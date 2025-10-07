Loại ung thư có tiên lượng kém bậc nhất và 4 dấu hiệu cảnh báo sớm ai cũng cần biết

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo người dân nên chú ý đến bốn dấu hiệu ở chân có thể là triệu chứng của một căn bệnh nguy hiểm chết người, cướp đi gần 470.000 sinh mạng mỗi năm trên toàn thế giới. Những "manh mối đầu tiên" của ung thư tuyến tụy có thể xuất hiện ở chi dưới.

Ung thư tuyến tụy là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Mặc dù chỉ là loại ung thư phổ biến thứ 12 trên toàn cầu, với hơn 500.000 người mắc vào năm 2022, nhưng bệnh là nguyên nhân gây tử vong do ung thư phổ biến thứ sáu, dẫn đến gần 470.000 ca tử vong vào năm 2022. Đây là một trong những loại ung thư có tiên lượng kém nhất.

Các cơ quan y tế cho biết ung thư tuyến tụy có thể gây ra một tình trạng gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu, thường được biết đến với tên viết tắt là DVT. Tình trạng này xảy ra khi một cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch lớn, thường ở chân.

Dấu hiệu bất thường ở chân có thể cảnh báo ung thư tuyến tuỵ.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ giải thích: "Đôi khi, manh mối đầu tiên cho thấy ai đó bị ung thư tuyến tụy là một cục máu đông trong tĩnh mạch lớn, thường là ở chân. Tình trạng này gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu, hay DVT." Tổ chức này xác định bốn dấu hiệu của DVT là: đau, sưng, đỏ và cảm giác ấm ở chân bị ảnh hưởng.

Đôi khi, một phần của cục máu đông có thể "vỡ ra và di chuyển đến phổi, gây khó thở hoặc đau ngực". Khi cục máu đông đi đến phổi, nó trở thành thuyên tắc phổi – một trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng và cần được can thiệp y tế ngay lập tức.

Các chuyên gia từ tổ chức Ung thư Tuyến tụy Vương quốc Anh (Pancreatic Cancer UK) cho biết những người được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy phải đối mặt với "nguy cơ cao hơn về việc hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch". Họ nói: "Nguy cơ bị cục máu đông sẽ cao hơn nếu bạn bị ung thư. Nếu bạn bị ung thư tuyến tụy thì nguy cơ còn cao hơn nữa, và những người bị ung thư tuyến tụy giai đoạn tiến triển (di căn) có nguy cơ cao hơn."

Các triệu chứng khác của ung thư tuyến tụy

Ung thư tuyến tụy là một dạng ung thư có thể phát triển ở bất kỳ vị trí nào trong tuyến tụy – một cơ quan nằm ở phần trên của bụng. Cơ quan này giúp tiêu hóa thức ăn và sản xuất các hormone như insulin.

Ung thư tuyến tụy là một dạng ung thư có thể phát triển ở bất kỳ vị trí nào trong tuyến tụy.

Những triệu chứng bạn gặp phải sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí của khối u trong tuyến tụy, kích thước, mức độ lan rộng của nó và tình trạng sức khỏe tổng thể của bạn. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cảnh báo rằng ung thư tuyến tụy có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, hoặc các triệu chứng có thể khó nhận biết.

Các triệu chứng của ung thư tuyến tụy có thể bao gồm:

- Vàng da hoặc vàng mắt (vàng da). Bạn cũng có thể bị ngứa da, nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu hơn bình thường

- Mất cảm giác thèm ăn hoặc sụt cân không rõ lý do

- Cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng

- Sốt cao, hoặc cảm thấy nóng hoặc ớn lạnh

Các triệu chứng khác có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn, chẳng hạn như:

- Buồn nôn hoặc nôn mửa

- Tiêu chảy hoặc táo bón, hoặc những thay đổi khác trong phân

- Đau ở phần trên bụng và lưng, có thể đau hơn khi ăn hoặc nằm xuống, và đỡ hơn khi cúi người về phía trước

- Triệu chứng khó tiêu, chẳng hạn như đầy hơi

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào, điều quan trọng là phải đến khám bác sĩ.