Vòng 1 bỗng tăng kích thước bất thường - ảnh chụp MRI cho kết quả “gây sốc”

Một người phụ nữ từng cho rằng việc ngực phát triển nhanh là do thay đổi nội tiết tố đã lên tiếng cảnh báo người khác nên “đi khám” sau khi các bác sĩ đưa ra cho cô một chẩn đoán đầy bất ngờ.

Lauren Ayres cho biết vòng một của cô tăng ba cỡ chỉ trong vòng ba tuần. Cô mua áo ngực mới vào tháng 1 năm nay, nhưng lại cảm thấy “bối rối” khi chỉ không lâu sau đó, cô không thể mặc vừa.

Người phụ nữ 28 tuổi có vòng ngực tăng từ cỡ 30E lên 32G – bỏ qua hoàn toàn cỡ F và FF – nhưng cô “không nghĩ nhiều về điều đó”.

Khi bắt đầu gặp phải các cơn đau đầu hằng ngày, chu kỳ kinh nguyệt không đều và mệt mỏi cực độ, cô nghĩ đó chỉ là do thay đổi hormone và không cho rằng nó nghiêm trọng đến mức phải đi khám bác sĩ.

Lauren Ayres chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn nâng cao nhận thức về bệnh. (Ảnh: Kennedy News/laurenayres)

Tuy nhiên, trong một lần xét nghiệm máu định kỳ vào tháng Bảy, các bác sĩ phát hiện mức prolactin – một loại hormone được sản xuất bởi tuyến yên – cao gấp bốn lần mức bình thường.

Lauren sau đó được chỉ định chụp MRI, và cô đã “sốc” khi được thông báo rằng mình có một u nang trong não, nằm ở tuyến yên.

Nguyên nhân khiến vòng 1 tăng kích thước bất thường

Lauren, một chuyên viên truyền thông khách hàng, đã chia sẻ một đoạn video trên TikTok với chú thích "không phải là chẩn đoán tôi mong đợi trong năm nay, nhưng đây là sự thật". Trong video, cô nhìn xuống vòng một của mình đầy bối rối, với chú thích "Tự nhiên tăng vài cỡ áo ngực", trước khi chú thích tiếp theo hiện lên: "Bác sĩ nói: bạn có một u nang trong não".

Hiện tại, Lauren đang chờ kết quả xét nghiệm máu tiếp theo để hy vọng u nang là lành tính. Cô cho biết mình cảm thấy “nhẹ nhõm” khi các bác sĩ đã phát hiện ra u nang kịp thời. Cô khuyến khích người khác nên đi khám nếu nhận thấy những thay đổi bất thường trong cơ thể.

Lauren cho biết vòng 1 của cô tăng kích thước bất thường chỉ trong 3 tuần. (Ảnh: Kennedy News/laurenayres)

Lauren, sống tại Luton, Hertfordshire, Anh, chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại là một u nang trong não. Có một số thay đổi xảy ra từ sáu tháng trước, nhưng đó không phải là những điều tôi nghĩ cần đi khám bác sĩ.”

“Tôi đã đo ngực vào tháng Một và mua tất cả áo ngực mới, và chỉ vài tuần sau là tôi không mặc vừa nữa. Tôi không tăng cân nhiều đến mức vòng ngực tăng vọt như vậy nên rất bối rối.”

Cô tiếp tục: “Tôi bị đau đầu mỗi ngày và không thể trải qua một ngày mà không cần ngủ trưa. Tôi chỉ nghĩ đó là do căng thẳng. Nếu tôi bị stress thì các cơn đau đầu trở nên tệ hơn rõ rệt… Chu kỳ kinh của tôi thay đổi. Trước đây thì rất đều, nhưng sau đó lại có khi chậm hai tuần mà không có nguyên nhân rõ ràng.”

“Tôi không thực sự nghĩ nhiều về nó. Tôi bị lạc nội mạc tử cung, nên tôi hiểu là việc chẩn đoán một tình trạng gì đó không phải lúc nào cũng dễ. Tôi chỉ cho rằng đó là vấn đề nội tiết, nhưng không biết nó nghiêm trọng đến mức nào. Tôi không nghĩ nó đáng để đi khám.”

Cô gái sau đó phát hiện có u nang trong não, nằm ở tuyến yên. (Ảnh: Kennedy News/laurenayres)

Kết quả chụp MRI cho thấy Lauren có một u nang kích thước 14cm x 12cm ở tuyến yên – nguyên nhân gây ra các triệu chứng của cô. Cô hiện đang chờ thêm kết quả xét nghiệm máu, kết quả khám mắt với chuyên gia nhãn khoa để kiểm tra thị lực, và một cuộc hẹn với bác sĩ nội tiết.

Lauren nói: “Đó chỉ là một xét nghiệm máu định kỳ, và họ nói đó là một xét nghiệm rất tốt vì nó đã bao gồm luôn kiểm tra prolactin – điều này không phải lúc nào cũng được thực hiện. Nếu tôi chỉ đi làm các xét nghiệm máu thông thường thì có thể tôi sẽ không phát hiện ra gì bất thường, vì thường họ không kiểm tra prolactin.”

“Mức prolactin của tôi cao hơn rất nhiều so với bình thường. Đây là loại hormone cơ thể sản xuất khi mang thai hoặc cho con bú – nhưng rõ ràng tôi không nằm trong trường hợp đó. Lý do phổ biến nhất dẫn đến điều này là khối u não. Thật sự tôi đã sốc khi kết quả MRI được trả. Tôi không nghĩ rằng đó thực sự là một u nang trong não.”

Lauren đang chờ kết quả các xét nghiệm chuyên sâu. (Ảnh: Kennedy News/laurenayres)

“Nó nằm ở tuyến yên – tuyến sản xuất hormone. Đó là lý do khiến chu kỳ kinh của tôi thay đổi và cũng giải thích được tại sao kích cỡ ngực tăng. Mặc dù nghe không có vẻ quá lớn, nhưng đó vẫn là một khối u trong não, và nó đang chèn ép khiến cơ thể gặp vấn đề.”

Hiện tại, Lauren muốn nâng cao nhận thức về chẩn đoán của mình và khuyến khích người khác đi khám nếu nhận thấy triệu chứng bất thường.

Cô nói: “Nếu chu kỳ kinh của bạn thay đổi, hoặc bạn nhận thấy điều gì đó khác thường, hãy đi khám bác sĩ để kiểm tra.”

Nếu điều bất thường xảy ra quá nhiều, chị em phụ nữ nên xét nghiệm máu và yêu cầu kiểm tra nồng độ prolactin, Lauren khuyên.