong hành tây có khả năng thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào ung thư và ức chế sự hình thành mạch máu khối u.

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Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh: Hành tây chỉ là một loại thực phẩm, tuyệt đối không phải là thuốc chữa bệnh và không thể thay thế được thuốc chữa bệnh. Dù là bất cứ bệnh tật gì.

Hàm lượng các hoạt chất chống ung thư trong một củ hành tây là rất nhỏ, hoàn toàn không đủ liều lượng trị liệu để làm biến mất một nốt mờ ở phổi hay ngăn ngừa triệt để tế bào ung thư. Việc thần thánh hóa một loại thực phẩm rồi nạp quá mức chỉ khiến cơ thể gánh chịu tác dụng ngược. Nhất là nếu ăn sống, ăn sai thời điểm.

4 nhóm người nên học cách nói KHÔNG với hành tây

Để nhận được giá trị dinh dưỡng mà không gây hại cho sức khỏe, bác sĩ khuyến cáo mỗi người chỉ nên ăn khoảng nửa củ hành tây mỗi ngày và ưu tiên nấu chín nếu không ăn được cay hay cơ địa nhạy cảm. Đặc biệt, 4 nhóm người dưới đây cần hết sức thận trọng hoặc tránh xa thực phẩm này là tốt nhất:

- Người bị loét dạ dày, trào ngược axit: Hành tây kích thích tiết axit dịch vị và sinh khí, dễ làm nặng hơn các vết loét, thậm chí gây chảy máu dạ dày như trường hợp của ông Lưu.

- Người mắc bệnh thận hoặc gút: Hành tây rất giàu kali. Bệnh nhân suy thận ăn nhiều dễ dẫn đến tăng kali máu, gây rối loạn nhịp tim. Người đang trong đợt gút cấp cũng nên tránh ăn.

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- Người có cơ địa dị ứng: Dễ bị nổi mề đai, mẩn ngứa hoặc sưng tấy niêm mạc sau khi tiếp xúc với các hợp chất hăng cay trong hành.

- Người có mùi cơ thể nồng: Các hợp chất lưu huỳnh khi bài tiết qua tuyến mồ hôi sẽ khiến mùi cơ thể trở nên nặng nề hơn, đặc biệt là trong mùa hè.

Trường hợp của ông Lưu là bài học đắt giá cho việc tự ý chữa bệnh theo các mẹo lan truyền trên mạng, không có sự kiểm chứng. Khi phát hiện các bất thường như nốt mờ ở phổi hay bất kỳ dấu hiệu sức khỏe nào, hãy tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình theo dõi của bác sĩ chuyên khoa, duy trì chế độ ăn uống cân bằng thay vì tin vào các "thần dược" truyền miệng để rồi rước họa vào thân!

Nguồn và ảnh: QQ, Health GVM