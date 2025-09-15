Sau khi 'yêu', đừng dại mà làm điều này kẻo bạn và nàng sẽ ngày càng xa cách

Trong quá khứ, việc hút một điếu thuốc sau khi quan hệ tình dục từng là cách phổ biến để thư giãn, nhưng nghiên cứu mới cho thấy thói quen này đang nhanh chóng trở nên lỗi thời. Thay vào đó, những người hút thuốc hiện nay có xu hướng kiểm tra điện thoại sau khi “ân ái”.

Nghiên cứu với 2.126 người trưởng thành, bao gồm 1.000 người đang hoặc từng hút thuốc, cho thấy chỉ có 8% vẫn còn hút thuốc sau khi thân mật, trong khi cứ 6 người thì có 1 người lại cầm điện thoại lên. Chỉ 29% thường xuyên trò chuyện trên giường sau khi quan hệ, trong khi 22% hiếm khi hoặc không bao giờ làm điều này. Thay vào đó, 38% ngủ ngay lập tức và 18% đứng dậy để vệ sinh.

Nam giới đặc biệt dễ bị xao nhãng bởi các thiết bị điện tử, với 13% thừa nhận phản xạ đầu tiên của họ sau khi quan hệ là kiểm tra điện thoại – cao gấp hơn ba lần so với phụ nữ (4%).

Gần một nửa số người từng có quan hệ tình dục không ràng buộc cho biết họ rời đi ngay sau đó để tránh cảm giác khó xử về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, phần lớn người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ cảm thấy gắn kết hơn với bạn tình nếu cùng trò chuyện sau khi quan hệ.

Từ bỏ thói quen cũ để tạo dựng kết nối sâu sắc

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm giúp các cặp đôi tìm lại niềm vui từ những cuộc trò chuyện sau khi thân mật và các khoảnh khắc ý nghĩa sau “chuyện ấy”.

Nhà giáo dục tình dục và chuyên gia thân mật Ruby Rare (tại Anh), một trong những người đứng đằng sau nghiên cứu, chia sẻ: "Những khoảnh khắc thân mật là vô giá, dù là với bạn đời lâu năm, người tình ngẫu hứng hay trong mối quan hệ mở. Nhưng nghiên cứu cho thấy chúng thường bị cắt ngắn – nhiều người ngủ thiếp đi, nhìn vào màn hình hoặc rời đi để hút thuốc. Điều đó làm hạn chế khả năng kết nối của chúng ta.”

“Hãy cố gắng tạo ra không gian trò chuyện có chủ đích sau cuộc yêu – bởi sự thân mật sau khi quan hệ cũng quan trọng không kém gì 'sự kiện chính'."

Có tới 40% người Anh tin rằng xã hội hiện đại khiến sự thân mật sau khi quan hệ trở nên vội vàng và ít ý nghĩa hơn, với 44% thú nhận rằng họ cảm thấy tách biệt khi cầm điện thoại sau khi quan hệ.

Tuy nhiên, hơn hai phần ba cho rằng những khoảnh khắc sau khi thân mật là phần thiết yếu của sự gắn bó, với 40% đánh giá đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong mối quan hệ của họ, và 51% trân trọng những buổi “tâm sự trên gối” kiểu truyền thống với bạn đời.

Một nửa số người tham gia khảo sát sẵn sàng từ bỏ những thói quen cũ để tạo dựng sự kết nối sâu sắc hơn với người yêu hoặc bạn đời. Những cuộc trò chuyện chân thành và việc tránh xa các thiết bị điện tử được xem là hai cách hàng đầu để cải thiện trải nghiệm sau khi quan hệ.

Việc tận hưởng sự gần gũi về thể xác và thể hiện tình cảm cũng được đánh giá cao, cùng với việc nghe nhạc cùng nhau, chia sẻ đồ ăn vặt hoặc thậm chí thực hành các bài thở đôi (breathwork).

Người phát ngôn của nhãn hàng tài trợ cho nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi hiểu cách mà các thói quen và sự xao nhãng có thể lấn át những khoảnh khắc quan trọng như thế nào. Nghiên cứu này cho thấy rằng ngay cả sau một điều thân mật như quan hệ tình dục, nhiều người vẫn bỏ lỡ cơ hội để kết nối. Chúng tôi muốn khơi gợi cuộc trò chuyện về việc sống chậm lại và tạo không gian cho sự chia sẻ và gần gũi trong những khoảnh khắc ấy."