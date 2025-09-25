Ngủ dậy mà thấy gỉ mắt màu này, tốt nhất là nên đi khám

Bạn thức dậy vào buổi sáng và dụi mắt, cảm thấy có gỉ mắt. Có một số màu sắc nhất định có thể cho thấy nó không chỉ đơn giản là gỉ mắt thông thường.

Mặc dù thường vô hại, màu sắc, kết cấu và lượng gỉ mắt xuất hiện vào buổi sáng đôi khi có thể tiết lộ những dấu hiệu bất ngờ về sức khỏe của bạn. Vì lý do này, Neil Laird, Chuyên gia nhãn khoa tại Pure Optical (Vương quốc Anh), cho biết nếu gỉ mắt của bạn có màu gì đó khác ngoài màu trắng, bạn cần để mắt đến nó.

“Dịch tiết mắt là một phần bình thường trong quá trình làm sạch của cơ thể,” Laird nói. “Đó là cách đôi mắt loại bỏ các mảnh vụn, dầu và tế bào chết khi bạn ngủ. Nhưng nếu dịch này đột ngột thay đổi về hình dạng hoặc đi kèm với các triệu chứng khác, đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn.”

Thông thường, gỉ mắt có màu trong suốt, màu kem hoặc trắng, tiết ra với lượng nhỏ. Loại gỉ này là sự kết hợp tự nhiên giữa dầu, chất nhầy và tế bào da mà mắt sản sinh qua đêm để loại bỏ bụi bẩn. Màu sắc có thể thay đổi nhẹ tùy theo các yếu tố như khô mắt, dị ứng hoặc việc sử dụng sản phẩm chăm sóc da chứa dầu trước khi ngủ.

Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy lượng gỉ tăng đột ngột hoặc xuất hiện kèm theo đau, sưng hoặc thay đổi thị lực, bạn nên đi kiểm tra mắt với chuyên gia nhãn khoa.

4 màu gỉ mắt báo hiệu vấn đề sức khỏe

1. Rất nhiều gỉ mắt màu trắng: Có thể là nhiễm virus hoặc nhiễm herpes ở mắt

Lượng lớn gỉ mắt màu trắng đi kèm với mắt đỏ hoặc sưng có thể là dấu hiệu của viêm kết mạc do virus hoặc trong một số trường hợp là herpes mắt.

Viêm kết mạc do virus thường tự khỏi, mặc dù có thể cần thuốc nhỏ mắt để giảm khó chịu.

Herpes mắt thì cần điều trị khẩn cấp để tránh nguy cơ tổn thương giác mạc lâu dài.

Màu sắc gỉ mắt có thể tiết lộ nhiều điều về sức khỏe.

2. Xanh lá hoặc xám: Có khả năng là nhiễm khuẩn

Dù đôi khi lớp trang điểm còn sót lại có thể gây ra gỉ mắt màu xanh hoặc xám, nhưng nếu kèm theo ngứa, đỏ mắt và mờ mắt, thì khả năng cao là nhiễm khuẩn, thường là viêm kết mạc do vi khuẩn (còn gọi là đau mắt đỏ).

Trường hợp này cần được điều trị bằng kháng sinh.

3. Vàng: Có thể là nhiễm trùng hoặc tắc tuyến lệ

Gỉ mắt màu vàng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng, nhưng cũng có thể là:

- Lẹo mắt: Một cục sưng đỏ, đau ở đường viền mi trên/dưới, đôi khi chảy ra chất dịch vàng đặc.

- Tắc tuyến lệ: Gây sưng ở khóe mắt trong, kèm theo dịch tiết.

Trong trường hợp nặng hơn, có thể là viêm túi lệ (dacryocystitis) – một dạng nhiễm trùng ở ống dẫn lệ do dịch đọng lại – có thể gây ra chất nhầy loãng lẫn các cục nhỏ màu vàng chảy ra từ góc mắt trong.

Chuyên gia Laird cảnh báo: “Các tuyến ở mắt rất nhạy cảm và dễ bị tắc nghẽn bởi các sản phẩm không phù hợp như kem hoặc mỹ phẩm. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải rửa sạch mắt sau khi trang điểm và chỉ dùng sản phẩm an toàn cho mắt, không quá nặng hay chứa nhiều dầu.”

Thường xuyên kiểm tra mắt có thể giúp bạn phát hiện sớm vấn đề tiềm ẩn.

4. Đỏ hoặc hồng: Có thể là kích ứng nhẹ hoặc tổn thương

Gỉ màu đỏ hoặc hồng thường là do kích ứng nhẹ, có thể do khô mắt hoặc xuất huyết nhỏ bên trong mắt.

Mặc dù thường không nguy hiểm, nhưng nếu điều này xảy ra thường xuyên, có thể là dấu hiệu của tổn thương bề mặt mắt hoặc mô quanh mắt, và bạn nên đi khám mắt ngay.

Lời khuyên chuyên gia để giữ mắt khỏe mạnh

Laird đưa ra một số lời khuyên chuyên môn giúp bạn duy trì thị lực tốt và tránh các vấn đề về mắt:

- Tẩy trang kỹ trước khi ngủ để tránh mỹ phẩm và vi khuẩn gây kích ứng mắt.

- Rửa tay sạch trước khi chạm vào mắt hoặc đeo kính áp tròng.

- Không dùng chung khăn, gối, hoặc đồ trang điểm vì chúng có thể lây nhiễm vi khuẩn.

“Nếu bạn lo lắng, hãy luôn tìm kiếm lời khuyên y tế kịp thời – đặc biệt nếu bạn nhận thấy thay đổi đột ngột trong dịch mắt, đỏ mắt, đau mắt hoặc thay đổi thị lực.”

Laird kết luận: “Sức khỏe mắt thường bị bỏ qua cho đến khi có vấn đề xảy ra. Nhưng những thay đổi nhỏ có thể là cách cơ thể cảnh báo sớm. Càng phát hiện sớm, bạn càng dễ bảo vệ thị lực và ngăn ngừa tổn thương lâu dài.”

“Đôi mắt là hệ thống cảnh báo sớm tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể của bạn,” Laird nói. “Chỉ cần chú ý đến những thay đổi nhỏ, bạn có thể phát hiện sớm các bệnh nhiễm trùng hoặc vấn đề về mắt trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.”



