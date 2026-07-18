10 dấu hiệu cho thấy bạn đang có sức khỏe tốt

Mới đây, một bác sĩ đã chia sẻ về 10 dấu hiệu của một người có sức khỏe tốt. Theo vị chuyên gia, chúng ta đang quá lo lắng đến bệnh tật mà ít để ý tới tới những dấu hiệu tích cực của cơ thể.

Sức khỏe tốt là nền tảng của một cuộc sống lành mạnh và ý nghĩa. Hầu hết chúng ta đều mong cầu có được tình trạng sức khỏe bền bỉ, ít bệnh tật để có thể hoàn thành những mục tiêu lớn và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Tuy nhiên, theo một vị chuyên gia, chúng ta lại để tâm quá nhiều đến bệnh tật và cách phòng ngừa chúng. Suy nghĩ đến những vấn đề này là tốt, nhưng chúng ta cũng nên biết những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang hoạt động ổn định. Nhờ đó, chúng ta có thể tiếp tục duy trì những thói quen lối sống phù hợp cho sức khỏe.

Chia sẻ trên kênh Tik Tok cá nhân, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Obi Jude Nzeako (làm việc tại London, Anh) nhận định: “Chúng ta dành quá nhiều thời gian để lo lắng về những điều không ổn. Nhưng thực ra có những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang hoạt động rất tốt.”

Chia sẻ với 51 nghìn người theo dõi, bác sĩ Jude (tên tài khoản DRJUDE) liệt kê 10 dấu hiệu của một người có sức khỏe tốt:

1. Bạn có thể xỏ tất khi đứng trên một chân mà không cần vịn

Điều này nghe có vẻ rất bình thường. Nhưng theo bác sĩ Jude, khả năng giữ thăng bằng trên một chân là một trong những yếu tố dự đoán tuổi thọ mạnh nhất. “Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy những người không làm được điều này có nguy cơ tử vong trong vòng 10 năm cao gấp đôi.” bác sĩ Jude tiết lộ.

Khả năng giữ thăng bằng trên một chân là một trong những yếu tố dự đoán tuổi thọ mạnh nhất.

2. Bạn thức dậy trước khi chuông báo thức reo

Theo bác sĩ Jude, dấu hiệu này cho thấy nhịp sinh học của bạn được điều hòa tốt và cơ thể đã ngủ đủ theo nhu cầu của nó. Không cần đến báo thức.

3. Bạn có thể ngồi xổm với cả bàn chân chạm đất

Dấu hiệu thứ ba là bạn có thể ngồi xổm một cách tự nhiên. “Nếu bạn làm được mà gót chân không nhấc lên, thì độ linh hoạt của hông, cổ chân và nhóm cơ phía sau cơ thể đang ở trạng thái tốt.” chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình cho biết.

4. Bạn thấy đói vào những thời điểm khá cố định

Không phải chỉ thèm ăn vặt mà là cảm giác đói thực sự. Tín hiệu đói ổn định cho thấy quá trình trao đổi chất và các hormone điều hòa cảm giác đói hoạt động tốt. Đơn giản nhưng rất quan trọng.

5. Bạn có thể đứng dậy từ sàn mà không cần dùng tay

Hãy thử đứng dậy mà không dùng tay chống, không quỳ gối hay vịn vào đồ đạc. Điều này đòi hỏi sức mạnh, thăng bằng, độ linh hoạt, khả năng phối hợp và lực bùng nổ cùng lúc. Bác sĩ Jude phân tích: “Nghiên cứu cho thấy những người làm được thường có tuổi thọ cao hơn những người không làm được.”

Hãy thử đứng dậy mà không dùng tay chống, không quỳ gối hay vịn vào đồ đạc.

6. Bạn xì hơi đều đặn

Nghe hơi ngại, nhưng xì hơi tới khoảng 25 lần mỗi ngày vẫn là hoàn toàn bình thường và cho thấy hệ vi sinh đường ruột hoạt động tích cực, tiêu hóa đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Điều đáng lo hơn là không xì hơi chút nào.

7. Bạn thở bằng mũi khi ngủ mà không cần cố gắng

Thở bằng miệng khi ngủ có liên quan đến giấc ngủ kém và phản ứng căng thẳng cao hơn. Theo vị chuyên gia, nếu việc thở bằng mũi diễn ra tự nhiên, sức khỏe hô hấp của bạn đang ở trạng thái tốt.

8. Phần lớn thời gian, bạn không cảm thấy vấn đề gì khó chịu

Không đau âm ỉ, không đầy bụng, không “sương mù não”, không đau lưng. Khi cơ thể khỏe mạnh, nó vận hành một cách âm thầm. “Sự vắng mặt của những “tiếng ồn” khó chịu chính là tín hiệu tích cực.” theo bác sĩ Jude.

9. Bạn đổ mồ hôi khá sớm khi tập thể dục

Nhiều người nghĩ đó là dấu hiệu kém thể lực. Thực ra ngược lại. Đổ mồ hôi sớm cho thấy cơ chế điều hòa nhiệt của cơ thể hoạt động hiệu quả, theo vị chuyên gia tại London.

10. Bạn có lực bóp tay chắc

“Sức mạnh của lực bóp tay là một trong những yếu tố dự đoán mạnh nhất về sức khỏe, nguy cơ tàn tật và thậm chí cả nguy cơ sa sút trí tuệ.” bác sĩ Jude cho biết. “Nó phản ánh chức năng thần kinh, sức khỏe tim mạch và mức độ lão hóa của cơ thể.”