1 loạt quả ngọt mát là “kem chống nắng tự nhiên”, giúp chống tia cực tím, còn hạ đường huyết tốt ngang “insulin tự nhiên”: Rất sẵn ở chợ Việt

Thời tiết mùa hè nắng nóng khiến việc bảo vệ làn da trở thành mối quan tâm hàng đầu của phái đẹp. Ngoài việc bôi kem chống nắng, các chị em cũng nên xây dựng một chế độ ăn uống khoa học để bảo vệ làn da tốt hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số thực phẩm mà chúng ta sử dụng mỗi ngày cũng giúp dưỡng da và bảo vệ da hiệu quả.



Trong số đó, có một loại quả được ví như “kem chống nắng tự nhiên” cho cơ thể nhờ tác dụng chống nắng, chống tia cực tím một cách hiệu quả nhưng ít người biết đến. Đó là quả dưa chuột.

Theo đó, loại quả ngọt mát này được xem là một dạng kem chống nắng tự nhiên nhờ chứa các chất flavonoid, tanin, và vitamin C có tính chống oxy hóa cao, giúp chống lại các gốc tự do gây tổn hại tế bào được tạo ra bởi các tia UV. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa nhiều vitamin K giúp làm lành da nên rất tốt trong việc làm dịu vết cháy nắng. Dưa chuột cũng có tác dụng giảm đau. Và cả những tính chất giải thích sự hiện diện của dưa chuột trong kem chống nắng như một loại thuốc giảm tình trạng da cháy nắng hiệu quả. Hơn nữa, 96% dưa chuột là nước, do đó loại quả này còn có khả năng dưỡng ẩm cho da cực cao.

Bên cạnh công dụng chống nắng, dưa chuột còn mang lại nhiều lợi ích vàng cho sức khỏe nếu nạp một lượng vừa đủ. Cụ thể:

1. Hạ đường huyết

Dưa chuột là một thực phẩm phổ biến và ngon miệng, nhưng ít người biết rằng chúng có thể đóng một vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh tiểu đường.

Theo đó, chỉ số đường huyết của dưa chuột là 15, thấp hơn so với nhiều loại trái cây và rau quả khác. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn dưa chuột giúp kiểm soát tình trạng tăng đường huyết và viêm nhiễm ở người bị tiểu đường. Tiêu thụ loại quả này sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy insulin ở những người bị béo phì. Điều này có thể giúp kiểm soát cân nặng và giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Dưa chuột chứa các chất ức chế phân hủy carbohydrate thành đường đơn. Vì vậy dưa chuột có thể ngăn việc đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn. Ngoài ra, dưa chuột cũng chứa một loại hormone kích thích tuyến tụy sản xuất insulin, giúp điều hòa đường huyết hiệu quả cho cơ thể.

2. Tốt cho tim mạch

Dưa chuột cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch rất hiệu quả.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại quả này chứa hàm lượng kali cao và natri thấp, từ đó giúp kiểm soát huyết áp ở mức ổn định. Lượng kali này khi bổ sung vào cơ thể sẽ có tác dụng điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ. Bên cạnh đó, dưa chuột còn chứa lường chất xơ dồi dào sẽ giúp giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa như cucurbitacins trong dưa chuột còn giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch, bảo vệ hệ tim mạch khỏi các bệnh lý nguy hiểm, nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí là tử vong. Vì thế, việc thường xuyên tiêu thụ loại quả này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch và cả sức khoẻ toàn diện.

3. Phòng ngừa ung thư

Có thể bạn chưa biết, dưa chuột cũng có công dụng ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả. Theo đó, các thành phần beta carotene, mangan, molypden và flavonoid trong loại quả này sẽ giúp ngăn ngừa quá trình tổn thương tế bào do các nhóm tế bào gốc gây ra. Ngoài ra, dưa chuột cũng giàu bộ ba ligans là pinoresino, lariciresinol và secoisolariciresinol đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm giảm nguy cơ mắc một số loại bệnh ung thư. Trong đó, pinoresinol được chứng minh có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư máu.

Bên cạnh đó, cucurbitacin - một hoạt chất đặc biệt trong dưa chuột có tác dụng nâng cao chức năng miễn dịch của cơ thể, giúp làm chậm quá trình phát triển tế bào ung thư, nhờ đó giúp hỗ trợ phòng ngừa sớm các bệnh ung thư một cách hiệu quả.

4. Tốt cho xương

Dưa chuột là loại quả rất giàu vitamin K và canxi. Cả hai đều quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe của xương khớp, cải thiện mật độ và sự chắc khỏe của xương khớp.

Cứ 300g dưa chuột cả vỏ có khoảng 19% giá trị vitamin K được khuyến nghị hằng ngày cho cơ thể. Vai trò của vitamin K trong cơ thể là tham gia quá trình hình thành các protein cần thiết để tạo xương và mô khỏe mạnh, giúp đông máu. Vì thế, sử dụng dưa chuột là biện pháp giúp bổ sung loại vitamin này cho cơ thể.

(Tổng hợp)