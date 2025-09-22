Nam giới có dấu hiệu này, nguy cơ ung thư thận cao gấp 11 lần

Dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư thận

Một loại nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) phổ biến có thể là dấu hiệu cảnh báo của ung thư thận và các loại ung thư tiết niệu sinh dục khác, theo một nghiên cứu mới.

Các nhà khoa học từ Đại học Lund ở Thụy Điển đã cảnh báo rằng những nam giới bị viêm bàng quang cấp tính – một loại UTI phổ biến – có nguy cơ được chẩn đoán mắc ung thư thận cao gấp 11 lần trong vòng ba tháng sau khi nhiễm bệnh.

Nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Y tế Công cộng BMJ, đã phân tích dữ liệu từ 1,7 triệu nam giới và 1,9 triệu phụ nữ từ 50 tuổi trở lên tại Thụy Điển.

Trong giai đoạn từ năm 1997 đến 2018, có 427.821 phụ nữ và 177.736 nam giới được ghi nhận mắc viêm bàng quang cấp tính. Trong cùng khoảng thời gian đó, 57.882 phụ nữ và 199.144 nam giới được chẩn đoán mắc các bệnh ung thư tiết niệu sinh dục, với 24.137 trường hợp trong số đó xảy ra sau khi được chẩn đoán viêm bàng quang.

Viêm bàng quang, tức là tình trạng viêm bàng quang thường do nhiễm khuẩn, lâu nay được xem là một vấn đề sức khỏe thông thường – đặc biệt là ở phụ nữ – nhưng nghiên cứu quy mô lớn này cho thấy nó cũng có thể đóng vai trò như một dấu hiệu cảnh báo lâm sàng cho các bệnh lý nghiêm trọng hơn ở cả nam và nữ.

Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu này, nguy cơ mắc ung thư thận cao gấp 11 lần ở nam giới và gần 8 lần ở phụ nữ trong khoảng thời gian ba tháng sau khi mắc viêm bàng quang. Nguy cơ mắc ung thư bàng quang cũng tăng vọt – gần 34 lần ở nam giới và 30 lần ở phụ nữ.

Nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới cũng cao gấp bảy lần trong vòng ba tháng sau khi nhiễm bệnh.

Phụ nữ cũng phải đối mặt với nguy cơ tăng cao mắc các loại ung thư phụ khoa, bao gồm ung thư tử cung và ung thư buồng trứng, trong những tháng sau khi bị viêm bàng quang – với mức tăng từ 4 đến 8 lần, theo nghiên cứu.

Nghiên cứu này có ý nghĩa gì?

Các tác giả của nghiên cứu viết: “Viêm bàng quang cấp tính có thể xảy ra trước các loại ung thư tiết niệu sinh dục ở nam và nữ trên 50 tuổi. Nguy cơ gia tăng rõ rệt nhất trong vòng 3 tháng sau khi bị viêm bàng quang cấp tính và vẫn tiếp diễn trong nhiều năm sau đó.”

Họ nói thêm: “Viêm bàng quang cấp tính có thể đóng vai trò như một dấu hiệu dự báo hữu ích đối với ung thư tiết niệu sinh dục ở những người từ 50 tuổi trở lên.”

Các nhà khoa học cũng đưa ra một số yếu tố có thể giải thích cho kết quả nghiên cứu: “Có thể ung thư tiết niệu sinh dục, và thậm chí là những thay đổi tiền ung thư ở các cơ quan tiết niệu sinh dục, làm tăng nguy cơ viêm bàng quang do làm suy yếu hệ thống tiết niệu và khả năng phòng vệ của cơ thể.”

“Hơn nữa, cũng có khả năng rằng một số loại ung thư tiết niệu sinh dục, đặc biệt là ung thư đường tiết niệu, có thể gây ra các triệu chứng giống với viêm bàng quang, điều này có thể giải thích vì sao nguy cơ mắc ung thư lại cao như vậy ngay sau khi bị viêm bàng quang.”

Đối với các bác sĩ lâm sàng, phát hiện này chỉ ra rằng viêm bàng quang cấp tính có thể là một dấu hiệu lâm sàng cho thấy sự hiện diện của ung thư tiết niệu sinh dục.