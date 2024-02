Quả roi là loại quà rất quen thuộc trong mùa hè, được nhiều người Việt đặc biệt yêu thích. Loại quả này có hình dáng giống như chiếc chuông nhỏ và chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 100g quả roi có 93g nước, 0,6g protein, 29mg canxi, 0,07mg sắt, 5mg magiê, 8mg phosphor, 123mg kali, 0,06mg kẽm, 22,3mg vitamin C, 0,8mg vitamin B3 và 17mg vitamin A. Khi ăn, quả roi có vị ngọt, chua, mát, rất tốt đối với người có nhu cầu giảm cân vì có hàm lượng calo thấp và lượng chất béo bão hòa không đáng kể.

Ngoài ra, loại quả này còn mang lại những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như sau:

1. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Ăn quả roi thường xuyên hỗ trợ giảm mức đường huyết Một trong những tác dụng của quả roi là có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách tăng cường hoạt động của các enzyme chuyển hóa carbohydrate như glucose-6-phosphate dehydrogenase, hexokinase và glucose-6-phosphatase. Bên cạnh đó, chất jambosine là một loại alkaloid bên trong quả roi được các nhà khoa học nghiên cứu là có tác dụng ngăn chặn quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường bên trong cơ thể. Chính vì cơ chế kỳ diệu này, quả roi cực kỳ tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường.



Ngoài phần thịt, hạt roi còn được dùng làm thuốc chữa bệnh tiểu đường bằng cách tán hạt thành bột khô rồi trộn vào thực phẩm và thức uống sử dụng hằng ngày.



2. Tốt cho hệ tiêu hóa

Quả roi cũng là một loại trái cây rất tốt cho hệ tiêu hóa, có khả năng ngăn ngừa các bệnh như táo bón, kiết lỵ, tiêu chảy,...

Theo các nghiên cứu, quả roi có hàm lượng chất xơ cao, giúp điều chỉnh lượng thức ăn đi qua đường tiêu hóa một cách tốt nhất. Điều này giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và tác động tích cực đến quá trình di chuyển của chất dinh dưỡng qua đường tiêu hóa. Từ đó giảm tình trạng táo bón và các vấn đề sức khỏe khác.

3. Tốt cho tim mạch

Chất xơ trong quả roi không chỉ tốt cho hệ tiêu hoá mà còn tốt đối với sức khoẻ tim mạch, chẳng hạn như làm giảm lượng cholesterol xấu từ đó giúp ngăn chặn tích tụ mỡ thừa - vốn là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch.

Thường xuyên ăn quả roi giúp cơ thể giảm viêm, xơ vữa động mạch từ đó ngăn các biến chứng nguy hiểm về tim mạch như đột quỵ, bệnh tim và đau tim.

4. Tăng cường hệ miễn dịch

Một công dụng phải kể đến nữa của quả roi chính là khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Loại quả này được chứng minh là có nhiều vitamin C, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch từ đó ngăn ngừa cách bệnh gây ra bởi vi khuẩn, vi rút như cảm cúm, sốt,...



5. Giảm nguy cơ ung thư



Quả roi chứa Vitamin A và C cùng với các hợp chất có lợi khác có thể bảo vệ con người chống lại bệnh ung thư. Có một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong quả roi chứa một số hợp chất có khả năng tiêu diệt các gốc tự do từ đó giúp giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả.

6. Tăng cường sức khỏe xương

Một khẩu phần 100 gam quả roi có chứa khoảng 29 miligam canxi, một khoáng chất thiết yếu trong quá trình hình thành xương và sức khỏe nói chung, giúp giữ cho răng của bạn khỏe mạnh. Bên cạnh đó, lượng magie và kali dồi dào trong loại quả này cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của xương. Do đó, bổ sung roi vào thực đơn mỗi ngày có thể giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa các bệnh liên quan như bệnh thấp khớp.

7. Tốt cho thận

Các chuyên gia khuyến khích những người bị nhiễm trùng bàng quang nên bổ sung quả roi vào chế độ ăn uống. Loại trái cây này có chứa các hợp chất hóa học giúp loại bỏ độc tố và là thuốc lợi tiểu tự nhiên có thể kích thích thải nước tiểu cho những người bị các vấn đề về bàng quang. Ngoài ra, bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống cũng có thể giúp đào thải độc tố ra khỏi bên ngoài cơ thể, ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận, đặc biệt tốt cho gan và thận.

3 lưu ý khi ăn roi để đảm bảo an toàn cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa những công dụng vàng và tránh được những tác dụng phụ mà quả roi gây ra cho sức khỏe, cần lưu ý một số điều sau đây khi ăn quả roi:

1. Không ăn quả roi vào lúc đói

Quả roi chứa khá nhiều vitamin C, điều này rất tốt cho cơ thể nhưng nó sẽ lại ảnh hưởng tới dạ dày của bạn. Nguyên nhân là vì lượng vitamin C có tính acid vì thế không nên ăn trong lúc đói sẽ làm tăng tiết dịch tiêu hóa, gây các tổn thương niêm mạc như loét, viêm dạ dày, rất nguy hiểm.



2. Không ăn quá nhiều



Roi sẽ mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe nếu bạn ăn đúng cách và với lượng cho phép. Nếu ăn quá nhiều loại quả này trong ngày có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như: đầy bụng, khó tiêu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, tụt huyết áp… Khi ăn quá nhiều roi cùng một lúc, chất xơ trong dạ dày sẽ tăng lên, cơ thể không kịp bài tiết sẽ dẫn tới tình trạng hấp thu thức ăn gây ra những chứng khó tiêu và đầy hơi.

3. Không nên ăn tôm hay dưa chuột với quả roi cùng lúc

Tôm và dưa chuột là 2 thực phẩm đại kỵ với quả rồi. Ăn roi với dưa chuột cùng lúc sẽ khiến enzyme trong dưa chuột triệt tiêu vitamin C trong quả roi. Ăn quả roi cùng lúc với tôm sẽ khiến vitamin C trong quả roi phản ứng với chất asen pentoxide trong tôm tạo thành chất độc có thể gây đau bụng, buồn nôn, khó tiêu, chóng mặt,...Do đó, mọi người nên nhớ không ăn kết hợp những thực phẩm này với nhau để an toàn cho sức khỏe.

(Tổng hợp)