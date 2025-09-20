Cảnh báo đáng ngại cho bất cứ ai đặt báo thức liên tiếp vào buổi sáng

Hàng triệu người trong chúng ta có thói quen đặt nhiều báo thức liên tục với hy vọng sẽ buộc bản thân rời khỏi chiếc giường ấm áp vào buổi sáng.

Nếu bạn nằm trong số những người đặt báo thức lúc 6:30... 6:35... 6:40... thì thì y tá Jordan Bruss (tại Mỹ) có một "hồi chuông thức tỉnh" mà bạn thực sự nên nghe.

Trong một video TikTok hiện đang lan truyền mạnh mẽ, y tá Jordan đã cảnh báo về thói quen phổ biến là đặt báo thức liên tục và nhấn nút “snooze” nhiều lần. Trong phần chú thích của video, cô giải thích: "Thói quen ngủ tốt là một phần quan trọng trong sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi. Tôi cam đoan rằng tôi sẽ không có được thể trạng như hiện tại nếu không nghiên cứu nghiêm túc về giấc ngủ sâu.”

“Đừng gây thêm căng thẳng thể chất và tinh thần cho bản thân. Nồng độ cortisol cao sẽ khiến bạn tăng cân và giữ lại mỡ thừa. Vì vậy, khi báo thức kêu, đó là lúc phải dậy. Bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn và trông khỏe hơn."

Thói quen đặt nhiều báo thức liên tục vào buổi sáng có thể gây hại sức khỏe.

Theo Jordan, thói quen này không có lợi – ngược lại, nó đang khiến ngày mới của bạn bắt đầu trong trạng thái mơ hồ và căng thẳng.

Trong video, y tá Jordan chia sẻ: "Nếu bạn là người hay đặt nhiều báo thức — tôi có tin xấu cho bạn. Việc thức dậy bằng nhiều báo thức mỗi sáng thực sự làm gián đoạn chu kỳ ngủ REM (Rapid Eye Movement - chuyển động mắt nhanh)."

"Điều này thực sự gây ra hiện tượng ‘quán tính giấc ngủ’, tức là bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ kéo dài, mệt mỏi, dễ cáu gắt và cũng làm tăng mức cortisol trong cơ thể. Mỗi lần báo thức reo, cơ thể bạn rơi vào trạng thái phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy (fight or flight). Vì vậy, thức dậy như thế nhiều lần vào buổi sáng là rất căng thẳng. Khi báo thức kêu vào buổi sáng – hãy dậy ngay," y tá khuyên.

Bạn nên thức dậy ngay khi báo thức kêu.

Việc đặt nhiều báo thức sẽ làm gián đoạn giai đoạn cuối của giấc ngủ. Bạn thiếp đi, rồi bị đánh thức bất ngờ, rồi lại thiếp đi – và lặp lại chu trình đó. Kiểu giấc ngủ bị chia cắt này khiến bạn cảm thấy mơ màng và tình trạng quán tính giấc ngủ kéo dài lâu hơn.

Những lần “ngủ thêm” ngắn ngủi này không giúp bạn hồi phục mà chỉ khiến não bộ thêm mơ hồ. Mỗi lần tỉnh giấc đột ngột đều kích hoạt hormone căng thẳng. Những “báo thức mini” này khiến bạn lặp đi lặp lại phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy — rõ ràng không phải là một khởi đầu yên bình cho ngày mới.

Một lần thức dậy dứt khoát thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Càng kéo dài thời gian báo thức, bạn càng cảm thấy uể oải khi cuối cùng cũng phải dậy.

Làm gì để thức dậy sảng khoái hơn?

Việc nhấn nút “snooze” để ngủ thêm vài phút có vẻ như là một hành động tử tế với bản thân vào lúc đó. Nhưng vấn đề là những giấc ngủ ngắn này không hề có tác dụng hồi phục. Chúng chỉ khởi động lại quá trình mệt mỏi một lần nữa.

Nếu bạn cần nhiều báo thức để thức dậy, cơ thể bạn có thể đang yêu cầu hai điều thiết yếu — ngủ đủ hơn và có phương pháp thức dậy nhẹ nhàng, nhất quán hơn.

Các chuyên gia giấc ngủ tại Bed Sava đã chia sẻ những cách tiếp cận thay thế cho việc đặt nhiều báo thức, khuyến nghị điều chỉnh môi trường xung quanh và thói quen hàng ngày để cơ thể bạn tự xử lý quá trình tỉnh giấc — mà không cần phụ thuộc vào nhiều lần báo thức. Hãy bắt đầu bằng một chút ánh sáng và tránh đóng kín rèm hoặc màn cửa vào ban đêm.

Hãy để một chút ánh sáng bình minh lọt vào, giúp đồng hồ sinh học của bạn nhận ra tín hiệu tự nhiên rằng đã đến lúc thức dậy. Kết hợp điều này với một lịch trình nhất quán — hãy cố gắng đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần, chỉ lệch khoảng một giờ là tối đa. Nhịp điệu ổn định này sẽ nhanh chóng làm giảm cảm giác nặng đầu và mệt mỏi khi thức dậy.

Hãy dành một giờ cuối ngày để thư giãn các giác quan. Giảm ánh sáng, tránh xa các màn hình sáng, và tham gia vào hoạt động nhẹ nhàng mà bạn thực sự yêu thích — như đọc sách, duỗi cơ nhẹ nhàng, hoặc vài phút hít thở sâu.

Điều này giúp giảm sự kích thích và hỗ trợ bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ (và giữ được giấc ngủ sâu), từ đó loại bỏ nhu cầu phải dùng nhiều báo thức vào buổi sáng. Cũng cần chú ý đến các yếu tố gây hại vào cuối ngày. Hạn chế tiêu thụ caffeine vào chiều tối và điều độ trong việc uống rượu vào đêm khuya có thể đem lại hiệu quả ngay sáng hôm sau; do cả hai yếu tố này đều có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

Hãy để ý tới không gian ngủ - giữ cho phòng ngủ mát mẻ, yên tĩnh và tối — chỉ để lại một khe nhỏ ở rèm để đón ánh sáng bình minh. Một chiếc nệm hỗ trợ tốt và chiếc gối phù hợp với tư thế ngủ của bạn có thể giảm bớt những lần tỉnh giấc nhỏ khiến bạn cảm thấy kiệt sức.

Cuối cùng, khi bạn thức dậy một cách tự nhiên, hãy chào đón nó. Mở to rèm cửa, uống một ngụm nước, và thêm 30–60 giây hoạt động nhẹ vào thói quen buổi sáng — như vung tay hoặc đi bộ ngắn ra bếp.

Lượng vận động nhỏ đó sẽ nhẹ nhàng kéo bộ não của bạn ra khỏi chế độ ngủ mà không cần đến cú sốc từ một tiếng báo thức khác. Nếu buổi sáng vẫn tiếp tục khó chịu — đặc biệt là kèm theo triệu chứng ngáy to, thở gấp hoặc cảm giác không được nghỉ ngơi dù đã có thói quen ngủ tốt — hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để loại trừ các vấn đề như chứng ngưng thở khi ngủ.