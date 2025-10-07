Danh sách tất cả triệu chứng của một lá gan tổn thương, xơ xác do rượu: Có 1 cũng phải đi khám

Những người uống rượu thường xuyên có thể đối mặt với nguy cơ mắc một căn bệnh "nghiêm trọng" có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho gan. Việc uống quá nhiều rượu trong thời gian dài có thể dẫn đến một dạng tổn thương gan cụ thể gọi là bệnh gan do rượu (ARLD), báo Anh Mirror đưa tin.

Một trong những mối nguy hiểm chính của ARLD là nó tiến triển âm thầm – thường không có triệu chứng cho đến khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Theo hướng dẫn của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), điều này có nghĩa là bệnh thường chỉ được phát hiện khi người bệnh đi khám vì một tình trạng khác hoặc khi gan đã bị tổn hại ở giai đoạn muộn.

Chức năng chính của gan là lọc độc tố khỏi máu. Gan cũng điều chỉnh lượng đường và cholesterol trong máu, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Mặc dù gan có khả năng tái tạo, một số tế bào gan sẽ chết khi gan lọc rượu. Thông thường, gan có thể tạo ra tế bào mới để thay thế, nhưng nếu uống rượu thường xuyên và kéo dài, khả năng tái tạo này sẽ bị suy giảm. Do đó, việc uống rượu quá mức có thể dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng và không thể phục hồi.

Các triệu chứng của bệnh gan do rượu (ARLD)

Các dấu hiệu của bệnh gan do rượu có thể khác nhau đáng kể giữa từng người và có thể chỉ xuất hiện ở giai đoạn muộn khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Hướng dẫn từ NHS nêu rõ: "ARLD thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng."

Các dấu hiệu có thể bao gồm:

- Nôn ra máu hoặc đi ngoài ra máu

- Lú lẫn hoặc buồn ngủ

- Vàng mắt hoặc vàng da

- Buồn nôn

- Sụt cân

- Sưng ở mắt cá chân và bụng

- Mất cảm giác thèm ăn

ARLD cũng có thể tiến triển thành những biến chứng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như:

- Tăng nguy cơ nhiễm trùng

- Ung thư gan

- Tích tụ độc tố trong não (bệnh não gan – encephalopathy)

- Tích tụ chất lỏng trong bụng (cổ trướng – ascites) kèm theo suy thận

- Xuất huyết nội

Điều trị và phòng ngừa ARLD

Cho dù một người đang trải qua giai đoạn ARLD nào, việc giảm hoặc ngừng uống rượu hoàn toàn luôn là một ý tưởng tốt. Mặc dù điều này không phải lúc nào cũng phục hồi được tổn thương gan, nhưng nó có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ tổn thương nào khác xảy ra và mang lại cho người bệnh cơ hội sống lâu hơn.

Hướng dẫn của NHS lưu ý rằng không có phương pháp điều trị cụ thể nào cho ARLD và nếu một người được chẩn đoán mắc bệnh này mà vẫn tiếp tục uống rượu, thì không có phương pháp điều trị y tế hoặc phẫu thuật nào có thể ngăn ngừa suy gan. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì người ta tin rằng 70% số người mắc ARLD có vấn đề về nghiện rượu.