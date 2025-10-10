1 triệu chứng ung thư 'rất phổ biến' có thể kéo dài cả ngày, nếu có cần đi khám gấp

Một triệu chứng "rất phổ biến" của bệnh ung thư có thể xuất hiện ngay khi thức dậy và kéo dài suốt cả ngày, một tổ chức từ thiện đã cảnh báo. Mặc dù triệu chứng này ảnh hưởng đến 65% người mắc ung thư, nhưng nó thường bị xem nhẹ hoặc nhầm lẫn với những vấn đề không đáng lo ngại.

Cảm thấy buồn ngủ vào buổi sáng là điều khá bình thường. Ngay cả sau một đêm ngủ ngon, bạn vẫn có thể cảm thấy như cần ngủ thêm trước khi bắt đầu ngày mới.

Việc cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày cũng phổ biến, đặc biệt là trong mùa đông khi thời tiết lạnh và ánh sáng yếu có thể khiến bạn cảm thấy uể oải.

Tuy nhiên, tình trạng kiệt sức kéo dài và nghiêm trọng có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Tổ chức Cancer Research UK (Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh) cảnh báo rằng cảm giác mệt mỏi "không biến mất" dù đã ngủ hoặc nghỉ ngơi đủ có thể là một dấu hiệu cảnh báo ung thư.

Dạng mệt mỏi này có thể xuất phát từ cả bản thân căn bệnh và quá trình điều trị, khiến bệnh nhân cảm thấy "rất mệt mỏi, kiệt sức và thiếu năng lượng". Tổ chức này cho biết: "Tình trạng mệt mỏi liên quan đến ung thư có thể ảnh hưởng đến bạn về mặt thể chất, cảm xúc và tinh thần. Thời gian, mức độ nghiêm trọng và tần suất xuất hiện của triệu chứng này sẽ khác nhau ở mỗi người."

Mệt mỏi do ung thư thường biểu hiện thế nào?

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng mệt mỏi liên quan đến ung thư, bạn có thể nhận thấy các biểu hiện sau:

- Thiếu năng lượng – bạn có thể chỉ muốn nằm trên giường cả ngày

- Cần nghỉ ngơi ngay cả khi bạn hầu như không làm gì

- Cảm thấy không muốn làm gì nhiều

- Khó ngủ hoặc giấc ngủ bị gián đoạn

- Khó khăn khi thức dậy vào buổi sáng

- Cảm thấy lo lắng, buồn bã hoặc trầm cảm

- Đau cơ – bạn có thể thấy khó khăn khi leo cầu thang hoặc đi bộ một đoạn ngắn

- Cảm thấy hụt hơi sau khi làm những việc nhỏ như tắm hoặc dọn giường

- Khó tập trung, ngay cả khi chỉ là xem TV hoặc nói chuyện với bạn bè

- Khó suy nghĩ rõ ràng hoặc ra quyết định dễ dàng

- Mất hứng thú với chuyện tình dục

- Mất hứng thú với những hoạt động bạn thường yêu thích

- Cảm xúc tiêu cực về bản thân và người khác

Triệu chứng cụ thể này có thể khiến cuộc sống hằng ngày trở nên vô cùng khó khăn.

Tổ chức Cancer Research UK giải thích: "Tình trạng mệt mỏi có thể gây ra nhiều bức bối. Bạn và người thân có thể đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng của nó đến cuộc sống hằng ngày. Cuộc sống thường nhật có thể trở nên khó khăn và bạn có thể không còn đủ năng lượng để nấu ăn, dọn dẹp, tắm rửa hay đi mua sắm. Bạn thậm chí có thể không muốn trò chuyện. Những việc trước đây bạn thấy dễ dàng giờ đây lại trở nên nặng nhọc."

Tuy nhiên, mệt mỏi không nhất thiết là dấu hiệu của ung thư. Nó có thể do các tình trạng bệnh lý khác cùng với các yếu tố lối sống gây ra, chẳng hạn như thiếu ngủ, dinh dưỡng không đầy đủ và thiếu vận động.

Một số loại thuốc, bao gồm thuốc chống trầm cảm và thuốc giảm đau, cũng có liên quan đến tình trạng mệt mỏi.

Tuy nhiên, nếu bạn bị mệt mỏi không rõ nguyên nhân, làm gián đoạn sinh hoạt hằng ngày, bạn nên tìm lời khuyên từ bác sĩ.